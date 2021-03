Lezersbrieven | Jonge Volt lijsttrekker afkomstig uit Knegsel is een verademing

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 18 maart in de krant verschenen.

Jonge Volt lijsttrekker een verademing

Ik ben blij en tegelijk verwonderd over de verschijning van partijleider Laurens Dassen van Volt (ED 16-3). Zo’n talentvolle politicus dient een kans te krijgen om zich als nieuw Tweede Kamerlid te manifesteren. Dat hij ook afkomstig is uit de regio (Knegsel) is mooi meegenomen.

Uit het artikel blijkt dat we hier te maken hebben met iemand die daadwerkelijk een ‘ander geluid’ wil laten horen. Zijn pro-Europese verhaal maakt indruk. Verfrissend zoals Dassen overkomt en het is ontegenzeglijk waar dat hij nog veel hobbels op zijn weg zal vinden en tegenslagen zal moeten overwinnen.

Leo Wijnen, Geldrop

Hoop op vlottrekken plan drie torens

Bij deze wil ik wethouder Yasin Torunoglu succes wensen bij zijn actie om de bouwplannen van District-E die voorzien in onder meer drie torens op het Stationsplein in Eindhoven vlot te te trekken (ED 17-3). Wees overtuigd van de steun van veel Eindhovenaren.

D66-fractievoorzitter Robin Verleisdonk betreurt het beeld dat zijn partij de bouw van woningen in Eindhoven frustreert, zei hij. Het was volgens hem niet de bedoeling om het project te vertragen. Dat is een naïeve uitleg achteraf. Natuurlijk wisten hij en anderen dat tegenstemmen vertraging op zou leveren. Vertraging in de ontwikkeling van onze prachtige stad en vertraging in de beschikbare woonruimten.

Peter Bijnen, Eindhoven

Halveren veestapel niet noodzakelijk

Het opinieverhaal van Jeanette van de Ven van ZLTO over duurzame veehouderij (ED 16-3) kwam bij mij zeer verhelderend over. In haar betoog gaf zij stapsgewijs uitleg aan haar standpunt dat de veehouderij wel degelijk duurzaam kan functioneren en dat het daarom ook absoluut niet noodzakelijk is om de veehouderij met vijftig procent te reduceren, zoals onder andere Groenlinks en D66 willen. Aan het slot geeft zij nog aan dat, indien de boeren een redelijke vergoeding krijgen voor de behaalde stikstofwinst, zij dit geld kunnen besteden aan innovatieve methoden om de uitstoot van ammoniak, fijnstof en geur fors te reduceren.

Mark Thunnissen, Son

Ook meer mannen in vrouwenberoepen

In het artikel ‘Het Torentje als mannenbastion’ gaat het weer om de ondervertegenwoordiging van vrouwen. Waarom krijgen we toch keer op keer te lezen dat er maar zo weinig vrouwen werkzaam zijn in de techniek, de ict, als loodgieter en timmerman? We krijgen nooit te lezen over waarom er maar zo weinig mannen werkzaam zijn in de zorg, het onderwijs en de schoonmaak. Evenredige vertegenwoordiging is ook van belang in wat als traditionele vrouwenberoepen wordt gezien.

Martin Boerman, Geldrop

Zoeken naar andere locatie museum Vonk

Er is in toenemende mate bezorgdheid over de plannen voor een ‘knetterend museum’ in Genneper Parken. Een attractiepark midden in kwetsbaar natuurgebied. Inmiddels is het oorspronkelijke plan al aangepast richting gedeeltelijk gebruik van het terrein van rijschool Leeuw. Maar de problemen die omwonenden hebben met de plannen worden niet weggenomen. Het voornemen de uitbreiding te realiseren gekoppeld aan het Prehistorisch Dorp, met alle negatieve gevolgen vandien, is een denkfout. Gebleken is dat het nakomen van afspraken rond het museum niet goed mogelijk is. Kernvraag is of er elders gezocht is naar een passende locatie om het cadeau van Brainport aan de gemeente verantwoord te gebruiken.

Mario van Hamersveld, Eindhoven

Niet Genneper Parken op de foto

Bij een luchtfoto van autorijschool Leeuw (ED 16-3) staat dat we hier uitkijken op de Genneper Parken. Naar mijn mening zijn het de bossen van het Dommelplantsoen in de wijk Elzent-Zuid. De Genneper Parken liggen buiten de rondweg.

Ad Thijssen, Eindhoven

Persoonlijke aanvallen op wethouder Nuenen

Afgelopen week is er door belangengroeperingen in Nuenen-Zuid een brief aan de commissaris van de Koning verzonden over het ‘disfunctioneren’ van wethouder Van Brakel in onder andere de dossiers Bestemmingsplan Nuenen-West en Mobiliteitsvisie Nuenen.

Deze groeperingen pretenderen duizenden inwoners van Nuenen-Zuid te vertegenwoordigen zonder dit te onderbouwen. Als ondertekenaar van de brief wordt ook Actieplatform Nuenen-Zuid genoemd, die zich echter heeft gedistantieerd van deze brief en aangeeft niet op de hoogte te zijn geweest van de ondertekening.

In de brief is sprake van forse persoonlijke aanvallen op de wethouder. Er worden termen als ‘misbruik van onderzoeksrapporten’, ‘manipulatie’, ‘onvolledig informeren van raad en burgers’ en ‘het doordrukken van persoonlijke voorkeuren’ gebezigd. Ook het democratisch besluitvormingsproces binnen de Nuenense raad wordt in twijfel getrokken, waarbij de raad niet in staat zou zijn eigen onderzoek te doen en/of een vuist te maken en er sprake zou zijn van misbruik van het ambtenarenapparaat.

Deze zeer zware beschuldigingen komen voort uit onvrede van een aantal belanghebbenden met de uitkomsten van een zorgvuldig bestuurlijk traject met ruime inspraakmogelijkheden, uitkomsten van onderzoeksrapporten, expertise van deskundigen en intensieve discussies binnen de gemeenteraad, dit binnen de kaders van in het verleden door de gemeente gemaakte afspraken met marktpartijen over onder andere de ontsluiting van Nuenen-West en afspraken in regioverband.

Wij roepen andere fracties in de gemeenteraad op mede stelling te nemen tegen deze handelwijze.

Jan Wesenbeek en Jo Laeven, fractievoorzitter en voorzitter PvdA Nuenen