Lezersbrieven | Jubileum Prehistorisch Dorp een jaar te vroeg | Democratie; bejegening naar elkaar toe schandelijk

Agressor die niet te paaien is met honing

Het zou mooi zijn als Peter Rufi gelijk kreeg met zijn Opinie dat je beter zoete koekjes kan bakken met Poetin. Maar we hebben te maken met een agressor waar niet mee te onderhandelen valt en die niet te paaien is met honing. ‘Das Dritte Reich’ van Hitler en herstel van de Sovjet-Unie van vóór december 1991 door Poetin. En de middelen die door beide heren worden ingezet. Zoek de verschillen. En wat er gebeurt als de Russische droom straks voorbij is en de propaganda-machine gestopt? Och, dan roept het Russische volk “ми цього не знали” (“dat wisten wij niet”).

John van Gogh, Son & Breugel

Biden gaf onuitgesproken wens van velen weer

Was het een blunder of was het gemeend toen de Amerikaanse president Joe Biden onlangs uitsprak dat Poetin van het toneel moet verdwijnen? Wat Biden zegt is wel de onuitgesproken wens van vele wereldleiders maar ook van het overgrote deel van de wereldbevolking aan het worden. Wat de Russische leider op het wereldtoneel laat gebeuren is voor niemand aanvaardbaar.

Rens Kuijten, Nuenen

Wintertijd is onze natuurlijke tijd

Het is al lang gebleken dat de voordelen van de zomertijd tegenvallen. Waarom blijft de wintertijd dan niet gewoon? De politiek denkt de tijd te kunnen bepalen maar deze wordt door het zonnestelsel bepaald. Door de lengtegraad waarop je woont. Vroeger wist ieder schoolkind dat. De wintertijd is dus onze natuurlijke tijd.

Frits van Dijk, Cranendonck

Laat kerncentrales in Duitsland doorwerken

Op de EU-top in Brussel is gesproken over oplossingen om minder afhankelijk te worden van de gas-en olie-importen uit Rusland. Amerika heeft aangeboden om meer vloeibaar gas te gaan leveren. Het is onbegrijpelijk dat de oplossingen die dichter bij huis liggen niet benoemd zijn. Ik denk aan het heropenen van de drie kerncentrales in Duitsland die eind vorig jaar gesloten zijn. Deze centrales waren goed voor de productie van 4 Gigawatt. Voor de opwekking van dit vermogen zijn normaal 1.000 windturbines nodig. Ook de sluiting van de overige drie kerncentrales in Duitsland einde dit jaar zou heroverwogen moeten worden.

Mark Thunnissen, Son en Breugel

Jubileum een jaar te vroeg gevierd

Het Prehistorisch Dorp Eindhoven viert zijn veertig jaar bestaan een jaar te vroeg (ED 25-3). In 1982 waren ze nog niet aan de Boutenslaan. De stichting werd opgericht in december 1982 maar als medeoprichter weet ik dat pas in mei 1983 het terrein vrijgegeven werd voor de bouw van de ijzertijd-boerderij. De eerste paal is dus in mei 1983 geplaatst.

P. Callebert, Achel

Krant moet qua taalkeuze veilige midden kiezen

Ik lees al jaren het ED, een fijne krant met goede verslaggeving. Helaas zie ik dat het taalgebruik steeds grover en vulgairder wordt. Een krant dient de Nederlandse taal, zonder elitair of vulgair te worden, te hanteren die wij allemaal op school als ABN geleerd hebben. Even wat voorbeelden uit de krant van vrijdag: neuken heet geslachtsgemeenschap, schijten heet poepen, scheten heten winden enz. enz. Juist in een samenleving waarin je de normen en waarden en etiquette steeds meer ziet verdwijnen, dient de krant qua taalkeuze het veilige midden weer te geven. Grofheid en ruw taalgebruik mogen nooit de norm worden.

Frank Maasen, Cranendonck

Jan Rap en zijn maat knalt zijn auto neer

Al jaren worden wij, aanwonenden van de vergunninghoudersparkeerplaats aan de Ameidewal in Helmond, aan het lijntje gehouden door de overheid. Jan rap en zijn maat knalt hier zijn auto maar neer en niemand doet iets. De gemeente is niet bereikbaar in het weekend als dit steeds speelt, de politie is het ‘haar taak niet’ en de boa’s zijn nergens te bekennen. Het kan dan zo maar gebeuren, dat wij zelf maatregelen nemen.

Ruud van de Vliert, Helmond

Kosten studie hoger, basisbeurs lager

De overheid brengt de basisbeurs terug. Voor mij extra belangrijk omdat mijn dochter volgend jaar gaat studeren. In 2015 toen de basisbeurs werd afgeschaft was het collegegeld ‘slechts’ €1951 en de ziektekostenverzekering ‘slechts’ €100 per maand. De basisbeurs thuiswonend was €102,77. Vandaag is het collegegeld gestegen tot €2209 en de ziektekosten tot ruim €115, oftewel een gemiddelde stijging van zo’n 14%. Echter, de overheid komt met de conclusie dat de basisbeurs thuiswonend wel 12% lager kan dan in 2015.

Mark Vermeulen, Nuenen

Democratie; bejegening naar elkaar toe is schandelijk

Feitelijk wil democratie zeggen ‘volksheerschappij’ immers vrij vertaald uit het Grieks wil ‘demo’ zeggen volk en ‘cratie’ heersen, dus volksheerschappij. Ik neem de vrijheid om democratie te vertalen in ‘macht aan het volk’.

De laatste kabinetten, eigenlijk sinds Wim Kok (toen heette het polderen) blinken uit in vakkundig dichtgetimmerde, zeg maar dichtgeschroefde, regeerakkoorden. Wat toen politiek verantwoord was is nu afgedaald naar een niveau wat weinig te maken heeft met democratie maar meer met cratie laat het demo maar weg. Heersen dus.

De bejegening naar elkaar toe is schandelijk. Een minister Hugo de Jonge bijvoorbeeld voelt zich zo vrij om Caroline van der Plas openbaar te kleineren, gelukkig heeft deze de moed en het lef om deze minister op zijn nummer te zetten. Als er in de tweede kamer een spreker die De Jonge niet bevalt zijn of haar spreekbeurt heeft gaat hij met de rug naar de spreker zitten. Hoogst irritant, nee onbeschoft is dit. Baudet komt niet verder dan een reactie te plaatsen als ‘opletten Hugo’. Zo zijn er dagelijks voorbeelden hiervan te zien/horen.

Wat doen we eraan, want verkiezingen gaat dit niet repareren. Ook de talloze televisie praatprogramma’s doen hier geen goed aan. Hier ligt de kiem tot de opstelling van bewindslieden die meer dan tien jaar het pluche onder hun billen voelen en zichzelf onaantastbaar vinden en zo weinig mogelijk democratie toe laten. Rutte! Hopelijk kunt u binnenkort van uw recht gebruik maken om uw cratie weer te doen gelden. Helaas het zal te marginaal zijn. We leven in een dystopia. Het had een utopia kunnen zijn.

Jos Rombouts, Veldhoven