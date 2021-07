Lezersbrieven | Lightyear Two in Helmond produceren | daklozen; zeggen ‘weg met die groep’ is niet eerlijk

LEZERSBRIEVENLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 31 juli in de krant verschenen.

Zelfdodingspoeder voor wilsbekwaam mens

Ik begrijp alle ophef over het zelfdodingspoeder niet. Je bent op een punt in je leven dat je door ziekte of aftakeling niet meer verder wilt leven. Je weet niet of je euthanasie gaat krijgen in jouw situatie, of misschien wil je wel helemaal zelf het moment of de wijze waarop bepalen. En in plaats van een akelige manier van zelfmoord, waar je nabestaanden hartzeer en trauma van gaan krijgen, kies je voor een zelfdodingsmiddel. Je bent opgelucht dat iemand je daaraan wil helpen en gerust gesteld dat je nu zelf je einde kunt bepalen. Misschien geeft het je wel zoveel ruimte dat je nog een tijdje verder wilt leven. In de wetenschap dat je zelf de regie hebt.

De overheid zou ervoor moeten zorgen dat ieder wilsbekwaam mens op enig moment de beschikking kan krijgen over een dergelijk middel. Het zelfbeschikkingsrecht staat in Nederland torenhoog in het vaandel. Behalve als het op sterven aankomt. Dan beslissen andere mensen over jouw leven en jouw einde. Ik hoop dat deze zaak hier verandering in gaat brengen. Dat je op recept het middel in huis kunt krijgen zonder problemen. Tot dan krijgt de persoon die het middel ter beschikking stelt van mij een lintje.

Rozemarijke van Erp, Helmond

Hilaria mag wel en het Fakkel Defilé niet

De gemeente Eindhoven laat wel kermispark Hilaria doorgaan (ED 29-7) maar niet het Fakkel Defilé, op 18 september (bevrijding stad). Ik zou graag willen weten waarom het ene wel en het andere niet. Bij park Hilaria lopen mensen door elkaar en bij het Fakkel Defilé staat iedereen langs de kant van de straat te kijken naar oude legervoertuigen. Na 10 tot 15 minuten is het rijdend gedeelte van het defilé afgelopen voor de lokale toeschouwers en voor het programma op Stadhuisplein kan men maatregen treffen.

Wim Vogels, Eindhoven

Vliegtuigstoelen bij elkaar reserveren

Woensdag kwam een medailleregen over ons heen. Maar toch heeft het NOC-NSF steken laten vallen. Nadat onze sporters coronavrij in het vliegtuig waren gestapt, kwamen er een aantal besmet uit. Jaren van hard werken werd in een klap teniet gedaan. Cabinepersoneelsleden bleken achteraf niet gevaccineerd te zijn. Het NOC-NSF had zich vooraf over dit soort zaken beter moeten laten informeren en vliegtuigstoelen bij elkaar moeten reserveren en dat gedeelte hermetisch moeten laten afsluiten.

Mario Verhees, Asten

Koe moest weg bij één op de tien boeren

Dat boeren moeten inkrimpen is niet alleen van deze tijd. In het boek “De bende van Oss” van Martin Schouten lees ik het volgende: De Duitse grens ging in 1931 dicht. Om de landbouw te redden moest de productie met tien procent worden ingekrompen en dat werd geregeld in een Landbouwcrisiswet. Wie tien koeien had, raakte er één kwijt, maar wie één koe had kon die ook kwijt raken. Een op de tien van zulke boertjes trof dat lot. Het is te hopen dat er nu subtieler met deze kwestie zal worden omgegaan.

Bernard van de Ven, Knegsel

Rijntjesdijk zonder fietsbrug kan niet

Het oversteken van de N279 tussen Deurne en Helmond met de fiets is inderdaad Russisch roulette (ED 27-7). Als verkeerskundige ga ik vaak op pad en zo ook op deze route. Ik zie daar geregeld halsbrekende toeren van scholieren. De Rijntjesdijk verder ontwikkelen zonder een fietsbrug kan onder geen enkele voorwaarde.

Jan van Schijndel, Deurne

Grasbaan is de racebaan van Meerhoven

Op de Grasbaan in de wijk Meerhoven hebben mensen al jaren last van toegenomen vrachtverkeer, hardrijders en ander verkeer zoals motoren, scooters en bromfietsen. We kunnen deze straat beter de racebaan van Meerhoven noemen. Regelmatig heeft de bewonersvereniging bij de gemeente aangeklopt om maatregelen te treffen, maar die lijkt dat slechts voor kennisgeving aan te nemen.

Tiny Timmermans. Eindhoven

Lightyear Two in Helmond produceren

De Lightyear, de unieke auto bekleed met zonnecellen waarop onlangs 710 km heeft gereden, is een product van een Helmonds bedrijf op het Helmondse Automotive terrein. Nadat het topmodel, de One, aan meer dan 100 mensen werd verkocht, wordt nu het goedkopere en algemenere model, de Two ontwikkeld. Er is besloten de One in Finland te bouwen, waarmee VDL Born teleurgesteld werd. Topman Lex Hoefsloot heeft verklaard dat voor de massaproductie van het opvolgende model ze mogelijk met een fabrikant in Nederland in zee gaan. Dat kan niet anders dan in Helmond zijn! Hier ligt een belangrijke taak voor de gemeente Helmond om mogelijkheden te bieden dat die fabriek inderdaad in Helmond komt te staan. Destijds lukte het burgemeester Geukers ook, in het diepste geheim, Volvo Cars met creatieve voorstellen naar Helmond te krijgen. Ik roep het college en ambtenaren en politiek op om direct vanaf nu alles maar dan ook alles in het werk te stellen om ze hier te houden, vanaf grondaanbiedingen tot financieringen en veder alles wat nodig is. Helmond, de stad waar Lightyear geboren is, kan een toppositie in het land krijgen als de stad van de autobouwer van de auto van de toekomst.

Guus Broeckx, Helmond

Welk probleem lost digitale euro op?

De Europese Centrale Bank (ECB) ontwikkelt een digitale euro (ED 24-7). Als ik het goed zie is de belangrijkste voor de burger relevante reden voor die digitale euro de back-up voor als de gewone banksystemen uitvallen. Dit is echter nogal beperkt als je weet dat de ECB het tegoed wil beperken tot 3.000 euro. De centrale banken gaan zich op de (consumenten)markt begeven. Is dit geen oneerlijke concurrentie voor de gewone banken? Hoe zit het met het toezicht op de publieksactiviteiten van die centrale banken? De gewone banken staan onder toezicht van diezelfde centrale banken en betalen daar ook stevig voor. Wie gaat er straks toezicht houden op de centrale banken? Ook moeten de gewone banken veel geld uitgeven aan een in wezen publieke taak, het tegengaan van witwassen. Hoe is dat straks bij de centrale banken geregeld? Kortom, ik begrijp niet goed voor welk probleem dit een oplossing is.

Anton van den Brink, Eindhoven

Optreden overheid tegen cybercriminelen

Een deel van de glasvezelverbindingen wordt gereserveerd voor BrabantRing, een samenwerking van vijf steden en de provincie op het gebied van digitale communicatie. Het kost bakken met geld, want niet alleen de hardware moet worden ingehuurd, maar ook deskundige menskracht. Wethouder Stijn Steenbakkers vindt dat verantwoord en zegt in een toelichting het publieke belang hier een prominentere plek te willen geven.

Het gemeentebestuur stond in 2005 nog te juichen toen het miljoenen binnen harkte door het Openbaar Nutsbedrijf NRE te verkopen aan de markt. die toen onomwonden betrouwbaar én betaalbaar werd genoemd, werd zonder enige terughoudendheid een publiek belang verkocht. Probleemloos, enthousiast en met dollartekens in de ogen. Dat al die winst enkele jaren later weer verdampte omdat het netwerkgedeelte moest worden terug gekocht, wordt hier terloops en terzijde even vermeld… Het toont aan dat de overheid voor alles wat ze wil bereiken en verdedigen selectieve argumenten gebruikt. En denkt Steenbakkers nu werkelijk dat de overheid écht in staat is adequaat tegen cybercriminelen op te treden? De meeste hacks en software gijzelingen doen zich voor bij overheidsdiensten.

Frank Hoedemakers, Eindhoven

Kasteelheren Helmond duurzaam Bourgondiërs

De freules zijn weer terug op ‘hun/ons’ kasteel (ED 22-7). Als Helmonds geschiedenisliefhebber ben ik blij dat de stad weer interessant erfgoed rijker is. We lezen ook dat de kasteelbewoners duurzame Bourgondiërs waren. Nu hangt aan duurzaamheid en het Bourgondiër zijn in de regel een prijskaartje. De kasteelbewoners konden het zich permitteren. Met een geschat vermogen van €2 miljoen - naar huidige waarde - begin 20ste eeuw was de heer des huizes, Karel Frederik Wesselman niet de rijkste inwoner van Helmond, maar het kon er vanaf. De meeste andere inwoners van de stad kon zich veel minder permitteren en zeker geen ‘goei en duurzaam spul’. Toch misschien een aandachtspunt? Wie heeft er nog een zelfgebreide onderboks van hullie grootvader?: op naar het kasteel!

Giel van Hooff, Helmond

Roethof in zaak over Wiersum ongeloofwaardig

De ongeloofwaardige argumenten die advocaat Gerald Roethof aanvoerde in de verdediging van de verdachten van de aanslag op zijn ambtgenoot Derk Wiersum heeft niet alleen bij het OM voor verontwaardiging gezorgd (ED 20-7). Deze raadsman stond ook Jos B. bij met fantasieverhalen in de zaak van Nicky Verstappen. Op zijn advies heeft deze inmiddels veroordeelde Jos B. nooit z’n mond opengedaan. Ook dat is hem door niemand in dank afgenomen.

Bernard Janssen, Gemert

Alles doen om natuurlijk evenwicht wereldwijd te herstellen

Een nieuw Oxam Novib rapport geeft aan dat er 155 miljoen mensen honger lijden (ED 22-7). De drie grootste veroorzakers daarvan zouden de klimaatverandering, gewapende conflicten en de corona pandemie zijn. Beetje lachwekkend, hoe bijna altijd en overal wordt vergeten, dat de mens zelf daar met kop en schouders bovenuit steekt, omdat er simpelweg te veel consumenten onze aarde bevolken en bevuilen.

Alle westerse landen proberen in de waan van de dag de CO2 uitstoot te verminderen met hun druppels op een gloeiende plaat, maar weigeren overbevolking met bijbehorende explosieve consumptiedrang, onder ogen te zien. Het is te hopen dat door uitputting van materialen en grondstoffen de vicieuze cirkel van bevolkings- en productiegroei met bijbehorende vervuiling, zal worden doorbroken. Met alle beetjes helpen en eindeloos vergaderen, gaan we het echt niet redden.

We moeten ook beseffen dat Nederland en ook Europa te klein zijn om wereldproblemen op te lossen, wel dient het besef door te dringen dat wij al het mogelijke in het werk moeten stellen om het natuurlijk evenwicht wereldwijd te herstellen. In een paar duizend jaar is de mensheid er in geslaagd dat evenwicht op gruwelijke wijze te verstoren. Misschien slagen we er in om dat natuurlijk evenwicht in een paar eeuwen te herstellen.

Dat zou een grotere prestatie zijn als landen op de maan en op mars.

Jan Sallaerts, Valkenswaard

Daklozen; zeggen ‘weg met die groep’ is niet eerlijk

Er is weerstand van sommige omwonenden tegen de uitbreiding van de daklozenopvang bij Huize d’n Herd in Helmond (ED 27-7). Het is niet dat ik als directeur-bestuurder onze buren niet kan volgen. Ik begrijp wat er gebeurt. Maar wat ze eigenlijk zeggen is: weg met die groep. En dat is niet eerlijk.

‘Elke dag nieuwe mensen die rondhangen. Dat zijn de overlastgevers’. Natuurlijk zal er best eens iets voorvallen. En we geven toe: het is niet ideaal hoe het Passantenverblijf vlak tegen het tuintje van de aardige buurman is gezet. De manier waarop we het organiseerden (“bad-bed-brood”) is niet fraai. Je geeft mensen inderdaad precies dat, maar geen perspectief. Je stuurt ze ’s morgens weer de straat op en je weet vaak nauwelijks hoe mensen heten, waar ze vandaan komen, hoe ze hier beland zijn, laat staan: waar ze naar toe willen. Dat willen we zelf ook niet meer. Maar dat neemt niet weg dat het ook mensen zijn, met een verleden én een toekomst, onderdeel van onze samenleving. En geen beesten die alleen maar herrie maken en de wereld vervuilen.

De tijdelijk, vanwege corona opgezette 24-uurs noodopvang in de Braak en de Kamenij hebben ons een living lab geboden. In die periode hoefden mensen niet meer de straat op. Vanaf het begin boden we ze wat ze op dat moment het meest nodig hadden: bed, bad, brood en: aandacht. En van aandacht word je beter. We hebben niet iedereen meteen kunnen helpen, maar er zijn echt veel mensen geweest die weldegelijk stappen hebben kunnen zetten. We kunnen er een boek over schrijven en misschien moeten we dat ook wel doen.

Wij willen graag méér mensen die kans bieden, niet minder. Als je je focust op de “overlast” die daarbij kan optreden, dan kijk je heel beperkt. Ik geef toe: ik ben een diehard optimist. Ik kan niet anders dan zien dat elk mens een mens is, met recht op een mooi en goed leven. Waar je ook vandaan komt. En: als je een beetje moeite doet, leer je de mens achter het masker kennen en daar word je rijker van.

We hebben het één keer geprobeerd de afgelopen tijd, om een ontmoeting te organiseren tussen mensen in de nachtopvang en onze buren. Er kwam één buurvrouw op bezoek. Die had een leuke avond. Wat ik hoop is dat we met het nieuwe D’n Herd straks een plek organiseren waar mensen het fijn vinden om te zijn. Waar ruimte is voor ontmoeting, ook met de buurt. Waar je kunt praten over wat mensen fijn vinden en waar ze last van hebben. En dat onze buren dan zeggen: “Ook zij horen hier”. Dat we leuke buren worden.

Ik ga mijn best doen mijn boosheid te laten zakken en hoop dat we deze stigma’s ooit achter ons kunnen laten, zodat we verder kunnen bouwen aan een prachtig huis in het centrum van Helmond.

Kitty de Laat, Helmond