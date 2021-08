Lezersbrieven | Kweekvlees in plaats van beterleven kip | Geweld jongeren van alle tijden, maar heftigheid anders

LEZERSBRIEVENLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 14 augustus in de krant verschenen.

Kweekvlees in plaats van beterleven kip

Naar het zich laat aanzien is binnen afzienbare tijd de plofkip van ons bord verdwenen (ED 11-8). Een verdienste van Wakker Dier dat bijna tien jaar achtereen via tv-spotjes bezig is te ijveren voor een beter kippenleven. Vlees en gevogelte is al lang geen luxeproduct dat op zondag werd aangesneden door de heer des huizes. Maar de huidige vleesproductie staat op gespannen voet met ons milieu. Alleen al daarom is het aan te bevelen de ontwikkeling van kweekvlees meer op te stuwen in de vaart der volkeren. In laboratoria is men bezig via stamcellen van dieren te verbinden met suikers, vetten en aminozuren vlees te kweken dat niet van echt vlees te onderscheiden is. Zonder de geringste problemen voor het milieu van de methaangaswinden en de gier van runderen en varkens. Massaal afkicken van vlees en gevogelte door meer peulvruchten te consumeren zie ik niet gebeuren. Maar we kunnen het leefmilieu niet redden door ons naar een zondvloed te eten. Vlees eten dat in laboratoria is te kweken zou wel eens een gezond alternatief kunnen zijn.

Antoine Theijs, Waalre

Conclusie IPCC: mens maakt negatief verschil

Eenieder die de moeite neemt zich te verdiepen in de CO2 cijfers komt tot dezelfde conclusie als de IPCC onderzoekers. De menselijke CO2 uitstoot is ongeveer 29 gigaton per jaar. 40 procent daarvan wordt door de natuur opgenomen, voornamelijk door vegetatie en oceanen. 17 gjgaton blijft in de atmosfeer en als gevolg hiervan is het CO2 gehalte in de atmosfeer in de laatste 15 miljoen jaar, nog nooit zo hoog geweest. Een natuurlijke af- of toename toename van 1 ppm ( 100 ppm = 1/100 procent) duurt normaal 5.000 tot 15.000 jaar. Voor de laatste stijging van 100 ppm was echter maar 120 jaar nodig. Natuurlijk is de CO2 uitstoot van vegetatie en oceanen vele male groter (ca. 760 gigaton), maar dat wordt door de uitstoters eigenhandig gecompenseerd. Eenduidige conclusie: de mens maakt het (huidig) negatief verschil. Tijd voor wereldwijde wetenschappelijke onderzoeken naar oplossingen. Experts aller landen verenigt u!

Jan Sallaerts, Valkenswaard

Hopelijk minder wind bij woontoren Niko

De PLOFKIP wordt ingeruild voor PLOFBOUW met woontoren Niko, zo kon ik opmaken uit twee berichten op de voorpagina (ED 11-8). Hopelijk hebben de ontwerpers meer succes met het bestrijden van de wind in deze hoogbouw dan op de Nieuwe Emmasingel en op het Meerplein in winkelcentrum Meerhoven.

A.Hermsen, Eindhoven

Spelersraad nog tegen komst Van Gaal?

Als verwacht wordt Louis van Gaal de ‘nieuwe’ bondscoach van het Nederlands Elftal. Benieuwd hoe de spelersraad van Oranje, met Virgil van Dijk, Daley Blind, Georginio Wijnaldum en Memphis Depay, daarop gaat reageren. Deze spelers waren, voorafgaand aan de aanstelling van Frank de Boer, uitgesproken tegen de komst van Van Gaal. Ik verwacht dat zij, hypocriet, hun kritiek laten varen en zeggen dat Van Gaal de beste keus is. Maar hun aversie tot Van Gaal is daarmee niet zomaar verdwenen.

Nico Snijders, Eindhoven

Spullen uitverkoop eigenlijk niet nodig

Ook het laatste IPCC rapport maakt duidelijk dat we op de verkeerde weg zitten met ons consumptiepatroon. Maar we kunnen wel iets doen om het minder erg te maken. Bijna heel het jaar door zien we op de etalageruiten dat het ‘sale’ is. Tijdens zo’n uitverkoop probeert de winkelier spullen te verkopen, die we blijkbaar met z’n allen niet echt nodig hebben. Kopen we ze niet, dan hoeven ze de volgende keer niet meer in die aantallen gemaakt te worden. Dat scheelt grondstoffen en fabricage en vervoer. Als wij oog hebben voor ons leefklimaat, kunnen we ons koopgedrag aanpassen. Of moet het zo ver komen dat de regering de uitverkopen moet verbieden?

Dirk van Tellingen, Geldrop

Ganzen niet welkom op oevers natuurpoel

Soms leidt onze blik op de natuur tot tegenstrijdigheden, zo blijkt uit het artikel over landgoed ‘de Utrecht’ (ED 10-8). Daar wordt met veel ambitie succesvol gewerkt aan een evenwichtige verhouding tussen agrarische activiteiten en natuurontwikkeling. Zo werd er een maisakker omgevormd tot voedselarme grond met enkele poeltjes, waar omheen kruidenrijke oevers zijn gepland. Het water trekt nu ganzen aan. Dat echter is niet de bedoeling want die verrijken de oevers met hun uitwerpselen en dat wordt dan weer niet gezien als natuur. Tja, ganzen zijn nu eenmaal watervogels zonder kennis over onze opvattingen omtrent wat natuur is en wat niet. Als zij water ‘ruiken’, dan strijken ze er gewoon neer. Dat is hun natuur.

Maaike van Wijgerden, Geldrop

Geweld jongeren van alle tijden, maar heftigheid wel anders

Jos Kessels schrijft dat geweld onder jongeren overdreven veel aandacht krijgt (ED 9-8). Volgens hem is er geen verschil met 40 of 50 jaar terug, toen vochten we ook, daar moeten we niet te moeilijk over doen. Helaas voor hem en ons is de werkelijkheid anders en geeft de nuancerende en relativerende -er is geen verschil met vroeger- boodschap in zijn column een fout signaal.

Geweld is van alle tijden, ook onder jongeren, maar de manier waarop en de heftigheid is wel degelijk anders dan enige tientallen jaren terug. Voor wat er mis gaat bij een aantal jongeren, vaak in het uitgaansleven, maar ook ‘zomaar’, moeten we geen begrip hebben en zeker niet relativeren. Of het onder invloed van tv beelden is, of de gewelddadige games, of door een mix van drank en drugs of door wat voor oorzaak dan ook, er is een ongeremdheid aan het geuite geweld die al langer veel verder gaat en heel veel te ver gaat.

Het blijven doorgaan als iemand al groggy op de grond ligt en vooral het schoppen tegen hoofden om het nog even af te maken, is een heftige en negatieve verandering ten opzichte van ‘vroeger’. We hoeven het niet te romantiseren, het was destijds ook niet altijd even netjes en excessen kwamen toen ook voor, maar er was een soort ongeschreven code die inhield dat je stopte als iemand ‘neerging’.

Tijdens geweld onder jongeren vielen er destijds ook doden, meestal per ongeluk, soms expres. Je gaf iemand een ‘doodschop’, maar je schopte normaliter niemand dood. Ik herinner mij zelfs een kroeggevecht waarbij een van de tegenstanders, na in het zand gebeten te hebben, na afloop weer binnenkwam om zijn in het gevecht verloren bril te zoeken. Daar gaf je iemand, na begrepen te hebben waarom hij zo dom was om weer binnen te komen, de gelegenheid voor. De ene partij had gewonnen , de andere verloren en verder was het meestal klaar.

Echt, er is wel degelijk verschil tussen vroeger en nu en niet ten goede.

Jaap Verduyn, Best

Ligbedjesterreur op de Italiaanse camping

Daar zit ik dan. Met mijn billen op de tegels langs een van de vele zwembaden van hét ‘familiepark’ nabij het Gardameer. Vrouwlief en kids zijn tevergeefs op zoek naar een ligbedje. Niet per se om te liggen, maar toch vooral om je boven het hete tegelwerk te begeven in plaats van er op. Ikzelf heb de moed al vrij snel opgegeven.

Ik was anderhalf uur eerder namelijk langs het zwembad gewandeld op weg naar het campingwinkeltje. Een bijzonder tafereel voltrok zich daar rondom het zwembad. Daar de plonsbakken pas om 09.00 open gingen, stonden er toch al tientallen vakantiegangers met badlakens onder de arm in de startblokken voor de dan nog gesloten poorten. Enkele minuten later bestormden ze het waterparadijs om de beste plaatsen toe te eigenen en vervolgens terug te keren naar hun mobile homes. Ik keek dit wonderlijke tafereel met stijgende verbazing aan.

Anderhalf uur later zit ik op de grond tussen de bedjes waar tot dan toe alleen nog badlakens op hebben gelegen. Druppelsgewijs komen er gedurende de ochtend tot aan bet begin van de middag overwegend Nederlandse gezinnen aansjokken. Ik maak gefascineerd door dit tafereel een rondje over het park en zie de ‘lakenleggers’ en hun gevolg vanuit verschillende hoeken richting het zwembad gaan. Sommigen hebben opnieuw hun roes uitgeslapen, sommigen zijn nog even een stadje wezen bezoeken en sommigen moeten met enige moeite de kids achter de tablets vandaan trekken.

Ondertussen heeft onze oudste een bedje gevonden. Met ons vijven wurmen we ons op een bedje tussen bedjes waar louter badlakens op liggen. Nog net voor het middaguur komt een Nederlands gezin aanlopen. Vader draagt een reusachtige opblaas unicorn die hij subtiel voor zijn witte kantoorlijf houdt. Moeder draagt een boek met een titel in de trant van “Op zoek naar je nieuwe jij”. Twee verveelde ‘prinsesjes’ volgen en klagen openlijk dat ze de aflevering van hun favoriete Netflix serie nog wilden afkijken.

Als het gezin ons nadert kijkt de vrouw ons vernietigend aan. ‘This bed is ours!’. Denkend dat wij Duitsers zijn (!). Wij veren op en mijn vrouw geeft aan dat het bedje toch echt vrij was. Mevrouw wijst naar een duikbril die onder het bedje ligt: ‘Dat is onze duikbril. En dat bedje dus ook’. Mijn vrouw neemt de kinderen mee voor een frisse duik. Ik lees vol goede moed verder in Bregmans ‘De meeste mensen deugen’.

Bart Verstijnen, Helmond