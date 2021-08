Lezersbrieven | Klokken luiden om even bij stil te staan | Medische apartheid die zijn weerga niet kent

LEZERSBRIEVENLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 5 augustus in de krant verschenen.

Klokken luiden om even bij stil te staan

Ja Maarten van der Wulp uit Liessel, als je echt gaat letten op het luiden van klokken kan dit lastig zijn (ED 29-7). Mensen die vlak bij het spoor wonen hebben in het begin last van treingeluiden maar wennen na verloop van tijd. Probeer gewoon te wennen aan luiden van klokken. De tijdstippen van luiden, vaak om ‘s morgens 9 uur, 12 uur en 18 uur zijn ontstaan omdat vroeger mensen dan even stilstonden met hun werk in huis of buiten op het land. Dan ging men even in gebed. Als koster van de St Petruskerk in Woensel zou ik willen adviseren dat ook eens te proberen om tot rust te komen.

Bart van Stratum, Eindhoven

Walgelijke beschrijving van dood motorrijder

Bij het lezen van het artikel over de dood van de politie motorrijder (ED 31-7) stijgt mij de walging naar de keel! Wat bezielt de drie schrijvers van het artikel en u als redactie om een dergelijk misselijkmakend verhaal de wereld in te sturen. Het ongekend gedetailleerd beschrijven van de mogelijke doodsoorzaken van deze politieman, zoon van, kleinkind, vriend en partner, is mensonwaardig, onnodig kwetsend en dermate beneden alle peil, dat ik slechts met walging kan reageren.

Jan Verheijden, Budel

Redenen om de veestapel in te krimpen

Op de stelling of de veestapel moet inkrimpen of niet kan ik alleen reageren met een volmondig ja. Met hoeveel, daar valt over te discussiëren maar ik noem een aantal redenen. Q koorts en corona hebben overduidelijk aangetoond dat de hoeveelheid fijnstof een prima voedingsbron is voor deze longziekten. De neerslag van stikstof en de eenzijdige teelt van mais en gras maakt dat het qua diversiteit van planten en dieren niet de goede kant op gaat. Mais en gras hebben veel water nodig maar ook elke kilo vlees die geproduceerd wordt des te meer. Ziedaar ontzettend veel onttrekken van water aan de bodem. De overproductie en export van vlees was jarenlang een verdienmodel voor de Nederlandse schatkist, maar de hierboven genoemde punten maken dat het op dit moment meer geld kost dan het oplevert.

Hans Kanters, Gemert

Laat Iran geen kernwapens krijgen

Iran speelt weer hoog spel. Nadat ze twee jaar geleden al enkele schepen in de Straat van Hormuz aanvielen doen ze nu nog eens hetzelfde door een droneaanval op een Israëlische olietanker (ED 3-8). We moeten hoe dan ook zien te voorkomen dat dit land kernwapens krijgt. Ze zijn simpelweg niet te vertrouwen. En Europa laat zich van zijn zwakste kant zien door daar geen gepaste antwoord op te geven. Alleen moeten we er ons van bewust zijn dat toekomstige Iraanse kernrakketten zomaar eens Europa kunnen bereiken.

Mario Verhees, Asten

In het buitenland is het veiliger dan hier

De kleurcodes voor bijna alle Europese landen zijn kort geleden door de Nederlandse overheid veranderd in groen en geel zodat we toch op vakantie kunnen. Alle corona maatregelen worden gebaseerd op cijfertjes en statistieken. Als dat zo is dan snap ik eigenlijk niet dat de overheid ons niet adviseert om massaal op vakantie te gaan. Als je op vakantie gaat naar een land dat groen, geel of oranje is dan is de kans dat je daar Corona krijgt statistisch gezien kleiner dan in Nederland. Een tweede voordeel is dat als er veel mensen op vakantie zijn er dus minder mensen in Nederland zijn die het virus kunnen verspreiden wat het aantal besmettingen in Nederland zal doen dalen. Dus ga gewoon lekker op vakantie naar het buitenland, daar is het vaak veel veiliger dan hier in Nederland.

Guido van Schijndel, Son en Breugel

Historische laan in Heeze eindelijk opgeknapt

Tot mijn genoegen (en vele anderen) las ik dat de Boschlaan nabij het kasteel in Heeze spoedig wordt gerenoveerd (ED 27-7). Meer dan een jaar geleden bood het Brabants Landschap al aan om meer dan de helft van de opknapkosten te betalen. Het kasteel en onze gemeente betalen dan de rest van de kosten. Ik vind dit een goede investering want de laan is een historisch gegeven waar jaarlijks tienduizenden mensen gebruik van maken.

Jo Bosmans, Heeze

Medische apartheid die zijn weerga niet kent

Bij deze wil ik reageren op de ingezonden brief van Arold de Bont met als titel geen vaccinatie prima, maar dan wel testen (Brieven 3-8). De huidige discriminatie van gezonde mensen die zich niet willen laten vaccineren is volkomen onterecht. Het geeft ruimte aan een medische apartheid in de samenleving die zijn weerga niet kent. Juist om discriminatie te voorkomen heb ik als burger rechten. Maar deze worden door de overheid en sommige medeburgers met voeten getreden. Sinds wanneer moet ik bewijzen dat ik gezond ben om te mogen reizen, uit te mogen gaan of ergens te mogen eten? Als arts wijs ik elke vorm van discriminatie af en ook deze. We zijn allemaal mensen en gelijk aan elkaar.

Renate Tillema, Eindhoven