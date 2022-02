Lezersbrieven | Kever Letterzetter vernietigend | Duizenden bomen gerooid voor leefgebied van een hagedis

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 18 februari in de krant verschenen.

Niet eenvoudig visionair als Maas te vinden

Winy Maas is een supervisor met een visie, daarnaast Is hij uitmuntend in staat zijn kijk op stedenbouwkundige ontwikkelingen over te brengen op potentiële opdrachtgevers. Soms neemt zijn visie ongekende en ongewenste zijpaden zoals het liften van de Catharinakerk. In grote lijnen hebben zijn plannen baanbrekend en zeker een vernieuwend karakter. Jammer dat de dubbele petten affaire hem als stedenbouwkundig toezichthouder fataal is geworden. Het zal nog niet eenvoudig zijn om een gelijkwaardige visionair op gebied van architectuur en stedenbouw te vinden.

Ben Geerts, Eindhoven

Ouders willen beste hartchirurg voor hun kind

Veel wordt gediscussieerd over kinderhartchirurgie. Er wordt over hartchirurgie te generaliserend gedacht. Ik stel mij voor, dat chirurgie van hartkleppen iets heel anders is dan chirurgie van de grote vaten. Zo kan ik mij nog meer diagnoses indenken met ieder hun eigen expertise. Op basis hiervan kun je landelijk of zelfs internationaal afspraken maken en zo nodig verdelen over bestaande centra. Een ouder met een kind met een operabele hartafwijking zal het advies krijgen daar waar de meeste expertise is. Ik denk, dat ouders dan minder problemen hebben met de afstand, want zij willen het beste voor hun kind.

Ties van der Linden, Helmond

Letterzetter ook in Canada vernietigend

Columnist Mari de Bijl schreef hij over de Letterzetter (ED 14-2). Het deed mij denken aan een tocht met de auto in het noordwesten van Canada in 2010. Onmetelijke sparrenbossen waarvan al 7 miljoen hectaren aangetast waren door deze vernietigende gast, die daar Sprucebeetle wordt genoemd. Dat zulke onraad kennelijk wereldwijd is verspreid en dat na 12 jaar nog geen oplossing is gevonden.

Greet de Vries, Mierlo

Normaal pubergedrag helaas uit de hand gelopen

Kleine kokette Katinka. De meiden waren weg van dit lied en de jongens keken uit naar een Katinka. Katinka was maar wat trots op die aandacht en zij koketteerde verder. En de jongens, ze bleven hun bewondering uiten en complimentjes maken. Normaal pubergedrag toch? Meisjes willen aandacht en vissen naar reacties. Jongens geven die aandacht en hopen in de smaak te vallen. Ze zeggen: asjemenou, wow, wat een spetter/stoot, doen tjsss en fluiten. Meiden dagen uit, jongens reageren in dit kat- en muisspel. Niks mis mee toch? Jammer dat dat nu uit de hand is gelopen: koketterie is steeds uitdagender en provocerend geworden en de reacties respectloos en ronduit agressief en handtastelijk. Het is terecht dat dit niet mag/niet moet worden getolereerd en dat er tegen opgetreden wordt. Het is jammer dat er een “Me-too”beweging moest ontstaan. Respect voor elkaar moet altijd de norm zijn en blijven. Want dan kan Katinka en alle andere Kantinkas gerust en veilig over straat gaan. Hier ligt duidelijk een taak voor de ouders, de scholen en de regering met betrekking tot de opvoeding.

Peter Rufi, Geldrop

Antwoorden ambtenaren Someren ‘nuanceren’

In Someren is het volgens sommige raadsleden ‘heel normaal’ dat het college van B en W bij vragen van de raad de antwoorden van ambtenaren nuanceert of aanpast (ED 16-2). Die vaststelling op zich is tot daaraan toe, maar je zou er toch vanuit mogen gaan dat áls er al wat wordt aangepast, de inhoudelijke boodschap hetzelfde blijft. Nee dus. Zo werd ‘nul keer loten’ aangepast tot ‘enkele keren loten’. Ach, nuanceverschil. En als een ambtenaar voor de rechter verklaart dat een gesprek met onder andere de burgemeester erg intimiderend was, dan is dat slechts het gevoel van die ambtenaar. De arrogantie die sommige Somerense partijen tentoonspreidden in hun reacties op de verklaringen van drie ambtenaren in de kwestie rond ex-wethouder Guido Schoolmeesters is ronduit stuitend. Niet alleen voor de ex-wethouder, de ambtenaren in kwestie én al hun collega’s in het gemeentehuis, ook voor de andere raadsleden en voor de Somerense burger.

Bas van Velthoven, Someren

Duizenden bomen gerooid voor leefgebied van een hagedis

Met veel belangstelling heb ik de discussie in uw krant gevolgd over het natuurbeleid met als voorbeelden de Deurnese Peel en het Leenderbos. Nederland heeft behoefte aan méér natuur en niet aan het letterlijk doodknuffelen van de bestaande natuur.

De komende jaren komen er miljarden vrij voor natuurbeleid. De plannen van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zijn om met deze gelden de bestaande natuur om te vormen. Een belangrijk argument hierbij is biodiversiteit. Voor het Leenderbos geldt dat bos heide moet worden omdat zand moet kunnen stuiven. Inheemse boomsoorten moeten worden aangeplant.

Om dit te bereiken moeten duizenden bomen worden gerooid. Hierbij vergeleken is het rooien van het bos bij Nedcar in Limburg volstrekt kinderspel. Een van de argumenten is om een beter leefgebied te creëren voor de levendbarende hagedis. Dit diertje komt op het gehele Euraziatische continent voor. Moet er hier dan een bos voor gekapt worden?

Om landschappen te creëren moeten massaal bulldozers en kettingzagen ingezet worden om die nieuwe natuur af te dwingen

Het realiseren van de plannen van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer kan alleen door kostbare ingrepen zowel voor de aanleg als voor het beheer omdat het geen natuurlijke landschappen zijn. Om deze landschappen te creëren moeten massaal bulldozers en kettingzagen ingezet worden om die nieuwe natuur af te dwingen. Hierdoor gaat de natuur zoals wij die kennen, onze natuur grotendeels op de schop.

Als het lukt om de stikstofuitstoot te verminderen door vooral reductie van de veestapel, dan zal de natuur spontaan op eigen kracht vitaliseren en er meer biodiversiteit ontstaan. Dit proces duurt langer maar vindt plaats langs natuurlijke weg. Dit is veel goedkoper plus de gebieden blijven beschikbaar voor zijn bewoners (natuur) en recreanten.

Als het lukt om de veestapel te reduceren kunnen veel maisakkers omgevormd worden tot nieuwe natuur. Er is dan minder veevoer dus minder mais nodig en minder areaal om mest uit te rijden. Dus mijn oproep gebruik de financiële middelen om nieuwe natuur te ontwikkelen.

Frans Buchrnhornen, Eindhoven