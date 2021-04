Lezersbrieven | Kernenergie is nu in Brabant geen optie

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 8 april in de krant verschenen.

Kernenergie nu in Brabant geen optie

Praten over kernener-gie leidt discussie af van de noodzaak om in actie te komen voor het klimaat.

Tot 2030 zien wij snellere en goedkopere alternatieven voor kernenergie, zoals zonne- en windenergie. Op de lange termijn zou kernenergie misschien kunnen bijdragen aan de oplossing, het stoot tenslotte geen CO2 uit. Zo hebben wij in een manifest bekend gemaakt. Maar pas als het duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar kan.

Eerder kwam er een TNO-rapport over de mogelijkheden van kernenergie op aandringen van gedeputeerde Eric de Bie. Het Rijk had al drie plaatsen in Nederland geselecteerd voor mogelijke vestiging van kerncentrales: Borssele, Eemshaven en Maasvlakte, geen van drieën in Brabant. Toch vindt De Bie -tegen beter weten in- een kerncentrale in Brabant een optie.

Jammer voor De Bie, maar het TNO-rapport stelt niet alleen dat kernenergie niet rendabel is en te lang duurt. TNO merkt tevens nadrukkelijk op dat ‘het samenbrengen van een coalitie rond kernenergie een taak is die op Rijksniveau plaats moet vinden; Brabant moet deze niet overnemen.’

Vrijblijvend discussiëren over kernenergie leidt de aandacht af van de noodzaak om in actie te komen voor het klimaat. Dus wordt er door de gedeputeerde aan Provinciale Staten voorgesteld om in het najaar te praten over kernenergie in Brabant richting 2050.

De urgentie van klimaatverandering aanpakken met een kerncentrale, die er misschien in 2050 zou kunnen staan, is niet slagvaardig. En het is niet slim om in een tijd van bezuinigingen op cultuur, landbouw en vele andere beleidsterreinen, geld van de provincie te steken in een techniek die duurder is dan zonne- en windenergie.

Er moet haast gemaakt worden met het klimaat. De provincie moet daarbij ondersteunen, verbinden en stimuleren. Bedrijven helpen alle daken vol zonnepanelen te leggen. En zoveel mogelijk Brabanders nu in de gelegenheid stellen om zelf schone energie op te wekken. Met een rol voor energiecollectieven en buurtwindmolens. Mee participeren en profiteren van bewoners moet centraal staan. Dan is er de meeste kans op een succesvolle energietransitie in Brabant.

D66-fractievoorzitters Ine Meeuwis (Brabant), Robin Verleisdonk (Eindhoven), Tim van het Hof (Breda), Beppie Smit (Tilburg), René van den Kerkhof (Den Bosch) en Stef Stevens (Helmond)

Philips verdient ‘koninklijk’ niet

China blijft streven naar economische overheersing. Frans van Houten van Philips werkt daar schaamteloos aan mee. Know how moet voor een paar zilverlingen worden verkocht. Zelfs de naam Philips moet te gelde worden gemaakt.

Waarom? Meer prestatiebonus? Wie kan de uittocht van goede bedrijven uit Europa stoppen? Laat Nederland maar het predicaat ‘koninklijk’ van Philips schrappen.

Hans Evers, Helmond

Tweede jeugd niet ten koste van natuur

Weer een stukje over de ellende van wildcrossen (ED 6-4). Dit keer in natuurgebied De Pan. De boetes die zijn uitgedeeld zijn een lachertje omdat het vaak geen jongeren maar volwassen kerels met een eigen bedrijf zijn die hun tweede jeugd willen beleven. Dat mag maar niet ten koste van natuur, dieren en de rust van wandelaars en andere natuurliefhebbers.

Er is in mijn ogen maar één ding dat gaat helpen en dat is in beslagname en door de shredder met die rotdingen. En als we toch bezig zijn voer dan ook eindelijk eens een jaarlijkse keuring in van wegmotoren inclusief een decibelmeting.

Rozemarijke van Erp, Helmond

Bedrag voor sober feest niet te volgen

Wat is er sober aan Koningsdag in Eindhoven? Minder familie van Oranje, minder plekken die bezocht worden, minder enthousiast publiek, minder sportverenigingen, minder fanfare, minder contacten met lokale mensen, minder vlooienmarkten, minder versiering en minder rijk uitgedoste mensen, minder dance, minder festival, minder politie, minder dranghekken, minder installatie, minder bars en bier op straat.

Toch is het gereserveerde budget allesbehalve sober. Het is het hoogste bedrag ooit besteed aan Willem Alexanders’ verjaardag. 1,7 miljoen euro voor een digitaal feest. Het is voor mij niet te volgen...!

Erik van Dijck, Eindhoven