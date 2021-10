Lezersbrieven | Laat Klaas Dijkhoff Jorritsma opvolgen | Provincie bagatelliseert toegankelijkheid bruggen N69

LEZERSBRIEVENLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 12 oktober in de krant verschenen.

Laat Klaas Dijkhoff Jorritsma opvolgen

Nu de heer J. Jorritsma heeft laten weten over een jaar te willen stoppen als burgemeester van Eindhoven, wil ik een hartstochtelijke oproep doen aan de heer Klaas Dijkhoff om te solliciteren naar deze vrijkomende burgemeesterspost. Naar mijn mening zou hij de perfecte kandidaat zijn om deze functie te gaan vervullen. Hij kent Eindhoven, hij houdt van de stad en van PSV, hij is nuchter, heeft humor, is nog jong en hij heeft een zeer ruime bestuurlijke ervaring. Hij was zelfs eens de slimste mens. Wat kan een stad zich nog meer wensen?

Jet Nijpels, Waalre

Geluk of engeltje in Sint Anna ziekenhuis

‘Sint Anna’ heet voortaan: ‘Anna’ (ED 9-10). Op wereldschaal een minieme futiliteit, op microniveau treft het onaangenaam. Generaties lang hebben vrijwel alle inwoners in Geldrop en wijde omgeving zelf of via hun dierbaren van doen gehad met het St. Anna ziekenhuis, een degelijk instituut en vertrouwd adres voor wie specialistische hulp nodig heeft. De huidige medische zorg vermag veel, maar om de beoogde resultaten te bereiken is als finishing touch, een niet door mensen te bewerkstelligen factor onontbeerlijk. De een zal het ‘een kwestie van geluk’ of ‘de natuur’ noemen, de ander gaat voor ‘een engeltje op je schouder’. Begin dertiger jaren van de vorige eeuw, zullen de stichters van het ziekenhuis zich daarvan meer bewust zijn geweest dan wij heden ten dage. Het zal mede hun keuze voor de heilige Anna hebben bepaald. Sint Anna, een patrones van vele markten thuis. Moge, Sint Anna, gezeten op haar verheven, hemelse troon, over haar goede hart strijken en de ‘schouderengeltjes’ in het Geldropse ‘Anna’ blijven aansturen als had men haar niet ontheiligd.

Maaike van Wijgerden, Geldrop

Aandacht nodig voor stadsverwarming Meerhoven

De stadsverwarming in Meerhoven, in augustus zou er al een uitspraak over komen (ED 29-6). Nou in augustus niet, in september niet en ook in oktober zal dit niet gebeuren. Deze zaak loopt al jaren en is een David tegen Goliath verhaal. Intussen betalen de bewoners van Meerhoven soms al meer dan 20 jaar teveel voor de levering van warm water. Misschien is het tijd om hier extra aandacht aan te geven.

Met vriendelijke groet, Eindhoven

Provincie bagatelliseert toegankelijkheid bruggen

Voetgangersbruggen over het nieuwe tracé van de N69 zijn voor gehandicapten ontoegankelijk (ED 9-10). De provincie meent dat er ‘genoeg alternatieve routes voor fietsers, ruiters en mindervaliden zijn’. Bijvoorbeeld het fietspad langs de N397. Een druk bereden fietspad bedoeld voor woon-werkverkeer en schoolgangers als alternatief voor rolstoelers, scoot-mobielers en gebruikers van rollators? Daarmee bagatelliseert de provincie de kern van de zaak en huldigt de stelling dat de voetgangersbruggen ‘aan alle voorschriften voldoen die daar voor staan’. Maar op welke voorschriften voor de toegankelijkheid van de bruggen voor mindervaliden doelt de provincie? Die bestaan niet! Ook hier bagatelliseert de provincie de zaak, net als door te verwijzen naar de op voetgangersbruggen aangebrachte goten voor fietsers. Ook dat heeft met de toegankelijkheid van de voetgangersbruggen voor mindervaliden helemaal niets van doen.

Chris de Regt, Valkenswaard

Europa betaal voor bewaking IS-kampen

IS-vrouwen blijven terugkeer naar Nederland eisen (ED 11-10). Maar na het zien van ‘Retour Kalifaat, de erfenis van een slagveld’ van Sinan Can stel ik me de vraag of we dat wel moeten willen? Hierin kwamen verschillende Europese IS-strijders en Nederlandse IS-vrouwen aan het woord. Wat opviel was dat ze allemaal hun schuld ver van zich afwierpen, maar wel berecht wilden worden in het Europees land waarvan ze hun paspoort hebben. De bewaking van deze kampen blijkt een geldkwestie te zijn. Als dat zo is, laat Europa dan direct financiële middelen ter beschikking stellen om dat op orde te brengen, zodat ze in ‘hun gedroomde land’ kunnen blijven.

Mario Verhees, Asten

Weer afhankelijk voor levering energie

De energie crisis in jaren zeventig van de vorige eeuw staat nog vers in mijn geheugen. We hadden toen distributie bonnen gekregen voor de aanschaf van benzine. Gelukkig kon ons landje zich redden door de enorme aardgasbel in Groningen. Het lied van Wim Kan op oude jaaravond “vijftien miljoen oliebollen op aardgas” was zeer toepasselijk. We waren volledig afhankelijk van de oliestaatjes voor de aanvoer van aardolie. Helaas zijn we weer afhankelijk, Poetin heeft de toelevering van aardgas op een lager pitje gezet en Groningen beleeft nog steeds ellende van “mijnschade” door aardgas winning, vandaar dat ook die gastoevoer nauwelijks meer aardgas levert. Alternatieve energiebronnen dienen worden aangeboord, uiteraard met respect voor het milieu. Miljarden pompen in energie tegemoetkomingen voor burgers en bedrijven is een noodmaatregel en geen oplossing voor het energie probleem.

Ben Geerts, Eindhoven

Bij formatie is intrinsieke motivatie voor resultaat nodig

Na de verkiezingen werd ons nieuw leiderschap beloofd. Siegried Kaag van D66 ging daarin voorop en ontving vanuit alle politieke partijen veel bijval voor haar nieuwe ideeën. Het resultaat is echter dat we tot vandaag nog steeds geen nieuw kabinet hebben. Partijen en personen zijn vooral met zichzelf bezig geweest en over de urgente problemen van het land werd tot vorige week niet of nauwelijks gesproken.

De partijen die nu onder leiding van Johan Remkes en Wouter Koolmees met elkaar praten benadrukken dat zij een nieuwe start willen maken en dat nieuw leiderschap daarbij het uitgangspunt blijft. Een belangrijk aspect van nieuw leiderschap is intrinsieke motivatie. Dus motivatie die vanuit de personen zelf komt en waarbij men niet handelt om een externe beloning te bemachtigen of een straf te ontlopen (in dit geval wel of niet plaats kunnen nemen op het pluche). Het gaat om de intrinsieke waarde van de activiteit op het moment zelf of om het behalen van een doel voor de toekomst.

Het gaat nu dus echt om de inhoud. Er dient zorgvuldig en zo snel mogelijk tot de kern te worden gekomen, het vormen van een nieuw kabinet. Dit vergt van alle bij de formatie betrokken partijen een verandering van mindset. Ego’s (of hoe je het ook wilt noemen) dienen opzij gezet te worden en plaats te maken voor een alles bepalende aandacht op de inhoud. Is dit besef aanwezig dan bestaat er een gerede kans dat, om in voetbaltermen te spreken, de voorzet in het zo gewenste resultaat kan worden omgezet.

Leo Wijnen, Geldrop