Lezersbrieven | Kabel Enexis komt niet vanzelf uit de grond | Vliegen of toch met trein of bus?

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 18 mei in de krant verschenen.

Kabel Enexis komt niet vanzelf uit de grond

John Lathouwers ergert zich aan het voorpagina artikel over een restaurant met pech in verband met de aansluiting op elektriciteit door Enexis (Brieven 15-5). Maar wat zou hij doen in zo’n situatie? Wachten tot de kabel vanzelf uit de grond komt?

Na lange tijd zonder inkomsten ben je blij dat je weer kunt beginnen en dan komt voor de zoveelste keer de man met de hamer. Een klein beetje begrip voor deze situatie mag je toch wel hebben. Ik hoop dat het leggen van de kabel voor deze gedupeerde voorrang krijgt en dat deze mensen op korte termijn kunnen starten met hun bedrijf.

Ad Thijssen, Eindhoven

Begin met oplossing milieuvraagstuk

Met waardering las ik de opinie over het pad naar toekomstig slim energieverbruik (ED 15-5). Begin bij bewustwording; betrek mensen erbij; ga het gesprek aan; maak bewoners deelgenoot van het probleem, van de urgentie ervan én van de mogelijke oplossingen. Het IVN gaat verbeterpunten aanreiken. Fraai maar van probleem naar oplossing springen, daar zit het vraagstuk tussen. Dat goed formuleren en toezien op de uitvoering en vorderingen in de oplossingen. Het ED heeft al vaak onderdelen van dit vraagstuk gepubliceerd. Geen wonder dat het er nu eens van gaat komen om hier iets mee te doen.

Robert Snip, Best

Zelfreflectie Rutte is deel van politiek spel

Met zijn Rutte analyse (ED 15-5) maakt Hans van Soest duidelijk dat Rutte betrekkelijk eenzaam aan de top staat. Weliswaar is hij blindelings loyaal jegens VVD bonzen en mislukte cq afgetreden VVD ministers, maar hoe wederkerig is die loyaliteit? Want écht loyale medestanders laten kritiek horen wanneer het mis dreigt te gaan. Een goede leider zorgt voor voldoende kuitenbijters om zich heen, die tegengas geven en hem behoeden voor misstappen. De geschiedenis kent talloze leiders die zich omringden met meelopers en hielenlikkers en uiteindelijk ten val kwamen door onvoldoende tegenspraak.

De koers die het land onder Rutte is ingeslagen is de markt als oplossing voor alle problemen te beschouwen. Met de Participatiewet om mensen uit een uitkering te houden, het bedrijfsleven en vermogenden te bevoordelen met verarming van (flex)werkers tot gevolg.

Dat hij nu de indruk wekt aan zelfreflectie te doen past in het politieke spel dat hij speelt. Er is geen sprake van een werkelijk inzicht dat hij zelf het probleem is waar het land mee worstelt.

Rob Riedijk, Nuenen

Caravantrekkers en campers elektrisch

Meerdere organisaties, die onze mobiliteit behartigen, zijn tot de slotsom gekomen dat rekeningrijden onontkoombaar is en dé oplossing voor de toekomst (ED 12-5). Er wordt vol ingezet op gebruik van elektrische auto’s, waarvoor het kilometertarief lager zal zijn. Eigenaren van auto’s met een brandstofmotor gaan meer betalen, afhankelijk van de CO2 uitstoot.

Helaas wordt geen oplossing geboden voor caravan- en camperbezitters. Elektrische auto’s mogen niets of zeer weinig trekken en elektrische campers heb ik nog niet gezien. Voor het trekken van een caravan is een auto nodig met meestal een behoorlijke CO2 uitstoot. Gaat de caravan- of camperbezitter dan extra betalen? Elektrisch rijden prima maar het moet wel mogelijk zijn.

Jan Verduijn, Best

Opvattingen over kunst van Jos Kessels

Vanochtend heb ik mijn abonnement op het ED opgezegd. Aanleiding was de column van Jos Kessels met zijn suggestieve opvattingen over kunstenaars (ED 14-5). Een columnist is vrij om zijn mening te geven, maar kinderlijke argumentaties over kunst zijn voor mij de grens. Misschien zijn provocaties een middel voor discussie, maar deze vorm gaat voor mij te ver.

Thom Koldenhof, Sint-Oedenrode

Vliegen of toch met trein of bus?

Mijn buurvrouw Julia (34) is eigenlijk een blij en zorgeloos type. Door de lockdown werd ze toch wat down, omdat ze het heel erg miste dat ze geen terrasje, weekendje of winkeltje meer kon doen met vriendinnen op de dagen dat haar twee zoontjes bij haar ex waren.

Lang geleden, vóór corona, ging ze enkele keren per jaar een weekendje naar Londen of Milaan om te shoppen en te stappen. Ze kijkt er nu heel erg naar uit dat ze weer met het vliegtuig weg kan. Door haar kantoorbaan zit ze bijna alle dagen thuis en ze vindt echt dat ze het verdiend heeft om uit te waaien aan een Italiaans strand. Gisteren kwam ze bij mij en enthousiast vertelde ze over code geel en haar vakantieplannen. Nu heb ik ruzie met haar. Of zoiets.

Ik vlieg zelf al enkele jaren niet meer. Heb ik wel gedaan, in de tijd dat mijn man kanker had en we wisten dat het ongeneeslijk was. Toen mocht ik van mezelf wel vliegvakanties doen, omdat ik vond dat ik daar een goed excuus voor had. Nu ik geen zieke man meer heb, heb ik ook geen goede reden meer om te vliegen. Vind ik.

De vraag is wanneer heb je een goede reden om te vliegen. Wanneer is vliegen noodzakelijk?

Ik vind dat mijn buurvrouw Julia beter met de trein op vakantie kan gaan, of anders met de bus. Dat heb ik haar gezegd. ‘Belachelijk’, zei ze. De trein is veel te duur en de bus duurt veel te lang. Nu vindt ze mij een schijnheilige trut. Niet dat ze dat gezegd heeft, maar ik zag het in haar ogen.

Ik vraag me af, of ik er spijt van moet hebben dat ik dat gezegd heb. Waar bemoei ik me mee?

Zij moet toch zelf weten of ze met het vliegtuig op vakantie wil gaan. Bovendien is het toch hartstikke fijn voor de KLM, Ryanair en WizzAir dat er veel mensen zijn zoals Julia. En in Turkije worden toeristen met duizend open armen ontvangen. Maar als ik dan weer lees hoeveel CO2-uitstoot een vliegreis geeft dan denk ik: je draagt wel bij aan de rampzalige toekomst van mijn kinderen en jouw eigen kinderen.

En dan denk ik aan Gretha Thunberg. Het beeld waarin zij zegt: ‘We forgive you never!’, staat in mijn geheugen gegrift. Daarom vind ik, dat ik het recht heb, ook al heb ik zelf gevlogen, om ervoor te pleiten dat iedereen zo weinig mogelijk vliegt.

Jeanne Adriaans, Eersel

Bouw leegstaand vastgoed om tot betaalbare woningen

Voormalig Trudo directeur Thom Aussems houdt een sterk pleidooi om betaalbare huisvesting te realiseren (ED 15-5). De corporaties en de overheid moeten weer aan het stuur en niet de commerciële projectontwikkelaars, aldus de immer gepassioneerde volkshuisvester.

De meest pragmatische en korte termijnoplossing is om per direct leegstaand maatschappelijk vastgoed om te bouwen tot woningen. Het ging volgens het CBS begin 2020 alleen al in de categorie ‘maatschappelijk vastgoed’ (scholen, buurtcentra, politieposten etc.) om 4.470 gebouwen, 819.820 vierkante meter. Ter illustratie, de voorraad leegstaande gebouwen in eigendom van de gemeente bestaat in Eindhoven alleen al uit zo’n 43 locaties met 55.300 vierkante meter. Die kosten de gemeente nu op jaarbasis zo’n 942.000 euro (bron: Meerjaren perspectief Vastgoed 2020)

Hoe moeilijk kan het zijn om deze aan te bieden voor transformatie in woningbouw met de verplichting dit minimaal tien jaar lang te verhuren met een verbod op doorverkoop, de huren te limiteren en het vastgoed binnen een jaar te transformeren.

Met deze voorwaarden hou je de cowboys die op snel en veel geld uit zijn buiten de deur. Zoals destijds gebeurde met het oude TD gebouw nabij het Anna Frankplantsoen. De gemeente verkocht dit in 2016 aan ontwikkelaars voor zeven miljoen. Die bouwden daar 153 appartementen en vier penthouses in. De actuele huurprijzen liggen nu tussen 1.463 en 2.825 euro. Onbetaalbaar voor de modale huurder.

Ook dit plan vereist, net als bij de ideeën van Aussems, slagvaardig gemeentebestuur i.c. wethouders met lef en doorzettingsmacht die zich niet laten vertragen. Ga aan de slag voor de mensen die je gekozen hebben en ga iets voor ze betekenen. Dat is de kortste weg om mensen weer vertrouwen te geven in de politiek en haar bestuurders.

Jos Verhoeven, Eindhoven

Help landen die aan geboortebeperking doen

Nog niet zo lang geleden dachten zeevaarders dat als ze te ver weg zouden varen, ze van de aarde zouden vallen. Onze wereld was onvoorstelbaar geheimzinnig groot. Elke morgen word ik blij wakker in de wetenschap dat mij dat niet zal overkomen, hoogstens kan ik uit bed vallen.

Met internet en 60 wachtwoorden en 50 apps tot mijn beschikking regeer ik over mijn elektronische wereld. Mijn auto met duizend chips zet zelf het licht en de ruitenwissers aan en alles piept en klikt om mij te beschermen en te behagen. Overal wordt gewerkt om alles slimmer en minder energieverslindend te maken, maar niemand durft te zeggen dat dit niet te winnen is van een steeds toenemende wereldbevolking. De kostbare grondstoffen raken op, terwijl de gebruikersbehoefte onmogelijk snel toeneemt.

Miljarden mensen hebben een onmisbare smartphone, en die er nog geen hebben willen die ook. Duidelijk moge zijn dat energie, chips en accu’s binnen afzienbare tijd niet meer aan te slepen zijn en de strijd om de zeldzame grondstoffen, over lijken zal gaan.

Het hoeft verder denk ik weinig betoog, dat energie, chip en uitstoot problemen in schrille tegenstelling staan met het feit dat miljoenen mensen honger en dorst hebben. Maar dat ook die mensen kennis krijgen van een andere leefwereld, die bezig is hun laatste ‘rijkdommen’ over te nemen en uit te putten.

Geef regeringen en wereldleiders het inzicht en verstand om ontwikkelingshulp en meer te geven aan landen die serieus aan geboortebeperking willen doen. Zorg dat er een levenslange beloning komt voor vrijwillige sterilisatie in derde wereldlanden.

Niet zoals hier, een voorstel indienen om een premie voor het vierde kind te geven!

Jan Sallaerts, Valkenswaard