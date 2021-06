Lezersbrieven | Lagere snelheid op snelweg scheelt levens | Symbool 100 jaar geleden gesneuvelde opa

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 11 juni in de krant verschenen.

Lagere snelheden op snelwegen scheelt veel levens

De helft van de bevolking wil de snelheidslimiet op snelwegen op 100 kilometer per uur handhaven en niet terug naar 120, laat staan 130 . Wat ik in uw bericht hierover mis, en ook niet ontdekt heb in eerdere berichten over de effecten van de snelheidsverlaging vanaf begin 2020, is de opvallende afname van het aantal dodelijke verkeerslachtoffers op onze snelwegen.

Vergelijken we de cijfers van het CBS en het BRON in de jaren 2019 en 2020 dan zien we een opmerkelijke daling op de wegen waar eerst 120 c.q. 130 gereden werd en nu 100. Van 130 naar 100 per uur: in 2019 28 doden en in 2020 14 doden. Een afname van 50 % ! Van 120 naar 100 per uur: in 2019 16 doden en in 2020 5 doden. Een afname van bijna 70 %! Wegen waar eerst ook al max. 100 gereden werd: in 2019 32 doden en in 2020 38 doden.

Bij deze laatste wegen dus bijna 20% stijging, waarbij aangetekend moet worden dat het hier ook de wegen door de polder betreft, met als middenberm een groen geverfd strook met een dubbele, ononderbroken streep. Opvallende cijfers die wel wat meer aandacht verdienen.

Dat de coronacrisis de grootste factor was van die afname verkeersslachtoffers is maar ten dele waar. De verkeersintensiteit nam tijdens de lockdown gestaag weer toe in de loop van 2020 en was in de tweede helft van 2020 weer gestegen naar 70 à 80 procent van de normale drukte.

Het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid heeft berekend dat de economische schade door verkeersslachtoffers € 17 miljard per jaar is. Een reden te meer om als overheid serieus werk te gaan maken van beter en veiliger openbaar vervoer en stimulering fietsgebruik.

Jan Timmers, Gemert-Bakel

Het lelijke woord ‘kids’ in plaats van ‘kinderen’

Misschien ben ik wel verschrikkelijk ouderwets, maar ik vind het zo jammer dat mooie Nederlandse woorden ingeruild worden voor banale Engelse woorden. Neem nou ons zacht sonore woord ‘kinderen’. Zoals vandaag klinkt het hard schreeuwerig, het Engelse woord in de kop: ‘Kids met medisch risico vanaf 12 jaar ingeënt’ (ED 10-6). Het woord ‘kits’ met een ‘t’ heeft in het Bossche dialect ook nog eens de betekenis van ‘kots’. Misschien voldoende argumenten om ons prachtige Nederlandse woord ‘kinderen’ te gebruiken en zoveel mogelijk Engelse woorden te vermijden. Onze Nederlandse taal is zo mooi!

Ria van den Eijnde, Valkenswaard

Politicus blijft met kladden van vrije pers af

Volgens het scheldwoordenboek betekent ‘tuig van de richel’ het gemene volk, het gespuis en staat het synoniem voor: falderappes, geteisem en schorremorrie. Woorden die bij de aanvoerder van de PVV Geert Wilders vooraan in de mond liggen om lieden die deze populist bekritiseren naar beneden te halen. Heel vaak wijst hij dan naar de pers om zo zijn eigen onzekerheid af te schudden.

Tegelijkertijd stuit men hier op het psychologische fenomeen van de projectie; het toeschrijven van eigen onbewuste eigenschappen of onzekerheden aan derden. Zo blijft een - te pijnlijk - innerlijk conflict niet opgemerkt omdat men dit een ander toedicht. Wanneer men die projectie weet terug te nemen dan is Wilders zelf falderappes, dan wel tuig van de richel die voor volk en vaderland zo goedkoop mogelijk wil scoren. Ergo wat de PVV-leider zegt richting de pers, dat is hij zelf. Een politicus die de democratie weet te hoogachten blijft met zijn kladden van de vrije pers af.

Antoine Theijs, Waalre

Symbool van 100 jaar geleden gesneuvelde opa

Volledig scherm De klaprozen, symbool voor de opa van Wim Saris, staan weelderig in bloei. Foto Bettina Verleg © kosteloos Prachtig, zo’n veld vol met klaprozen, op de voorpagina (ED 10-6). De klaproos, oftewel poppy, is voor mij meer dan een gewone bloem. Al jarenlang is de poppy het symbool dat het hele jaar door in mijn huis een speciale plaats heeft en de bloem die ik op 11 november draag op Dodenherdenkingsdag. Op die dag worden de gevallenen van de Eerste Wereldoorlog en alle oorlogen en gewapende conflicten herdacht. Hiermee eer ik mijn opa die op 13 juni 1916, zondag 105 jaar geleden, sneuvelde in de buurt van Wytschaete in Vlaanderen. Vlak voordat de grote slag zou gaan beginnen. Jammer genoeg heb ik mijn opa Wilhelm nooit gekend.

Wim (Wilhelm) Saris, Helmond

Advocaat die verkrachter een standbeeld gunt

Van advocaten hoor je vaak dat elke verdachte van een misdaad voor het gerecht niet alleen aangeklaagd, maar ook verdedigd moet worden. En terecht. Maar soms is zo’n advocaat niet goed te volgen. Neem nou het bericht ‘Twee jaar cel en tbs voor verkrachting’ (ED 8-6). Een erkend zieke man trekt een minderjarig meisje de kleren van het lijf en laat er sporen van zijn dna op na. De advocaat vraagt niet alleen vrijspraak, maar kent de man een standbeeld toe, omdat hij zich het lot van een kwetsbare vrouw zou hebben aangetrokken. Met zo’n ‘verdediging’ dient hij het welzijn van zijn cliënt bepaald niet en ook niet het vertrouwen in de advocatuur.

Jean Peeters, Eindhoven

Vergadering teveel van Woonbedrijf

Woonbedrijf heeft productief vergaderd over de toewijzingsprocedure bij Buurtschap Te Veld in Eindhoven. Stellingen, een motivatiebrief en een online sessie met Powerpoint over holle ‘kernwaarden en leefstijl in een innovatieve proeftuin’. Veel woorden die er op neerkomen dat alles wat bewoners gezamenlijk doen niet door Woonbedrijf onderhouden hoeft te worden. Het is dat er in Te Veld geen schuttingen komen waar de verantwoordelijkheid spreekwoordelijk overheen wordt gegooid. Wat moet dit opleveren behalve eveneens loze beloftes van toekomstige huurders?

Maarten Cuypers, Eindhoven

Straf hoog voor iemand met pensioentje

Per ongeluk door rood licht gereden met een bekeuring van €259,00 als resultaat. Dat ik gestraft wordt is normaal. Maar voor iemand met AOW en een klein pensioentje is deze straf toch wel behoorlijk zwaar. Terwijl iemand met een veel hoger inkomen voor het zelfde vergrijp minder zwaar gestraft kan worden. Dit vind ik toch wel raar en riekt naar ongelijkheid in straffen.

Gjalt Meijer, Maarheeze