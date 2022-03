Lezersbrieven | Klungelig tellen met stemmachines op stal | Patiënt Grote Beek verdient het niet betutteld te worden

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 22 maart in de krant verschenen.

Klungelig tellen met stemmachines op stal

Geen wonder dat er minder mensen op een stembureau willen zitten. Wat een gedoe en geklungel met die (grote) stembiljetten! Je hebt nogal wat ruimte nodig en wie zegt dat het niet onbewust fout kan gaan? Het is nog niet zo lang geleden dat er stemmachines in gebruik werden genomen. Ideaal. Echter, een of andere partij meende dat er iets niet goed was gegaan en eiste een hertelling. Voor 1 onbenullig stemmetje werd die hertelling in gang gezet. Gevolg was dat de stemmachines ergens op stal werden gezet omdat ze misschien onbetrouwbaar waren. Wat een onzin! In een tijd dat nagenoeg alles mogelijk is wat techniek betreft zou het niet lukken om een stemmachine zijn werk goed te laten doen? Op een stembureau elkaar ontmoeten, leuke gesprekken voeren met bekenden is positief. Maar als je ziet wat er na de sluiting plaatsvind heb ik medelijden met (vooral oudere) vrijwilligers die al kruipend over de vloer of over tafels hangend alle stemmen moeten tellen. En dat terwijl je weet dat er machines staan te verpieteren in een opslag. Invoeren weer zou ik zeggen!

Lucien Brouns, Eindhoven

Opkomst laag omdat stem toch verwatert

De afgelopen dagen konden we vooral weer verwijten lezen aan het adres van de kiezer die het heeft laten afweten bij de gemeenteraadsverkiezingen. Deze zou of niet geïnteresseerd zijn, politici niet vertrouwen, of gewoon geen echt excuus hebben (geen tijd). Ik denk dat een grote groep juist haarfijn in de smiezen heeft, dat hoe meer keuze (uit partijen), er des te minder te kiezen valt (qua coalitie). In Eindhoven zullen weer minimaal vier partijen uit een waaier van twaalf partijen een coalitie moeten vormen voor een (werkbare) meerderheid. Het aantal variaties in werkbare meerderheden is beperkt. De stem van kiezer is dus bij voorbaat al verwaterd en sluit dus per definitie nog nauwelijks aan bij diens eigen standpunten. Als dan ook nog eens, zoals Volt nu oppert, er bij voorkeur een ‘breed gedragen raadsakkoord’ gesmeed zou moeten worden, waarbij ook de oppositie haar inbreng zal hebben, dan is dat het definitieve failliet van het huidige system van verkiezingen. Het idee is sympathiek, maar niet binnen dit huidige systeem. Stemmen is dan een overbodige exercitie. Zolang politici weigeren werk te maken van hervormingen van het stelsel, zullen we iedere verkiezing weer quasi verbaasd ons kunnen afvragen waarom die opkomst toch zo laag is.

Sander van Woerkom, Eindhoven

Landelijke partijen zijn ook lokaal

Hoe komt de redactie erbij dat partijen die ook landelijk opereren NIET lokaal zijn (ED 18-3)? De krant schrijft alsof wij gedetacheerd worden vanuit Den Haag. Niets is minder waar. Ook deze mensen zijn allemaal inwoners van de gemeente, geboren en getogen of daar al jaren wonend en zeker bij GroenLinks Helmond: allemaal actief in de maatschappij en het vrijwilligerswerk. Bovendien zijn wij vrij om ons eigen lokale programma te schrijven zonder overleg met de landelijke achterban. De plaatselijke afdelingen zijn autonoom en worden niet gestuurd door landelijk. De plaatselijke afdeling is het beste van 2 werelden: autonoom en geworteld in de lokale gemeenschap maar ook connecties in Den Haag als dat nodig is (denk aan het buizentrace).

Bovendien weet je bij deze ‘landelijke’ mensen wel beter waar ze voor staan door de verwijzing naar de landelijke partij. En dat is bij ‘lokale’ partijen vaak totaal niet duidelijk. Hierbij weet de kiezer vaak nauwelijks waar hij/zij op stemt. Want je kunt wel allemaal voor dezelfde ‘sportclub’ zijn, maar dat wil niet zeggen dat je het dan op gemeentelijke zaken in de toekomst ook met elkaar eens bent. Ik zou het op prijs stellen als de redactie met iets meer waardering voor de lokale kandidaten van de landelijke namen in de krant schrijft. We zijn allemaal betrokken ‘lokale’ Helmonders die hun steentje bijdragen aan de maatschappij.

Lara Tamarinof, Helmond

Voorraad contant geld kan uitkomst zijn

Naar aanleiding van een artikel over contant geld (ED 18-3). In Canada werden van de ene op de andere dag ALLE bankrekeningen geblokkeerd van mensen die met donaties de truckers steunden. Hoezo is je geld veilig op de bank? U kunt erop rekenen dat dit de komende jaren ook hier wordt ingevoerd: doet u iets wat de overheid niet zint, dan wordt gewoon uw bankrekening geblokkeerd. Ik verwacht dit als eerste bij degenen die zich niet willen laten vaccineren. Ik zou dus iedereen willen aanraden om uw geld in elk geval zeker niet ten volle op de bank te laten staan. En wat dacht u van een langdurige stroomstoring? Hoe wilt u de boodschappen betalen wanneer er geen stroom is? Een aardige voorraad contant geld is dan wel de enige uitkomst.

Kees Marcelissen, Helmond

Wie of wat promoot defensie-uitgaven?

Sinds enkele weken is op de radio regelmatig een spotje te horen waarin wordt gepleit voor verhoging van de defensie-uitgaven. Namens wie of wat dit pleidooi wordt gehouden, is niet duidelijk. Dit is bepaald merkwaardig te noemen. Wie zit hier achter? Is dat het Ministerie van Defensie zelf, een politieke partij of wellicht de wapenindustrie?

Noud Jansen, Dommelen

Herstel schade met vermogens oligarchen

Dat Poetin en zijn kliek een land helemaal kapot kunnen maken mag niet ongestraft blijven. Daarom zou de internationale wereld twee dingen moeten doen: De sancties handhaven en het liefst verscherpen zolang de schade in Oekraïne niet hersteld is. Van de kliek rond Poetin, de oligarchen, zijn de vermogens geblokkeerd. Dat geld is van Rusland en moet van hen worden afgepakt om nu de opvang van vluchtelingen te betalen en straks de schade van Oekraïne te herstellen. Zo kunnen politici laten zien of ze werkelijk wat voelen voor een land dat door een machtswellusteling, en zijn supporters, wordt verwoest. Is dit niet het minimale dat gedaan wordt, dan is Poetin straks alsnog de winnaar!

Rob Oostveen, Eersel

Ik mis het papier maar ergernis is weg

Mijn baby wil ik bij het ontbijt zien, voelen, ruiken (ED 17-3). Enkele jaren terug werd de krant bij mij op onregelmatige tijden bezorgd. Van alles aan gedaan; gebeld, geschreven, gemaild, geklaagd, niets hielp langdurig. Uiteindelijk heb ik gekozen voor het digitale abonnement. Het kan niet wedijveren met de papieren krant: de reuk, het papier, de inkt mis ik af en toe nog. Toch is het een zeer redelijk alternatief en de ergernis is weg.

Gerard Dingemans, Eindhoven

Een groep die het niet verdient om betutteld te worden

De GGzE, de Grote Beek, rookvrij maken. Wie verzint zoiets? De raad van bestuur, maar het ministerie van Volksgezondheid blijkt de opdrachtgever te zijn.

De mensen, ja het zijn echt mensen, die op de Grote Beek wonen. Fout, dat heet voortaan bezoeken, ze bezoeken de Grote Beek. Ze slapen er, eten er, recreëren er, maar mogen er niet eens meer wonen. Het zijn mensen met een psychiatrische stoornis, waarvan bekend is dat ze graag een sigaretje roken.

Zie het als een uitlaatklep. Het roken buiten willen ze verbieden om de gezondheid te bevorderen van anderen. U heeft natuurlijk een voorbeeldige gezondheid en doet niks verkeerd. Dan blijft u toch mooi dat voorbeeld en hoeft niet een hele instantie dat voorbeeld te volgen. Als we het ver gezondheid hebben, dan denkt u aan de longen van het roken. Ik denk dan aan al die jaren van uitlaatgassen van het verkeer. Gaan we ons nu druk maken om een sigaretje en maken we ons nu ook druk om de mensen die dat sigaretje roken?

Gezondheid is ook zonder stress een prettig leven hebben. Ik kan me voorstellen dat de bewoners van de Grote Beek, na de dagactiviteiten, graag een sigaretje roken. Moeten ze daarvoor naar de Boschdijk lopen?

Waarom niet heel Nederland rookvrij maken? Alle tabakswaar uit de schappen, dan zijn we toch overal vanaf. Er zijn al heel veel mensen gestopt met roken, die minder behoeftig waren. Waarom dit niet uit laten kristalliseren in plaats van verbieden. Verbieden past niet bij Nederland als het niet nodig is.

Mensen zijn gestopt met roken vanwege hun gezondheid en vanwege de centen. Want roken is voor de rijken, voor wie het niet uitmaakt of ze gezond zijn of niet, klaarblijkelijk. De rijken, die toch al zoveel hebben: dure huizen , dure auto’s, op cultureel en muzikaal gebied, verre reizen enzovoort. En van mensen die het veel minder hebben wordt hun sigaretje afgepakt.

Zolang tabakswaar gewoon te koop is, of dat het nu beperkt of verstopt wordt, kun je het niet verbieden te gebruiken. En een rookvrije generatie is grotendeels een taak van de ouders. Laat het uitkristalliseren, dan treft u niet een groep die het niet verdient om betutteld te worden want dat wordt al genoeg gedaan.

Kristy Fonck uit Veldhoven is ex-cliënt van De Grote Beek.