Lezersbrieven | Maak ondergrondse vuilcontainer vrij toegankelijk | Beat en pop generatie en social media begin van einde

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 27 november in de krant verschenen.

Corporaties isoleer woningen sneller

Ongeveer 50 jaar geleden isoleerde mijn ouders hun twee onder één kap woning en zij waren zeer zeker niet de eerste. Ik stond te kijken hoe toen de spouw gevuld werd. Vreemd is het dan om in het ED te lezen dat een gemiddelde sociale huurwoning nu energielabel B heeft en dat een vijfde nog een energielabel D of minder heeft (ED 25-11). Kunnen woningcorporaties dat niet sneller? Zelfs als ze het pas willen doen bij een renovatie verwacht je dat dit geen 50 jaar hoeft te duren.

Peter de Groot, Eindhoven

Maak ondergrondse vuilcontainer vrij

Er zijn problemen met de ondergrondse vuilcontainers en de BOA’s, die al zoveel te doen hebben, hebben er weer werk mee. Ieder Eindhovens huisadres betaalt jaarlijks een heffing voor het afvoeren van huisvuil. Waarom dan die vuilcontainers niet open laten voor iedereen en niet koppelen aan een stadspas? Ik woon schuin tegenover die containers en zie, bijna dagelijks, mensen met een zak vol huisvuil naar de containers lopen en dan tot de ontdekking komen dat deze vol zijn. Je moet dan al van heel goede huize komen om de huisvuilzak mee terug naar je appartement te nemen om het een dag of wat later weer te proberen. Of je staat beneden met een zak vol huisvuil en je komt tot de ontdekking dat je je pasje vergeten bent! Negen van de 10 keer belandt de zak dan naast de container. Of er komt een auto aanrijden met zakken huisvuil maar natuurlijk zonder pasje. Wat gebeurt er; de zakken worden naast de containers gezet! Was het stortgat vrij geweest dan waren de zakken er waarschijnlijk wel in verdwenen. Natuurlijk zal met het vrijgeven heel soms iemand van buiten de gemeente komen storten maar dat weegt niet op tegen het ongemak dat nu wordt ondervonden.

Christ van Lint, Eindhoven

Woord 'tribunaal’ terecht taboe in Kamer

Hulde voor de voorzitter van de Eerste Kamer die weigerde het woord ‘tribunaal ’te accepteren. Hulde ook voor de voorzitster ven de Tweede Kamer, die hem daarin snel volgde. Dit is goed voor het gezag van en het respect voor de volksvertegenwoordiging. En hopelijk ook voor de omgangsvormen in de maatschappij.

Jean Peeters, Eindhoven

Helmonds Jeruzalem moet monument zijn

Als boreling in de net opgeleverde Jan van Eijckstraat (1951) las ik met extra interesse het verhaal over de (cosmetische) opknapbeurt van het Helmondse Jeruzalem (ED 25-11). De wijk is er nog, ondanks eerdere sloopplannen, jammer dat de drie bijzondere flats wel zijn gesloopt. Vreemd wel dat het complex in Helmond geen enkele monumentale status heeft, in tegenstelling tot de Rijksbescherming in Amsterdam. Wat betreft de herkomst van de bijnaam: geen rechtstreekse relatie met betonblokken in Jeruzalem, maar bouwkundige en uiterlijke overeenkomsten (het witte) met bouwwijzen in het Midden-Oosten hebben hoogstwaarschijnlijk tot deze algemeen gebruikte bijnaam op diverse plaatsen in Nederland geleid. Volksbelang hanteerde trouwens de eerste jaren een huur naar inkomen maar dat mocht na protest bewoners uiteindelijk van de Minister niet.

Giel van Hooff, Helmond

Japan en India zijn corona wel de baas

Kennelijk is het longarts Leon van den Toorn (ED 25-11) ontgaan dat het aantal gevallen van corona in Japan na een opleving in augustus snel is gedaald en nu vrijwel verdwenen. Net als in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh. En net als in de meeste Afrikaanse landen waar nog geen drie procent van de bevolking is gevaccineerd. Als Jaap van Dissel de maatregelen van zijn collega Haruo Ozaki uit Tokio of de Indiase autoriteiten had nagevolgd, dan hadden we nu waarschijnlijk geen overbelaste IC’s gehad en was een lockdown niet aan de orde. De halsstarrige weigering van onze autoriteiten en artsen om behandelingen te overwegen die in het buitenland klaarblijkelijk erg succesvol zijn, is onaanvaardbaar.

Martien de Wit, Valkenswaard

Korte uitvoegstrook oplossing Beeks brug

Ik woon op de Peeldijk in Beek en Donk en kom bijna dagelijks over de Beekse brug. De situatie daar is zeker door de (smalle) brug en de afslag naar de Bosscheweg niet optimaal voor doorstroming. Het verkeer dat linksaf wil slaan naar de Bosscheweg geeft inderdaad opstopping. In de praktijk blijkt dat er vaak maar een of twee auto’s af willen slaan. Die auto’s staan daar zo ver mogelijk links op de rijbaan en de rechtdoor gaande auto kan er net niet of soms net wel langs. Met een minimale verlegging van de strepen op de weg is de situatie nagenoeg opgelost. De rijbaan uit de richting Gemert zou ter plekke een kleine slinger naar rechts kunnen maken. Door zo’n snelheid remmende slinger ontstaat er voldoende ruimte voor een korte uitvoegstrook naar de Bosscheweg.

Gerard Arends, Beek en Donk

Beat en pop generatie en social media begin van einde

Mijn vader werkte en mijn moeder deed het huishouden en werkte dus niet. Zij voedde mij op, bracht mij normen en waarden en andere essentiële zaken bij, die een kind tijdens zijn jonge leven en met name voor in zijn toekomst juist van grote waarde zou kunnen zijn.

Maar in de jaren 60/70 gingen deze moeders steeds meer werken en kwam door de opkomst van beat en pop generatie de opvoeding steeds meer onder druk te staan. Bestaande normen werden overboord gegooid en vervangen door een vrijheid/blijheid moraal. Bekend is het verhaal dat een vader met de leraar van zijn zoon in gesprek is, zijn zoon langs loopt en tegen de leraar zei “dag Piet” terwijl de vader net had gezegd “ dag mijnheer van Klaveren”

Eigenlijk was dit het begin van het (huidige) einde. Mede door de opkomst van social media, het verketteren van enig fatsoen c.q. normen/waarden, geen respect voor de mening van anderen kunnen opbrengen en geld en status de top norm zijn, ja, dan ben je eigenlijk als samenleving verloren.

Er zijn maar drie zeer belangrijke zaken die dit proces kunnen stoppen. Breng bij de lagere scholen de les in Normen en Waarden terug. Voer daarnaast de (maatschappelijke) dienstplicht weer in en voer voor de grootste nietsontziende criminelen de doodstraf in. Zodat Normen en Waarden, de etiquette en de wet en regelgeving weer de enige vaste waarden in de maatschappij worden. Later zullen onze kinderen daar blij om zijn.

Frank Maasen, Cranendonck

Eensgezinde besluiten zijn nodig om wereldwijde ramp af te wenden

Tweede kamer en kabinet neem eindelijk eens eensgezind besluiten. Er komt een wereldwijde ramp op ons af. Het word tijd dat iedere Nederlander zijn of haar verantwoordelijkheid neemt en zich laat vaccineren. Iedereen moet zich realiseren, dat we dadelijk duizenden doden per dag zullen gaan zien, als we blijven aanmodderen! Vaccineren is een maatschappelijke plicht! Omdat steeds meer non-COVID patiënten gaan overlijden, doordat ze niet op tijd hun behandeling krijgen. Laten we ons aan de 1,5 meter afstand houden, verplicht mondkapjes dragen (geen uitzonderingen meer), handen wassen en luchten. Alle scholen dicht tot en met de kerstvakantie! Laat horeca, schouwburgen en dergelijke “open” voor 2G tot 21.00 uur.

En hoe lang blijven wij nog accepteren , dat minderheden onze vrijheid, ons denken en leven in Nederland bepalen. Waarbij geweld, intimidatie en wangedrag niet worden geschuwd en ja zelfs worden getolereerd. Het moet afgelopen zijn met het pamperen, polderen en het vergoelijken van dit gedrag.

Robert van de Kimmenade, Mierlo