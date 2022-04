Lezersbrieven | Kundig minister wordt ‘geëxecuteerd’ | Vrede pas als profiteurs tevreden zijn

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 9 april in de krant verschenen.

Kundig minister wordt ‘geëxecuteerd’

Aasgieren en hyena’s storten zich op een man die zich twee jaar te barsten heeft gewerkt om Corona onder controle te krijgen. Nu wordt zichtbaar hoe de politiek zich ernstig ziek presenteert. Oorlog in Europa en in Nederland wordt een kundig minister ‘geëxecuteerd’. De hele politiek moest zich kapot schamen!

Nanko Veenbrink, Veldhoven

Gestrande schip weer lost trekken

Annelies van der Horst schetst een beeld van alles wat fout gaat in ons land en vraagt zich af waar het schip strandt (ED 7-4). Maar volgens mij is het schip al gestrand, alleen willen we het niet zien. Dus troosten we ons met de gedachte dat het allemaal niet onze schuld is. Dat we er toch niets aan kunnen doen en dat de instanties, die er wel iets aan kunnen doen, niet genoeg hun best doen. Ondertussen kost het ons steeds meer moeite om het gestrande schip weer los te trekken. Dus zullen we spullen overboord moeten gooien. Maar een stapje terug doen in ons leven? Niemand die daar ook maar aan denkt.

Oscar van Schijndel, Eindhoven

Kwestie Schoolmeesters mogelijk kiezersbedrog

De voltallige gemeenteraad van Someren besloot dat in de nieuwe coalitie de weggestuurde wethouder Guido Schoolmeesters geen wethouderszetel zal vervullen. Hij werd met veel voorkeursstemmen in de raad gekozen. De Gemeenschapslijst steunde vorig jaar het voorstel om hun wethouder ontslag aan te zeggen niet. Het kan verkeren; nu hebben ze alsnog ingestemd om Schoolmeesters te weren. Als dit een vooropgezet plan was om zodoende een aantal stemmen voor hun lijst binnen te harken, dan noem ik het kiezersbedrog.

Herman van Soest, Someren

Vrede pas als profiteurs tevreden zijn

Al jaar en dag peins ik over de vraag waarom er in een oorlog, en dus ook de huidige in Oekraïne, niet snel met een enorme overmacht naar de aanstichter zelf wordt doorgestoten om hem in te rekenen of desnoods af te maken. Daar rekent de schurk vast niet op. Maar het gebeurt niet. Eerst moet om hem heen een aantal soldaten en burgers worden vermoord en ziekenhuizen bedolven onder gewonden en dorpen en steden worden platgebrand. Pas als alle oorlogsprofiteurs tevreden zijn, mogen de lintjes worden omgehangen en mag de vrede getekend worden opdat eenieder tevreden huiswaarts kan keren. Wie gaat deze ingebakken gewoonte eindelijk eens doorbreken?

Jack van Hoek, Eindhoven

Poetin neemt zelf eigendommen af

Rusland, bij monde van oud-premier Medvedev, is boos dat eigendommen in het buitenland worden geblokkeerd en afgenomen. Zowat de gehele luchtvloot van Aeroflot is geleased van westerse maatschappijen en wordt geconfisqueerd. Westerse investeringen in Rusland worden genationaliseerd. Poetin noemt de Oekraïense machthebbers nazi’s. Hier is het spreekwoord meer dan waar: “De pot verwijt de ketel dat ie zwart ziet”.

Bernard Janssen, Gemert

Woonbedrijf ruimt tuinen van lege woningen

Van de week viel het Bewonersmagazine van Woonbedrijf in Eindhoven in de bus. Daarin stond een gelijkaardig artikel over struikroven, het redden van groen in de stad, zoals het artikel in het ED van donderdag 31 maart. Een lovenswaardig initiatief. Maar wat doet Woonbedrijf in de praktijk ? Nou, bij ons in de straat staan twee huizen al geruime tijd leeg. En dan praten we over een jaar of langer! De bijbehorende, zeer goed onderhouden tuinen zijn al die tijd netjes onderhouden door de buurt. Wat doet Woonbedrijf? Die schakelt een firma met graafmachine in en geven opdracht om de tuinen (ook de achtertuinen) te ruimen. Rücksichtlos alles eruit trekken, op de aanhanger gooien (netjes uitgedrukt) en alles afvoeren. Met als resultaat een kaal, troosteloos overblijfsel. Voor- en achtertuin bij allebei de leegstaande woningen! Niet echt milieuvriendelijk en ook geen sieraad voor de buurt.

Berry van Bree, Eindhoven