Lezersbrieven | Liever één brug voor iedereen over N69 | Mensen willen geen deelauto's en huurscooters

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 18 juni in de krant verschenen.

Liever één brug voor iedereen over N69

Met de fiets heb ik een deel van Het nieuwe traject N69 bekeken en was verwonderd, verbaasd en verrast. In de directe omgeving van het Polvo-kamp en de Scouting in Riethoven ligt een enorm voetgangersbrug waarvan de treden, naarmate je hoger komt, steeds breder en minder hoog worden. Het lijkt wel een brug voor een groep van duizend leerlingen die hier snel en allemaal gelijktijdig willen passeren, zo breed is die brug. Er is een looprandje voor de fietsband zodat je met veel moeite je fiets omhoog kunt duwen, maar het is wel een voetgangersbrug. Verderop ligt een weg voor gemotoriseerd verkeer met fietspad en de ‘Braambos’ brug, zoals die in Riethoven. Ook alleen voor voetgangers. Er zijn drie mooie brede bruggen binnen 2,5 kilometer maar geen enkele mogelijkheid voor voetgangers met wandelwagen, voor rolstoelgebruikers en scootmobielgebruikers. Waarom niet één brug gemaakt, multifunctioneel, waardoor iedereen kan oversteken?

Els Welte, Valkenswaard

In Ethiopië als blanke uit de rij gepikt

Stel je voor, je bent 30 jaar geleden naar Ethiopië verhuisd als blanke. Je bent voor familiebezoek, een zakenreis een paar dagen/weken naar Europa geweest. Bij terugkomst op het vliegveld in Ethiopië, fijn eindelijk weer thuis, wordt je er door de douane uitgepikt voor een intensieve controle. Je wordt, ten overstaan van een overvol vliegveld, meegenomen door 2 marechaussees met een donkere huidskleur. Je wordt in een apart kamertje/cel gezet en je wordt gesommeerd alles uit te doen, want men wil je controleren op drugssmokkel. Hoe zou je dat vinden? Een blanke die door donker gekleurde mensen op die manier behandeld wordt? Of is het dan ineens schandalig? Laten we elkaar eindelijk eens als mensen behandelen en niet naar de kleur van iemands huid kijken.

Angela Hendriks-van Duin, Helmond

Op straat gezet maar zien hoe je overleeft

In Eindhoven alleen al 59 huisuitzettingen tijdens de coronacrisis (Opinie 17-6). Mensen die buiten hun schuld in financiële problemen zijn geraakt en daardoor ook huurachterstand oplopen. Is dat al niet triest genoeg? Kennelijk niet... Op straat gezet worden met je gezin en dan maar zien hoe je overleeft wordt door de betreffende woningbouwvereniging als een passende reactie gezien op de ellende van deze mensen! En kennelijk ook door de gemeente, want die kijkt werkloos toe.

Evelyn Messchaert, Eindhoven

Uitnodiging infoavond gepland op zelfde dag

De laatste tijd is de burgerbetrokkenheid van Oirschot regelmatig in het nieuws, ook in uw dagblad. Een groep van een 40-tal personen heeft al een brandbrief naar de gemeente geschreven met als thema dat het met de betrokkenheid van burgers niet al te nauw wordt genomen. Ik heb daar een fraai staaltje van meegemaakt. RWE wil enkele zonneparken ontwikkelen in Oirschot, een van 5,5 ha en een van maar liefst 90 ha. Zij melden in de uitnodiging voor een informatieavond dat ‘het betrekken van belangstellenden en (in vette letters gedrukt) de participatie met én door de directe omgeving in meedenken en meedoen voorop’ staat. De uitnodiging is ontvangen op dinsdag 15 juni. De informatieavond is gepland op... dinsdag 15 juni.

Snam Vromans, Oirschot

Kosten gratis testen op gehaktdag 2022

Vorige week woensdag was het gehaktdag in de tweede kamer. Meer dan 5 miljard euro was niet verantwoord uitgegeven. De rekenkamer kan voor volgend jaar Testen voor Toegang door Stichting Open Nederland op het lijstje zetten. Hiervoor was meer dan 1 miljard gereserveerd. Van de huidige capaciteit wordt maar een paar procent gebruikt. Dus alle reden om verder op te schalen tot een fijnmazig netwerk. Een kleine half miljoen per dag zo goed als verspild. Kan het nog erger? Ja. Hugo de Jonge schat in dat hij nog 350 miljoen nodig heeft om aanvullende capaciteit te hebben voor gratis testen voor vakantiegangers. Op naar gehaktdag 2022!

Mirjam Seijkens, Eindhoven

Mensen willen geen deelauto’s en huurscooters

De gemeente Eindhoven wil in het centrum, een gebied van circa 1000 bij 1000 meter, een bruisend uitgaansleven, een groot beursgebouw en een regionaal winkelcentrum. Verder een station met extra sporen richting Duitsland, naast een spoor waarover al de nodige treinen met gevaarlijke stoffen rijden, veel extra groen, een betere luchtkwaliteit en woningen voor ongeveer 14.000 personen. In dit gebied zijn al zo’n 4.600 plaatsen in commerciële parkeergarages, 20.000 personen die dagelijks in het centrum werken, huisvesting voor honderden ambtenaren, een muziekgebouw, een popcentrum, de langste horecastraat van Nederland en nog de nodige evenementen.

Dit alles veroorzaakt een enorme stroom verplaatsingen van mensen en goederen. Dat, terwijl men al volop doende is de wegen in het centrum te versmallen en busbanen aan te leggen. Een onkundige wethouder en dito stadsarchitect/toezichthouder plempen de binnenstad vol torens, met aannames dat ‘men’ zich straks gaat verplaatsen met deelauto’s, openbaar vervoer en huurscooters. Die aannames zijn op niets gestoeld. Alsof de nieuwe bewoners van het centrum, die de enorme huur- en koopprijzen kunnen betalen, tevreden zullen zijn met een hokje op de 28 ste etage en géén auto.

Alles moet wijken voor het prestige van een aantal mensen dat de dienst uitmaakt in Eindhoven, in de hoop dat de wereld onze stad gaat vergelijken met New York. Hoe naïef kan je zijn als college! Waarschijnlijker wordt het centrum van Eindhoven een onleefbare steenhoop, met valwinden, hittestress en schaduw, waar winkelen geen pretje meer is (de winkelleegstand is inmiddels al 6%), waar files het straatbeeld gaan bepalen, voor zover dat al niet een feit is en waar de menselijke maat volkomen zoek is.

Mick van Son, Eindhoven