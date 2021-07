Lezersbrieven | Kermis kan tijdens corona veilig doorgaan | Menselijke maat lijkt in Eindhoven vergeten

LEZERSBRIEVENLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 24 juli in de krant verschenen.

Kleingeestigheid over busbaan moet stoppen

Het is weer komkommertijd: Wat een gezeur over het gebruik van de busbaan door burgemeester John Jorritsma. We moeten Jorritsma deze mogelijkheid gunnen, het wordt hoogste tijd dat deze kleingeestigheid ophoudt. Eindhoven mag zich in de handen wrijven om deze actieve, gemotiveerde Burgervader!

Ben Geerts, Eindhoven

Te grote vinger in de pap van zaakwaarnemer

Nu de voetbaltransfers in volle gang zijn, wordt het duidelijk dat niet de spelers en clubs daarin de baas zijn, maar de zaakwaarnemers. Zij kunnen hun eigen belangen hoger stellen dan die van de spelers en clubs. Zijn er geen grenzen gesteld aan die onderhandelingen? Het is toch normaal dat spelers en clubs zelf uit kunnen maken waar een speler naar toegaat en voor hoeveel?

P. van Roozendaal, Geldrop

Hamilton ook schorsen is rechtvaardiger straf

Het pleidooi van Martien Leenders om Lewis Hamilton te diskwalificeren voor zijn kamikaze-actie tegen Max Verstappen gaat nog niet ver genoeg. Behalve dat de autosportbond de eigen richtlijnen goed toepast zou die de regels ook moeten uitbreiden: in dit soort gevallen moet een coureur ook gewoon punten inleveren en voor een of meer wedstrijden geschorst kunnen worden. Dat is een rechtvaardige straf.

Nella van Beek, Helmond

Kermis kan tijdens corona veilig doorgaan

Ik ben het oneens met de stelling dat kermissen door corona niet door kunnen gaan (Stelling 20-7). Vorig jaar zijn er verschillende kermissen gehouden terwijl er veel besmettingen waren én tevens nog niemand gevaccineerd was. Op die kermissen waren zijn géén corona uitbraken. Ook nu zijn er kermissen geweest zonder corona uitbraak. Als de kermis bij drukte gesloten wordt, mensen afstand houden én één richtingsverkeer wordt toegepast kunnen kermissen veilig doorgaan.

Bryan Wardenaar, Eindhoven

Lui weten niet wat vakantie betekent

Een stel Nederlandse ‘vakantiegangers’ schopt op Mallorca een mede-Nederlander dood. Hun advocaat pleit ervoor om de verdachten in Nederland te berechten. Ik zou willen voorstellen om dit volk wat dat betreft over te laten aan het land van hun favoriete vakantiebestemming. Zij mogen levenslang hun vakantiegeld inleveren, want ze weten toch niet wat vakantie betekent.

Peter Snijders Valkenswaard

PBL baseert zich op feiten en onderzoek

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) schiet niet door in de stelling dat een groot deel van de landbouw moet verdwijnen (Stelling 6-7). Het is gebaseerd op feiten en gedegen onderzoek. Er zijn meer rapporten die duidelijk maken dat haast gemaakt wordt met vermindering van de ammoniak en stikstof oxiden uitstoot door de agrarische sector.

Frans van den Berg, Eindhoven

Geen vaccinatie dan ook geen zorg?

Eke Vriens schrijft dat zij en haar man zich niet laten vaccineren maar dat ze geen aso’s of dom zijn (Brieven 20-7). En volgens mij klopt dit wel. Ze zijn zelfs zo slim dat ze een heel belangrijk onderwerp weg laten. Dat is dat ze ook afzien van medische zorg als ze die onverhoopt nodig zouden hebben als die veroorzaakt zou worden door corona.

Theo van Tulden, Soerendonk

Menselijke maat lijkt in Eindhoven vergeten

Toen ik het ED van 20 juli 2021 las, steeg het schaamrood mij naar de kaken. Het nieuws ondersteunde mij in mijn gedachten dat er iets mis is in de Eindhovense politiek als het gaat om het sociale en menselijk gezicht.

Zonder enige compassie wordt bij een mevrouw ‘tante Netty’ van 66 jaar € 75,- per maand gekort op haar AOW. Op grond van het feit dat mevrouw erg weinig water verbruikte trekt men zomaar de conclusie dat ze niet in haar huis kan hebben gewoond. Het zou beter zijn als de meetlat van de menselijke maat door wethouder Torunoglu op de juiste wijze was gehanteerd, waardoor aan deze mevrouw weer een beetje levensgeluk zou zijn teruggegeven.

Een ander geval waaruit blijkt dat de menselijke maatstok niet gebruikt werd is de zaak rond bijstandsmoeder Caro Niang. Omdat haar problemen door de gemeente schijnbaar niet begrepen werden, kwam de rechter er aan te pas. Die stelde mevrouw in het gelijk en schijnbaar was de zaak geregeld. Door het langdurig treuzelen van de gemeente kwam zij in een schuldsituatie die uiteindelijk ook weer door tussenkomst van de rechter gedeeltelijk werd opgelost. De gemeente moest aan mevrouw als compensatie € 1.500 uitkeren. Schijnbaar tegen het zere been, want mevrouw moest na wederom dreiging met de rechter tot de laatste dag wachten, voordat de gemeente overging tot uitbetaling. In een excuusbrief aan mevrouw stond dat de afwerking van de betaling los stond van het verbeteren van de menselijke maat in de dienstverlening van de gemeente.

Daaruit valt dus af te leiden dat op dit moment de menselijke maat er maar ergens los bij hangt. Dat moet niet kunnen! Daarom vraagt Chris Paulussen in zijn commentaar zich terecht af waarom Eindhoven in het jaar 2008 werd uitgeroepen tot de sociaalste stad van Nederland en waarom daar nu zo weinig meer van de merken is. De wethouder, die in de periode 2006 – 2010 de meetlat van de menselijke maat onder zijn beheer had droeg die altijd bij zich en wist, menselijk gezien, altijd voor de juiste maat te kiezen.

Dre Rennenberg is fractievoorzitter van Ouderen Appèl Eindhoven