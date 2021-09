Lezersbrieven | Je zegt niet tegen de prins: zet maar een dvd'tje op | Zonder vaccinatie geen restaurantbezoek

Formule-1

De rechter in Haarlem heeft geproken en milieuclub MOB heeft verloren. Ik zal jullie niet vermoeien met clichés als ‘Don Quichote’ en ‘David en Goliath’. Het zat er natuurlijk in dat het Formule-1 feestje doorgang moest vinden. Hoe meer miljoenen des te lager de solidariteit, over belangen afwegen gesproken.

Het is ze graag gegund hoor, die racefans, en ik hoop dat ze een betere voorstelling krijgen te zien dan in Spa. Het kon natuurlijk ook niet hè, Hugo de Jonge die tegen prins Bernard jr zou zeggen: ,,Misschien moet je een dvd’tje kijken, er zijn best goeie speelfilms over de Formule-1.” Dat kun je die beste hardwerkende man nu ook weer niet aandoen.

Ondertussen zoek ik maar eens een leuke registratie van Pinkpop op Youtube. Want, Hugo, dvd’s zijn zooo passé, wat dat betreft. Misschien wel een tragische symboliek. Iets van vechten tegen windmolens of zoiets. Zelfs met 70.000 mensen op de been, blijft Den Haag ongevoelig voor de cultuursector.

Cor de Vaal, Eindhoven

Duiventil

Dankzij de liberale invloeden is het Binnenhof verworden tot een duiventil waar bewindslieden in- en uitvliegen. Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur, houdt het voor gezien en vertrekt naar de sector Energie Nederland teneinde voor die onderneming te gaan lobbyen.

Van de 24 bewindspersonen die in 2017 zijn aangetreden hebben slechts zes nog dezelfde functie van destijds. Het ministerschap wordt niet meer als een hoogwaardig ambt gezien. Die glans is verdwenen omdat de liberalen Nederland als een bedrijf runnen gelijk een pindakaasfabriek.

Het ambt van minister is een ordinaire baan geworden die men om opportunistische reden gewoon kan opzeggen zodra je iets beters hebt gevonden. De dienaren van de kroon uit de liberale gelederen vervullen geen voorbeeldfuncties meer. Geen wonder dat staatsrechtgeleerden met de grondwet in de hand er schande van spreken. Het kabinet lapt de democratische normen en waarden bij herhaling aan de laars.

Het mag niet zo zijn dat Van Nieuwenhuizen zich gaat inzetten voor een sector waar ze zelf als minister eveneens voor gewerkt heeft. Het fenomeen onverenigbare betrekkingen bestaat nog steeds helaas heeft de residentie daar geen oren meer naar. Men poetst er de plaat en het landsbelang verliest het vervolgens van het eigenbelang.

Antoine Theijs, Waalre

Vaccinatiegraad (1)

Ik begrijp dat vaccinatieplicht te ver gaat maar kan iemand mij het verschil uitleggen uit deze twee vergelijkingen:

Je bent dronken en rijdt auto en bent een gevaar voor anderen. Logisch dat je dan niet verzekerd bent en een strafbaar feit pleegt.

Je bent niet gevaccineerd en loopt een groot risico besmet te raken en anderen daarmee in gevaar te brengen. Je bent wel verzekerd en IC-verpleegkundigen moeten zich kapot werken om jou te verzorgen. Andere noodzakelijke zorg is de dupe.

Ziet u ook mogelijkheden om vaccinatiegraad omhoog te brengen zonder deze te verplichten?

Jan Ruigrok, Eindhoven

Vaccinatiegraad (2)

Vrijheid voor een prikkie, maar verplichten, dat mag niet. Er zijn nog veel dilemma’s, en we zijn een land van vrijheid blijheid. Dat je in dit coronatijdperk niet alleen voor jezelf kunt gaan is voor veel mensen niet duidelijk. Klagen over wat niet en wel mag is heel simpel en dan staan we met onze grote mond voorop. En dan leven we ineens in oorlogstijden!

Maar kijken we nu wat er in Afghanistan aan de hand is: dát is oorlog. De vaccinatiegraad in ons land stagneert. Omdat het kabinet niets verplicht. Het RIVM doet een oproep aan jongeren om zich te laten vaccineren. In de landen om ons heen worden regels gesteld. Geen vaccinaties, geen negatieve test, dan ook geen restaurant, museum of theater bezoeken. Waar we als een klein landje altijd voorop wilden staan, blijven we nu een heel eind achter. Ik wil heel graag als bewoner van Nederland een oproep doen aan het kabinet om eens daadkrachtig, maar niet nederig, voorwaarden te stellen, om ervoor te zorgen dat iedereen zijn/haar leven weer kan oppakken.

Els van Loon, Geldrop