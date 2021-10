Lezersbrieven | Mark Rutte, ruil pragmatisme voor idealisme en visie | gepensioneerde in dienst heeft voordelen

LEZERSBRIEVENLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 7 oktober in de krant verschenen.

Kwestie Hoekstra niet projecteren op CDA

Columnisten mogen veel in uw krant. Maar soms sluipen via een column opvattingen uw krant binnen die niet onweersproken mogen blijven. Dat is het geval bij de column van Özcan Akyol over Wopke Hoekstra. Ik doel niet op de opvattingen van de heer Akyol over de kwestie zelf: de investering die via de Maagdeneilanden liep. Mij gaat het over de draai die hij daaraan meent te moeten geven door deze gebeurtenis te projecteren op een hele groep, namelijk het CDA. Die zou het spoor bijster zijn, geen verantwoordelijkheidsgevoel hebben, moreel bankroet zijn. Dat zijn nou precies de bewoordingen die bij mij opkomen als ik dit soort redeneringen, in dit

geval van de heer Akyol, lees.

Pieter van Geel, Helmond

Goede doelen om ego's op te poetsen

Wopke Hoekstra beweert niet te weten dat zijn geïnvesteerde geld in een safaribedrijf van kennissen in Afrika via de fiscale sluiproute van een belastingparadijs liep. Om zich “netjes” aan de wet te houden ontdeed hij zich in 2017 bij zijn aantreden als minister van financiën van zijn deel en schonk zijn behaalde winst van 4.800 euro aan een goed doel. Grote vraag blijft of hij dit bedrag ook geschonken zou hebben als hij zich oprecht van geen kwaad bewust was geweest. Is dit niet gewoon een gevalletje, uit voorzorg je ego proberen op te poetsen mocht er op termijn hieromtrent toch iets naar buiten komen? Ook zijn eerdere partijgenoot Sywert van Lienden beloofde na de opheft omtrent de mondkapjesdeal jaarlijks een bedrag te schenken. Zo worden goede doelen en daarmee dus ook noodlijdende mensen gebruikt om gewetens te sussen en ego’s op te poetsen.

Marleen van Hooff, Eindhoven

Eindhoven te kijk door oude computers

Het verouderde computer netwerk van het stadhuis van Eindhoven is kwetsbaar voor hackers (ED 5-10). De nodige ICT-toepassingen zijn blijkbaar oud en slecht. Je zou denken dat een lichtstad met zoveel kennis van techniek en ITC-intelligentie de zaakjes voor elkaar heeft, de noodzakelijke aanpassingen werden echter door het gemeentebestuur uitgesteld. Betaalautomaten werkten niet zodat bezoekers met lege handen naar huis moesten. Brainport Eindhoven zet zichzelf door deze domme actie te kijk.

Ben Geerts, Eindhoven

Niet computers maar politici en ambtenaren

Het zijn niet de computers van de gemeente Eindhoven die haperen, maar de politici en ambtenaren.

Mick van Son, Eindhoven

Onderling akkoordje over falend beleid

Met stijgende verontwaardiging heb ik het artikel gelezen over het contact van minister Hugo de Jonge (CDA) met Eindhovense gemeentebestuurders (Gr. links en CDA) (ED 6-10). Het ging over een noodkreet van FNV en KBO-Brabant, gericht aan de minister, over de stagnerende thuiszorg in Eindhoven. Het beeld rijst op van bestuurders, niet de minsten, die het BEWUST onderling op een akkoordje gooien om hun falende beleid onder de radar te houden. Beleid met als doel: hulp bieden aan kwetsbaren in de samenleving, mensen die veelal niet (meer) zelf bij machte zijn hun belangen te verdedigen. Als je het even op je in laat werken, wellen woorden op waarvoor je je schaamt dat je ze kent en die ik hier dus niet wil gebruiken.

Maaike van Wijgerden, Geldrop

Maar ruimte voor half distributiecentrum

Het is een grappig idee van Maaike van Wijgerden om de distributiecentra die in Nuenen zouden moeten verrijzen te verplaatsen naar de afrit van de A67 bij Geldrop. Heeft Maaike echter wel in de gaten dat er op die ruimte daar maar een half distributiecentrum past? Laat staan drie.

Adri van Hoek, Geldrop

Gepensioneerde in dienst heeft veel voordelen

Waar vinden werkgevers nog personeel? Tja, door verder te kijken dan hun neus lang is. Als een werkgever eens zou kijken naar de voordelen van het aannemen van een gepensioneerd, zou hij merken dat daar heel veel voordelen aan verbonden zijn. Meestal heb je dan te maken met een oudere allrounder die gewend is te werken, op zoek naar een leuke (part-time) baan in of in de omgeving van zijn of haar woonadres. Enthousiast, flexibel inzetbaar, met kennis en ervaring, bijzonder gemotiveerd, no-nonsense, harde werker en loyaal. En ook nog goedkoop omdat er geen premies hoeven te worden afgedragen. Mijn advies aan de werkgever? Neem twee gepensioneerden aan in een duo-baan, succes verzekerd.

Ans Janssens, Eindhoven

Broekers-Knol terecht door het stof

Ik was woedend toen ik het interview met Ankie Broekers-Knol las (ED 2-10). Wat doet het mij goed dat een dag later in het ED mijn mening werd verwoord door diverse tweede kamerleden en Broekers-Knol door het stof moest. Terecht! Klap op de vuurpijl: ze gebruikt de woningnood, als gevolg van het slechte woonbeleid van tien jaar kabinet Rutte, als argument om asielzoekers de deur te wijzen. Als of zij daar de schuld van zijn.

Peter Rufi, Geldrop

Laat pragmatisme plaatsmaken voor idealisme en visie

Beste Mark Rutte. Premier van Nederland is met recht een prachtige eretitel en dat al meer dan tien jaar. Dagelijks spant u zich in om het land mooier te maken. Ik doe, ondanks uw enorme inzet, betrokkenheid en verantwoordelijkheid, graag het volgende appel op u: Leg, in het landsbelang, uw premierfunctie neer.

‘Ik snap dat mensen geïrriteerd zijn, als chef van het spul raakt het mijn verantwoordelijkheid’, zei u op Prinsjesdag. Verantwoordelijkheid nemen is een inwijding in de waardigheid als mens. Graag vraag ik u daarin uzelf te beschouwen. Zoom vanuit uw Haags torentje eens in op al de conflicten die er spelen. Kunt u nog wel met eerlijke zelfkritiek en gezonde ego-relativering de juiste afstand nemen? Inmiddels bent u deel van het probleem geworden in plaats van de oplossing.

Zelfreflectie is voor een politiek leider belangrijk maar van nature behoorlijk lastig. Ook u hebt uw blinde vlekken, dingen die u van uzelf niet ziet en gelijkgestemden die u omringen geven onvoldoende tegenspraak. Ook u hebt last van selectieve waarneming en kijkt veelal naar bevestiging en oude patronen die u wilt zien.

Uw pragmatisme mag plaats maken voor idealisme, visie en frisse vergezichten.

Tot slot, gun ik iedere samenleving het cadeau dat hun leiders regelmatig hun morele balans opmaken. Daar ligt een belangrijk antwoord op de politieke crisis waarin we ons bevinden.

Peter van de Ven, Wintelre