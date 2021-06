Lezersbrieven | Lang leve het goede werk van Super Sociaal | Sapristi, Van Agt vertrekt uit het CDA

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 29 juni in de krant verschenen.

Lang leve het goede werk van Super Sociaal.

Het ingezonden stuk ‘Armen helpen mag geen masker van discriminatie zijn’ '(Opine 25-6) van Turgay Usanmaz mag niet onweersproken blijven. De schrijver pakt de koe gelijk bij de horens: ’Fijn dat we in een vrij land wonen. Te veel vrijheid. Racisten en godsdiensten misbruiken de vrijheid en discrimineren anderen. Op papier is discriminatie verboden’. Dit is nog maar het begin, het wordt erger.

De schrijver afficheert zich als leraar, een eervol beroep. Van een leraar mag je verwachten, dat hij/zij zich goed informeert, en dat hij/zij weet dat discriminatie leidt tot uitsluiting. Dat hij/zij teksten schrijft die goed onderbouwd zijn. Hiervan is in dit geval geen sprake. Het meeste wat er staat is onzin, of erger; kwetsend. Zoals het antwoord op de vraag: zijn de klanten van de Super Sociaal verkeerd bezig? Zijn antwoord: ‘Dat zijn de mensen, die ook in het hoofd arm zijn. Ze denken niet na’. De combinatie van deze arrogantie en leraarschap is giftig.

De Super Sociaal is een doeltreffend instrument in de bestrijding van armoede in Helmond. De medewerkers en vrijwilligers werken gemotiveerd en klantgericht. Veel Helmonders zijn blij, dat zij daar boodschappen kunnen doen als dat nodig is. Totaal geen maskers, laat staan discriminatie. En dat moeten we zo houden.

Leen de Kramer, Helmond

Sapristi, Van Agt vertrekt uit het CDA

Oud premier Dries Van Agt verlaat het CDA. Hij wil klaarblijkelijk zijn oude partij pijn doen. Hoewel ik het niet van hem kan waarderen moeten we zijn besluit respecteren. Geeft mij echter wel het gevoel dat ik vroeger niet op de juiste persoon heb gestemd. Een echte vent blijft doorknokken en geeft nooit op! Met Omtzigt gebeurt iets gelijks. Ik heb op hem gestemd omdat ik het een goede CDA-er vond. Nu verlaat hij om de hem moverende reden het CDA. Had ik dat geweten had ik niet op hem gestemd. Het is maar dat ze weten hoe kiezers ook over ze kunnen denken. Het vertrek van een van hen zal ik binnenkort opvullen en me als nieuw lid van het landelijk CDA aanmelden.

Bert van Boxtel, Son

Voorbeeldfunctie van CDA afdeling Deurne

Prima actie van CDA Deurne om zich voorlopig te distantiëren van het landelijke CDA. van de woorden en daden daarvan kun je niet luid en duidelijk genoeg afstand nemen. Wel bijzonder is dat de kritiek op de Deurnese CDA-opstelling nu juist komt van een nieuweling in de Tweede Kamer waarvan de hoge positie op de verkiezingslijst ten koste ging van meer kritische kandidaten. Denk aan een Chris van Dam. Het voorbeeld van de Deurnese afdeling verdient navolging vanuit andere Peelgemeenten. Blij toe om in de gemeente Deurne te wonen!

Peter Schramade, Vlierden

Het broeit in de achterban van het CDA

500 bezorgde CDA-leden willen snel een partijcongres omdat ze vragen hebben over de gang van zaken bij de lijsttrekkersverkiezingen van vorig jaar. En over de aanstelling van Wopke Hoekstra in plaats van Pieter Omtzigt. CDA-leden uit Deurne merken dat het christelijk democratisch gedachtegoed van hun partij naar de achtergrond verdwijnt. Velen in deze Peelgemeente weten dat een opkomend broeiproces snel de kop in moet worden gedrukt, wil men voorkomen dat het sporadisch in een ongecontroleerde brand overslaat.

Mario Verhees, Asten

Verlost van al die idiote tv reclame

Naar links, naar rechts, en naar huis! Jammer natuurlijk, maar we staan weer met beide benen op de grond. De bal is en blijft rond! Het positieve is dat we verlost zijn van al die idiote tv reclame. Zo ook die ene waarin ’n loopje wordt genomen met België. Ze sturen wel mooi de Europese kampioen Portugal naar huis, inclusief Ronaldo! Gelukkig hebben we Van der Poel in het geel en Max nog, die Hamilton 71 ronden lang z’n achterkant liet zien!

Bernard Janssen, Gemert

Gebelgd van code oranje naar code geel

‘We’ liggen eruit. Na negentig minuten stond Oranje op een ‘hol land’ in Boedapest. Daarna onze zuiderburen in Sevilla. Zij hadden alles wat Oranje die avond niet had. Wat waren we gebelgd. Positief: we kunnen onze code oranje inruilen voor code geel. Al zal het een hele Tour worden.

Oscar van Schijndel, Eindhoven

Valpartij in tour door reclamebord

Het verbaast me dat er na alle euforie over de Tour de France in het ED niets over de valpartijen van de eerste dag te vinden was. Fantastisch natuurlijk wat Matthieu van der Poel gepresteerd heeft. En ook begrijpelijk dat er veel over het EK in staat en natuurlijk Max Verstappen. Maar ik zou denken dat die valpartijen ook wel de nodige aandacht zou mogen krijgen, vooral die, waarbij een fanatieke supporter een bord het parcours opsteekt, waardoor de valpartij ontstond.

Maria Bots, Liessel

Wet WBTR vraagt niet om abonnement

In een artikel over de aansprakelijkheid van bestuurders van sportverenigingen in verband met de wet WBTR (ED 21-6) verwijst de auteur naar Paul Wouters van IVBB. Deze organisatie rijkt echter een commerciële oplossing aan. Organisaties die draaien op het werk van onbetaalde vrijwilligers zouden een WBTR af moeten kopen met een betaald abonnement. Maar dit is helemaal niet nodig. Supportpunt Eindhoven heeft onlangs een presentatie-avond gehouden waarin werd uitgelegd hoe het wel zit. Je kunt dit eenvoudig zelf doen en in veel gevallen is het al geregeld. Het werk van supportpunt Eindhoven is gratis (!) toegankelijk.

Geert Jan de Groot, Eindhoven