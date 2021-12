Lezersbrieven | Joep van der Hart en ‘Daantje koopt kippen’ | Digitale zichtbaarheid van P+R onvoldoende

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 10 december in de krant verschenen.

Joep van der Hart en ‘Daantje koopt kippen’

In het ED stond een prachtig in memoriam over de oud-hoofdredacteur Joep van der Hart en een mooie column van Corrie de Leeuw over zijn duidelijke aanwezigheid op de redactie. Dat is zijn grande histoire. Zelf heb ik een petite histoire eraan toe te voegen. Het kan wel twintig jaar geleden zijn dat het ED startte met de rubriek Vraag en Aanbod. In de eerste aflevering stond een vraag van hoofdredacteur Van der Hart: hij was op zoek naar het kinderboek ‘Daantje koopt kippen’ van Leonard Roggeveen.

Zo’n jaar daarna vond ik op een rommelmarkt dus het boek over Daantje, kocht het en liet het Joep van der Hart weten. Hij maakte een afspraak om het boekje te komen halen en toen vertelde hij waarom hij altijd op zoek was naar Daantje koopt kippen: hij had ooit als kind dit boekje cadeau gekregen en voorin stond zijn naam. Het was kwijtgeraakt en hij was altijd op zoek naar zijn eigen exemplaar. Mijn boekje was dit niet, maar toch vond hij het leuk dat hij het van mij kreeg.

Natuurlijk hebben we nog over journalistiek, de krant en de politiek gesproken. Ik zie hem nog zitten: fors, grijze baard, enthousiast, belezen, een échte krantenman. Een degelijke, enthousiaste en eigenwijze journalist en hoofdredacteur. Een icoon. En altijd op zoek naar Daantje koopt kippen.

Susanne Gondrie-Belt, Best

Digitale zichtbaarheid van P+R onvoldoende

Bijna dagelijks krijgt de lege parkeergarage aan de Aalsterweg in Eindhoven aandacht in uw krant. Eindelijk wat bekendheid rond deze garage. Maar ED lezers zullen over het algemeen geen langparkeerders zijn. Ik heb de afgelopen weken geregeld gegoogeld op parkeren Eindhoven, de garage aan de Aalsterweg kwam niet naar voren en als ik zocht op P+R stond hij als 3e. De gemeente zal eerst moeten investeren in de digitale zichtbaarheid.

Jan Gerris, Maarheeze

P+R heel prettig en geen lange wachttijden

Eindhoven zou de P+R Genneper Parken veel en veel eerder aan moeten geven op de autowegen. Als ik vanuit A2 Weert naar Eindhoven rij, kom ik de eerste aanwijzing tegen op de afrit naar de Valk. Als je het niet weet en je neemt niet deze afslag, kom je er nooit. Zet het op of onder het aanwijzingsbord naar Eindhoven/vliegveld. Men moet veel meer bekendheid geven aan deze P+R. Het is een geweldige parking met de bus voor de deur. Werkt perfect, heel prettig en geen lange wachttijden.

Mayke Adams, Budel-Schoot

Gepensioneerde was vaak 40 jaar lid bond

Voor miljoenen werkenden onderhandelt de vakbeweging jaarlijks (Opinie 4-12). Maar honderdduizenden van deze miljoenen behoren inmiddels tot de gepensioneerden. Wat doet de vakbeweging voor deze mensen waarvan er velen meer dan 40 jaar lid zijn gewest? Logisch dat deze hun lidmaatschap opzeggen als er al meer dan 10 jaar niet geïndexeerd wordt laat staan hun pensioenen verhoogd worden ondanks de overvolle kas.

W. Vlokhoven, Geldrop

Boete belastingdienst rondpompen van geld

Onze belastingdienst is een boete opgelegd van 2,75 miljoen euro wegens schenden van de privacy. Een kind kan begrijpen dat het opleggen van een boete aan onze belastingdienst uiteindelijk voor rekening komt van de belastingbetaler. Het lijkt me een zinloze exercitie, de schijn wekken dat er een straf is uitgedeeld zonder dat een verantwoordelijke zelf de pijn voelt. In welk potje verdwijnt deze boete ? Waarschijnlijk betekent dit rondpompen van geld. Het zou beter zijn de verantwoordelijke belastingambtenaren flink in hun portemonnee te treffen.

Peter Snijders, Valkenswaard

Aan de lopende band taalfouten gemaakt

Dat het met de kennis van de gemiddelde Nederlander met betrekking tot de grammatica treurig gesteld is weet ik al lang. Met name in de spreektaal worden aan de lopende band veel fouten gemaakt. Men weet blijkbaar niet meer dat “media” een meervoudsvorm is en “aantal” enkelvoud. Dat beslissingen worden “genomen” en niet worden “gemaakt”. Als ik naar de radio luister of naar de televisie kijk hoor ik de presentatoren en hun gasten regelmatig dit soort fouten maken. Maar dat ik nu zelfs in een krantenkop moet lezen “Data is onmisbaar om de klant te blijven verrassen” (ED 7-12), maakt mij erg verdrietig. Data is het meervoud van datum en dat betekent gegeven. Data zijn dus gegevens.

Jet Nijpels, Waalre

Koppel Vonk en Prehistorisch Dorp aan parkeergarage

In de discussie rond het Prehistorisch Dorp en de ontwikkeling van Vonk zijn er enkele belangengroepen die de boventoon voeren en die óf een vertekend beeld geven óf alleen het eigenbelang vooropstellen. Misschien is een koppeling te leggen met de parkeergarage Aalsterweg.

Vanuit de Henri van Abbe wordt opgekomen voor ‘Gennep Groen’. De groep neemt daarbij posities in die zelfs door sommige bewoners van Gennep niet gesteund worden. Ze hebben het over landschappelijke waarde van het gebied van het Prehistorisch Dorp. Dan te weten dat ik zestig jaar geleden op die modder afgraving dagelijks speelde en het gebied van de rijschool was het landingsterrein voor helikopters van Sabena. Weinig landschappelijk dus. Op dat terrein is toch een fraai museum opgebouwd grotendeels door vrijwilligers en hoog gewaardeerd bleek onlangs weer.

Dan zijn er ‘buurtbewoners’. De ‘goudkust’ voert daarbij de boventoon, want ze denken aan de waarde van hun huizen. Ze hebben niet aan kunnen tonen dat de overlast bij bezoeken aan het Prehistorisch Dorp teveel overlast geeft (incidentele themadagen met meer drukte) er is met vaste camera’s geteld. Op doordeweekse dagen komt veel (school)aanvoer met bussen die meteen vertrekken. Daarom gooit de ‘goudkust’ alles op de horeca. Dat lijkt juist de zwakste schakel van de plannen, waarom zou iemand daar gaan recreëren? Ook duurt het jaren om daarin een naam op te bouwen. Ik kan me wel voorstellen dan de omgeving Claralaan met vraagtekens zit, omdat ze gepasseerd zijn bij de toewijzing van de hotelfunctie in het klooster. Dat brengt potentieel een veel grotere dagelijkse overlast, vergeleken met VONK.

Mijn oplossing zou zijn: koppel de entreekaart van VONK/Prehistorisch Dorp aan de Parkeergarage Aalsterweg. Dat is makkelijk te lopen. Bij Archeon zijn de afstanden groter. Goed voor buurtbewoner, de parkeergarage en VONK.

Gert-Jan van Vugt, Eindhoven