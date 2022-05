Lezersbrieven | Koningsmarkt in Veldhoven was sfeerloos | Wat hebben we aan huizen voor ASML-expats

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 3 mei in de krant verschenen.

Schrijnende tegenstelling tussen inkomens

Er is een groeiende groep mensen die het, als gevolg van stijgende prijzen, niet meer lukt om rond te komen (ED 30-4). In dezelfde krant een overzicht van de miljoenen die de top van ASML tegemoet kan zien. Schrijnender tegenstelling is nauwelijks denkbaar. Hebben wij als samenleving niet ergens de verkeerde afslag genomen? Zijn we niet hopeloos verdwaald, en zitten we nu met de gebakken peren? Vinden we ooit nog de weg terug? Of volharden we in het negeren van de alarmbellen?

Maaike van Wijgerden, Geldrop

Miljoenen met minder geld nog niet in gevaar

Miljoenen huishoudens in gevaar door duurder leven (en niet alleen lage inkomens) (ED 30-4). Ik ‘struikel’ echt over de gekozen titel met het woord ‘gevaar’ voor miljoenen huishoudens. Vermoedelijk val ik samen met mijn man onder één van die miljoenen. Maar dat er sprake is van ‘gevaar’? Nee hoor, we leven gewoon door met alle middelen die we nog wél hebben. En dat is toch veel! Voor nu gewoon wat minder luxe, wat minder consumeren, een stap terug doen in ons uitgavenpatroon. Maar echt niet in gevaar hoor! Het gaat vooral om de mensen die al jarenlang moeten rondkomen van hun bijstands-, AOW of WW uitkering en zonder uitzicht op een baan.

T. van Rijn, Nuenen

Relativerende column over affaire Johan Derksen

Wat een geweldig relativerende column over de affaire Johan Derksen van Jos Kessels (ED 30-4). Een heel mooi geschreven samenvatting van een ‘bewogen’ week TV, van Studio Amsterdam, terwijl de wereld in brand staat. Wat mij betreft worden de stukjes van Kessels steeds beter en vormt hij een goede combinatie met die van Petra Bies.

Willem Roijmans, Eindhoven

Iemand die Nederland aan het lachen krijgt

Wat een hypocriete reactie in de column van Jos Kessel. Blijkbaar is hij niet jong geweest en nooit sensationele, bezijdens de waarheid-verhalen verteld over zijn ‘onstuimige’ jeugd. Hij vreet het lulverhaal van een zeventiger voor zoete koek en geeft zijn mening. Het is een ongenuanceerde mening over iemand die het overgrote deel van Nederland bij tijd en wijlen aan het lachen krijgt.

Luc van Antwerpen, Eersel

Mannenverhalen zijn gewoon stoere jongenstaal

Als ik (als vrouw) mannenverhalen uit de tijd van Johan Derksen mag geloven, dan deden de meesten exact hetzelfde. Maar blijkbaar moet er nu over gezwegen worden. Laten we anders eens beginnen om pornokanalen te weren. Dat is pas vrouwonvriendelijk. Mannen kijken toch allemaal naar Johan? Omdat hij durft te zeggen wat mannen denken. Ik ben een vrouw en ik vind hem totaal niet vrouwonvriendelijk. Ik kan zijn grapjes goed hebben en weet dat hij veel van zijn vrouw houdt. Mannen onder elkaar zijn vrouwonvriendelijk. Dat is gewoon stoere jongenstaal. Daar moet een vrouw zich niet mee bemoeien.

Annelies vd horst, Eindhoven

Koningsmarkt in Veldhoven was sfeerloos

Over de oranjemarkt slenteren, allerhande prullaria bekijken en niets kopen. Wat is er leuker dan om ergens gezellig bijeen te komen op een pleintje of veldje. Mensen ontmoeten en een biertje of colaatje samen drinken. En ondertussen lekker van de muziekoptredens genieten. Zo gaat dat overal in Nederland, behalve in Veldhoven. ‘We hebben dit jaar een light-versie van de markt, dus geen podia en bars’, aldus de organisatie. Jammer hoor.

Erik Göertz, Veldhoven

We zitten op een goudmijn 100 miljard

Enkele jaren geleden is besloten om te stoppen met het gas uit Groningen. Op zich een begrijpelijk idee vanwege de uiterst trage afwikkeling van de schade. Inmiddels zijn een groot aantal Groningers gecompenseerd. Een enquête geeft aan, dat de meerderheid van Groningers voor extra gas oppompen is. Uiteraard met een speciale pot bijvoorbeeld 0,10 € / m3 voor snelle compensatie. We willen geen Russisch gas meer en kunnen direct in onze eigen behoefte voorzien. In de hoogtijdagen werd er 50 miljard m3 opgepompt uit Groningen. Jarenlang leverde het 0,5 €/m3 op, nu ca 2,0 €/ m3. Dat zou ca.100 miljard euro zijn voor de staat! De tijden zijn veranderd en toon lef. Draai zelf de gaskraan uit Rusland dicht, en pomp het gas uit Groningen weer op.

Gerhard vd Kooi, Dommelen

Prijs omhoog door dichtgedraaide gaskraan

Er zijn maar twee winnaars van de verhoogde prijzen voor gas: energieverstrekkers en de overheid zitten er warmpjes bij. Er zijn vele verliezers zoals de mensen met een minimum inkomen en de ouderen, die zitten er dan koud bij want een houtkachel dat mag ook niet van GroenLinks.

Jan Wallenburg, Best

Alleen werkgevers profijt van arbeidsmigranten

Het plan van de Europese Commissie om de deur open te zetten voor meer arbeidsmigratie uit Noord-Afrika is zacht uitgedrukt nogal ondoordacht (ED 28-4). Men denkt daarmee de illegale immigratie stop te zetten. Dit is ijdele hoop. Migranten komen uit veel meer landen dan de drie genoemde. Bovendien zijn er de nodige migranten die helemaal niet hier naar toe komen met het oog op werk. Arbeidskrachten die migreren kunnen verder geen bijdrage leveren aan de opbouw van hun eigen land, behoudens geld dat men eventueel naar de familie stuurt. De beste krachten vertrekken. Daarnaast bevat het plan een open eind. De arbeidsmigranten krijgen nogal wat rechten om, zelfs zonder werk, in de EU te blijven en er lijkt niet voorzien te zijn in (verplichte) terugkeer op enig moment. Dan kun je verwachten dat familieleden ook willen overkomen. Het gevolg van het plan zal zijn dat we in een situatie terechtkomen als met gastarbeiders in 60-er en 70-er jaren. De werkgevers profiteren van de arbeidskrachten, maar de lasten worden over de schutting gegooid van de samenleving en de belastingbetalers.

Anton van den Brink, Eindhoven

Wat hebben we aan huizen voor ASML-expats

De helft van alle medewerkers van ASML komt uit het buitenland en zij moeten ergens wonen, zo laat ASML-baas Peter Wennink ons weten (ED 30-4). ASML gaat daarom gesprekken voeren met alle gemeenten van Zuidoost-Brabant over het versnellen van de woningbouw.

Een goede zaak, zou je kunnen denken, gezien de grote woningnood. Maar wat hebben wij inwoners van Zuidoost-Brabant hieraan als deze huizen voor het merendeel bewoond gaan worden door ASML-expats? Dan zitten onze jongeren, die al jarenlang op zoek zijn naar betaalbare huizen in hun eigen omgeving, nog steeds op hun zolderkamertje bij vader en moeder in huis. Veel van deze jongeren wachten al zo lang op een woning dat ze niet meer onder de noemer ‘jongeren’ vallen.

Graag wil ik daarom de gemeenten van Zuidoost-Brabant oproepen om op te komen voor onze jongeren als ASML langskomt om “de druk op de woningbouw op te voeren”. Het kan toch niet zo zijn dat onze jongeren niet in hun eigen omgeving kunnen wonen en noodgedwongen weg moeten trekken vanwege tijdelijke en bovendien vaak prijsopdrijvende ASML-expats? Dat is niet alleen vreselijk voor de jongeren zelf, maar ook voor de dorpen en steden van Zuidoost-Brabant. Daar raakt op deze manier de sociale cohesie verstoord en worden woonkernen ontwricht. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

In hetzelfde artikel wordt ook vermeld dat de bestuurders van ASML een forse verhoging van hun beloning tegemoet kunnen zien. Bij uitmuntend presteren kunnen topbestuurders zelfs vier maal hun jaarsalaris van ruim een miljoen euro in de vorm van aandelen uitgekeerd krijgen. Daar komt bij goed presteren nog een cashbonus bovenop. Ik ben dan ook benieuwd waar deze topbestuurders het meest aan denken als zij langsgaan bij de omliggende gemeenten om “de druk op de woningbouw op te voeren” voor ASML expats. ASML kan misschien beter een deel van de bonussen steken in het opleiden van jongeren uit Zuidoost-Brabant tot volwaardig ASML medewerker. Dan vangen we twee vliegen in een klap.

Thea Wich, Aarle-Rixtel