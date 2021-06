Lezersbrieven | Laat bij woningbouw dorp niet buiten boot vallen | Blaffend en bijtend 300 meter achtervolgd

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 15 juni in de krant verschenen.

Laat bij woningbouw dorp niet buiten boot vallen

Je kunt het ED niet openslaan of er staat wel een artikel in over het woningentekort. Terecht, want dat is een belangrijk onderwerp waar teveel mensen mee te maken hebben. Over één punt zijn de meningen over het algemeen wel hetzelfde, namelijk dat er meer gebouwd moet worden. De manier waarop en waar, daar zijn de meningen over verdeeld.

Door een afspraak over het aantal te bouwen woningen tussen de landelijke overheid en de grote steden dreigen de dorpen buiten de boot te vallen. Zo erg zelfs dat de komende jaren de Kempengemeenten bijvoorbeeld eerder minder dan meer mogen bouwen. Een vreemde zaak, want vaak liggen er in de dorpen in Brabant hele goede plannen waarbij er eerder meer dan minder natuur komt. Ook al wordt er in buitengebied gebouwd!

Zowel in Den Haag als in Den Bosch lopen er formatiebesprekingen. Ik roep alle partijen op om de afspraak tussen het Rijk en de grote steden minder stringent door te voeren en ook ruimte te maken voor woningbouw in kleinere gemeenten. En het zogenaamde woningbouwcontingent, waarbij de provincie tot nog toe bepaalt hoeveel woningen er binnen een gemeente gebouwd mogen worden, te beoordelen op de kwaliteit van de plannen en niet enkel op vooraf vastgestelde aantallen. Ik ben ervan overtuigd dat er dan meer en goede woningen gebouwd worden.

Wil Rombouts uit Bergeijk is fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA

Belang veroordeelde versus die van samenleving

Meerdere ernstige verkrachtingen en geweldpleging door een persoon die na gevangenisstraf en dwangverpleging en ondanks reclassering, toch kans zag opnieuw vergelijkbare wandaden te plegen (ED 11-6). Wij zijn er trots op in een rechtsstaat te leven, waar ook zorgvuldig wordt omgegaan met de rechten van hen die de fout in gingen. Echter, de hier vertelde geschiedenis doet de vraag rijzen of wel in alle gevallen met dwangverpleging en reclassering het beoogde effect wordt bereikt.

Keer op keer klinkt van de zijde van justitie de roep om meer geld voor de rechtspraak. Maar alleen met meer geld los je problemen als deze niet op. Hiervoor is óók een mentaliteitsverandering nodig. Politici, parlementariërs, rechters, behandelaars en allen die verder nog een stem in zaken als deze hebben, dienen in te zien dat de belangen van veroordeelden soms haaks staan op die van de rest van de samenleving.

Maaike van Wijgerden, Geldrop

Blaffend en bijtend 300 meter achtervolgd

Ben jij de man in roodgeruite hemd die op dinsdag 8 juni rond 13:15 uur zijn herdershond NIET aangelijnd uitliet bij ‘t sluisje van de Klotputten (stroomgebied de Dommel) in Eindhoven? Kun je mij, vrouw die ‘lekker een eindje ging fietsen’, dan uitleggen waarom jouw hond aanvalt, me blaffend en bijtend zo’n 300 meter blijft achtervolgen, terwijl ik in doodsangst probeer weg te komen op mijn fiets? En waarom diezelfde hond me tot twee keer toe van mijn fiets trekt met als gevolg zere heup, kapotte knie, hondenbeet in mijn kuit en ‘n tetanusprik? En waarom die hond losloopt als je hem totaal niet in de hand hebt? Kun je dat uitleggen?

Naam en adres bekend

Kunnen wij virologen nog wel vertrouwen?

‘Ben je een aso als je geen coronaprik wilt’ is de kop van een artikel (ED 12 juni) waarin prikweigeraars aan het woord komen, omdat ze onder andere bang zijn voor de bijwerkingen. Het Lareb Bijwerkingencentrum heeft ondertussen, tot 6 juni, 69800 meldingen van bijwerkingen gekregen (voor alle coronavaccins tezamen), waarvan 1603 ernstige. Ook worden 381 doden gemeld na vaccinatie. Moleculair viroloog Marjolein Kikkert van het LUMC ziet echter geen ernstige bijwerkingen (ED 4 juni), alleen een beetje hoofdpijn en enkele andere onschuldige klachten.

Daarom vraag ik me af of we de virologen, die regelmatig in talkshows opdraven en alleen maar de voordelen noemen en niet de nadelen, nog wel kunnen vertrouwen? De prikweigeraars ik ben er ook een, hebben daar hun eigen zwaarwegende redenen voor. Om hen aso’s te noemen is niet terecht.

Eke Vriens, Knegsel

Habsburgers gaan terug tot 10de eeuw

Het stukje van Louis Bressers over een “opstand” in plaats van een “bezetting” met als onderwerp de Tachtigjarige Oorlog typeert in die zin dat het op een nogal bevoogdende toon iets niet heel belangrijks corrigeert. Om hem te plagen met eenzelfde soort correctie wijs ik hem erop dat de Habsburgers veel verder teruggaan dan de dertiende eeuw. Zij komen van origine uit de Aargau in Zwitserland in de 10e eeuw alwaar hun geslacht een aanvang neemt met ene Kanzelin.

Reynier Muijsson, Eindhoven

Spannende wedstrijd oninteressant maken

Bij het voetballen moeten we het met een werkelijk verschrikkelijk en slaapverwekkende commentator, ene Frank Snoeks doen. Een enorme leuke en spannende wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oekraïne weet hij totaal oninteressant te maken! Bij wielerwedstrijden kunnen we dikwijls nog overschakelen naar België, maar je mag toch verwachten dat we een leuke enthousiaste Nederlandse commentator krijgen bij de wedstrijden van ‘onze’ Oranje-jongens!!??

Henk Nihot, Eindhoven

Betalen voor groei waar niemand blij van wordt

In het artikel ‘Woonlasten Eindhoven hoger’ (ED 11-6) wordt melding gemaakt van het voornemen van de gemeente Eindhoven om de woonlasten volgend jaar te verhogen met 5,4%. Een forse verhoging. Kennelijk is de gemeente van oordeel dat de lastendruk voor de burgers, die al de hoogste van Europa is, nog wel wat omhoog kan. Bedenkelijk is de onderbouwing: de beoogde groei van de stad. Is de burgers daar iets over gevraagd? Biedt die groei, waar de burgers kennelijk ongevraagd in moeten investeren, iets waar zij blij van worden? En wanneer dan? Zeer dubieus is verder het argument dat Eindhoven de verhoging van de OZB in andere grote steden wil volgen. Dit mag nooit een argument voor lastenverzwaring zijn. In omgekeerde zin zal het nooit gehanteerd worden.

Anton van den Brink, Eindhoven