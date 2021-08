Lezersbrieven | Is moeten stoppen voor rood ook discriminatie? | Hou rekening met waarde historische Gagelstraat

LEZERSBRIEVENLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 7 augustus in de krant verschenen.

Vragen te testen geen medische discriminatie

Renate Tillema reageert op mijn inzending brief van 3 aug, waarin ik aangaf dat je van niet gevaccineerden wel degelijk mag vragen om zich voor bepaalde gelegenheden te laten testen voor toegang. Ze stelt dat dit discriminatie is, en dat ze ‘als arts’ elke vorm van discriminatie afwijst (ED 5-8). Wellicht denkt ze dat het feit dat ze arts is haar standpunt legitimeert? Hoe dan ook, ik begrijp niet dat ze juist als arts het grote plaatje kennelijk mist. Ik denk dat we blij mogen zijn dat de vaccinatie bereidheid in Nederland erg hoog is, ondanks dat we terecht niemand verplichten zich te laten inenten. Echter, als we dan in het kader van de volksgezondheid maatregelen nemen om het virus te beteugelen, bv. door het testen van niet gevaccineerden, lijkt me dat heel verstandig. Dat is geen discriminatie, dat is gezond verstand. Ik ga er overigens vanuit dat de meeste niet gevaccineerden geen enkel probleem hebben met deze maatregel, maar helaas is het in Nederland steeds vaker het geval dat kleine groepen het hoogste woord hebben en zich meer beroepen op hun rechten dan op hun plichten.

Arold de Bont, Helmond

Is moeten stoppen voor rood ook discriminatie?

Met verbazing las ik aan t eind van de ingezonden brief van Renate Tillema dat zij arts is. Om die reden vind ik haar opvattingen beangstigend. Zij heeft het over ‘discriminatie van gezonde mensen’ en over ‘medische apartheid’. Zij zou als geen ander moeten weten dat er naast Rechten ook Plichten bestaan en dat er naast het individuele belang ook een groter belang bestaat, namelijk het beschermen van zeer veel individuen tegelijk. Voelt Tillema zich ook gediscrimineerd als ze voor een rood stoplicht moet wachten terwijl anderen wel mogen doorrijden? Niemand hoeft te bewijzen gezond te zijn, maar wel dat je voor de gezondheid van anderen geen onnodig groot gevaar oplevert.

Pierre Pasmans (arts ‘in ruste’), Mierlo

Hou rekening met waarde historische Gagelstraat

De gemeente Eindhoven wil de Gagelstraat tussen de Ventoselaan/Mathildelaan en de Vonderweg opheffen voor de bouw van de Victoriatoren. Regelmatig worden door het College van B. en W. in officiële plannen en door raadsleden aandacht gevraagd voor de cultuurhistorische waarden in de stad, waarvan al zo veel verloren is gegaan. In het voornemen van het College wordt geen enkel woord gewijd aan de Gagelstraat als minstens 600 jaar oude verbinding tussen Eindhoven en Strijp, die notabene staat op de cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente zelf! Het voornemen is niet alleen waardeloos, er spreekt ook een grote ‘waardenloosheid’ uit. Wie zijn historie schrapt verliest zijn ziel.

Peter van Opbergen, Eindhoven

Maak Soemeersingel alleen voor fietsers

De renovatiekosten voor de Soemeersingel, de weg tussen Griendtsveen en Helenaveen, zijn dus weggegooid geld. Laten we nu een verstandige beslissing nemen: laat de weg zoals deze nu is en promoveer deze tot fietsstraat. Een 30 km-weg waar de auto te gast is. Lijkt mij een moderne, duurzame, snelle en goedkope oplossing. De fietsers, hardlopers, wandelaars, vogels en belastingbetalers zullen er blij mee zijn.

Ruud Coopmans, Deurne

De luxe om te klagen in gevaccineerd land

Ondanks dat er weinig historisch besef schuilgaat achter de woordkeuze van Renate Tillema, zal in essentie iedereen het met de strekking eens zijn. Het wrange is echter dat in landen waar Apartheid echt gevoeld is, mensen doodgaan omdat ze geen vaccins hebben. In Nederland wordt voor niet-gevaccineerden de luxe geboden om te klagen doordat er een meerderheid wel voor vaccinatie heeft gekozen. De echte uitdaging is dan om naast kritiek ook een zinnig alternatief te bieden.

Maarten Cuypers, Eindhoven

Plantaardig dieet schept meer plek voor bomen

Oxfam Novib stelt dat aanplant van bossen ten koste gaat van de toch al schaarse landbouwgrond (ED 4-8). Dit is te kort door de bocht. Enorm veel landbouwgrond wordt voor teelt van veevoer gebruikt. Tweederde is grasland voor vee, eenderde wordt benut voor akkerbouw. Daarvan wordt weer eenderde gebruikt voor het verbouwen van veevoer. Veeteelt is een erg inefficiënte manier van voedsel produceren. Door over te stappen op een plantaardig dieet kun je veel meer mensen voeden dan nu en zo voedseltekort tegengaan. Je hebt veel minder landbouwgrond nodig en ontstaat ruimte die deels met bos beplant kan worden. Daarvan kan een deel uit voedselbos bestaan.

Sandra de Haan, Heeze

Prioriteit en daadkracht nodig voor fietsveiligheid

In 2020 kwamen 229 fietsers om en ruim 3500 fietsers zijn gewond. Wel of niet voorrang bij kruisingen door auto/fiets is de grootste oorzaak. Overgrote deel is ouder dan 60 en draagt geen helm, 14% betreft schoolgaande jeugd. Het aantal fietsen in Nederland blijft maar toenemen, we maken meer en snellere (elektrische)kilometers en dat zal de komende jaren blijven stijgen met nog meer kans op ongelukken.

Alle aanleiding om met prioriteit in actie te komen om fietsgedrag, handhaving en aanpassing van de fietsinfrastructuur sterk te gaan verbeteren. De provincie wil al jaren toe naar nul verkeersdoden maar komt met een beperkt aantal gemeentes niet verder dan studies. Maar prioriteit, kennis, samenhang en daadkracht ontbreken zoals de verkeersdeskundige Ruud Hornman haarscherp aangeeft (ED 24-7).

Komt het tot uitvoering zoals bij de nieuwe N69 corridor dan worden de fietsers geconfronteerd met achterhaalde, onveilige en goedkope oplossingen. Wil Menting-Adriaans heeft op 22 juli in het ED, de vergeten fietstunnel onder de nieuwe N69 corridor Steensel-Veldhoven aangekaart. Een fietstunnel Is niet alleen veiliger maar levert ook betere doorstroming en minder c02 uitstoot op. Hetzelfde voor de nieuwe turborotonde Knegselseweg/Zilverbaan/N69, is een hoofdfietsader voor veel fietsers waaronder leerlingen van het Sondervick college. Op 150 meter ligt de prachtig geïsoleerde fietstunnel Moormanlaan, de fietspaden sluiten echter niet op elkaar aan. En zo zijn er legio voorbeelden van recente aanpassingen in de wegeninfrastructuur welke echt niet meer kunnen.

Nog steeds is het flitsfietspad Helmond-Eindhoven niet klaar, aanleg is gestart in 2010. Voorrangregels voor rotondes is een ander voorbeeld. Ieder gemeente vult deze zelf in ondanks dringende adviezen van het CROW. En zoals Ruud Hornman stelt levert dat naast bagger ook steeds meer fietsdoden en gewonden op. Het wordt hoog tijd dat de fietsinfrastructuur minimaal dezelfde prioriteit en geld krijgt als de wegeninfrastructuur. Maar niemand voelt zich blijkbaar al verantwoordelijk. Iets met het kalf en de put.

Willem de Bruijn, Veldhoven