Lezersbrieven | Loskoppelen AOW schept tweederangs burgers | Boodschappen en vertier in Antwerpen

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 31 december in de krant verschenen.

Lees graag column van Simon Rood

In tegenstelling tot de briefschrijver van donderdag in de krant lees ik erg graag de column van Simon Rood. Ik kijk er elke week naar uit. Hij schrijft over de gewone dagelijkse dingen in en rond zijn huis. Het is een kunst om van de gewone dingen zoals een wandeling te kunnen genieten en er ook nog over te schrijven. We worden al overspoeld door mensen die de politiek en economie beschrijven. Laat voor mij het gewone dagelijkse leven van Simon Rood een verademing zijn. Het is even ontspannen en meegenieten van zijn beslommeringen van de dag. Ik hoop nog veel columns van hem te lezen.

Yvonne van de Ven, Veldhoven

Alcoholsessies leiden tot bittertafelgepraat

Voor lobbywerk in Den Haag zoekt de provincie Brabant iemand die wel van een borreltje houdt. Formele titel: senior-adviseur Public Affairs. Van deze indrukwekkende titel zal men in Den Haag stellig wel onder de indruk zijn! “In zo’n gesloten wereld als het Haagse beslissingscircus is het waardevol als je mensen wat beter kent en daar een relatie mee opbouwt. Samen een borrel drinken kan daarbij helpen”, meent de voorzitter van de beroepsvereniging voor Public Affairs. In de praktijk blijkt echter dat dergelijke alcoholsessies uiteindelijk leiden tot bittertafelgepraat en niet tot een zinvolle gedachtenwisseling. Den Haag staat wel open voor gesprekken met insiders, waarmee ze al jaren een goede relatie heeft en waardeert voor hun deskundigheid.

Sander de Leve, Son

Boodschappen en vertier in Antwerpen

De Belgische spoorwegen zetten extra treinstellen van Antwerpen naar Roosendaal in om de grote toestroom van Nederlanders weer terug naar huis te vervoeren. En dat noemen wij dan een lockdown. In China, Australië en Spanje weten zij wat een Lockdown is: namelijk grenzen dicht en voordeur dicht. Het Nederlandse beleid maakt het mogelijk dat (kleine inschatting) anderhalf miljoen Nederlanders hun boodschappen én vertier over de grens halen. Welk effect denk je dat de maatregelen dan brengen? Voor het antwoord hoef je geen wiskunde gestudeerd te hebben. (Grote) bedrijven draaien gewoon door maar winkeliers en horeca wordt de nek omgedraaid terwijl wij ons in het buitenland te buiten gaan en Corona virus (Omikron) mee terug nemen vanwege de drukte al daar! Stop met deze flut maatregelen of voer een stringent beleid uit, maar zo zijn wij het lachertje van de wereld en erger nog, lopen de frustraties in Nederland hard op.

Erik Groothoff, Veghel

Rook van hout en kolen ziekmakend

Om de zoveel tijd staan er in deze krant grote lappen tekst over het gezellig consumeren van grote lappen geroosterd vlees (ED 30-12). En wel zonder één kritische opmerking over de enorme luchtvervuiling die dit veroorzaakt. Longpatiënten hebben tegenwoordig het jaar rond geen leven meer. Juist in de wintermaanden zijn de weercondities vaak zodanig dat er helemaal geen stookactiviteiten zouden moeten plaatsvinden. Niet van houtkachels en open haarden en ook niet van BBQ’s en vuurkorven. De rook van hout en kolen is ziekmakend voor iedereen. En ademen lijkt mij een tamelijk fundamenteel mensenrecht. Los daarvan is vlees eten ook om andere redenen milieuvervuilend.

Mirjam Kies, Eindhoven

Streep democratie door bij Forum

De partij van Baudet wil meedoen aan de Helmondse gemeenteraadverkiezing van maart 2022. Ik ben zeer benieuwd welke Helmonders kandidaat willen staan voor deze openlijk racistische, anti-semitische en dictatoriaal geregeerde club. Als ik de krant lees en zie de volledige naam Forum voor Democratie staan streep ik al langere tijd met viltstift de woorden voor Democratie door.

Leo de Bruyn, Helmond

Loskoppelen AOW schept tweederangs burgers

Senioren worden, door het loskoppelen van het minimumloon van de AOW, afgeserveerd als tweederangs burgers. Zij hebben sinds 2009 geen indexeringen van de pensioenen gekregen en de pensioenleeftijd is zelfs verhoogd naar 67 jaar. Tevens zijn bijna alle extra’s in de belastingwetgeving geschrapt.

Het kabinet heeft heel veel lof voor de senioren die veel onbetaald werk verrichten zoals mantelzorg, oppas opa’s en oma’s en het vele vrijwilligerswerk bij diverse verenigingen en instanties.

Volgens het huidige regeerakkoord gaat iedereen in Nederland erop vooruit en de uitkeringen gaan er de komende 3 jaren 7,5% op vooruit behalve de gepensioneerden!

Senioren moeten wel meebetalen aan de tientallen miljarden voor de klimaattransitie, stikstof en CO2 uitstoot. Omzien naar elkaar, vooruit kijken naar de toekomst maar dan wel zonder rekening te houden met de AOW’ers. Dit is geen omzien naar elkaar maar afzien met elkaar!

Dat er steeds meer AOW’ers zijn en dus ook meer geld aan AOW uitkeringsgerechtigden zijn, weet men al meer dan 65 jaar.

Reserveer geen 65 miljard voor de fondsen voor klimaattransitie en CO2 uitstoot en koppel de AOW uitkeringen niet los van het minimumloon door dit regeerakkoord worden de AOW’ers vogelvrij verklaard. Nog minder dan het minimumloon is asociaal.

H. van Dijk, Helmond