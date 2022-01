Lezersbrieven | Medische mogelijkheden redding bij corona | Achterstallig onderhoud molen Heeze funest

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 27 januari in de krant verschenen.

Medische mogelijkheden redding bij corona

In haar column beklaagt Linda Akkermans terecht de jeugd (ED 26-1) want de corona jaren waren voor velen geen pretje. Maar hoe was de situatie geweest wanneer we niet over de hedendaagse geavanceerde medische mogelijkheden hadden beschikt? Zonder maatregelen of die mogelijkheden zou de natuurramp die corona heet een groot deel van de vijftig plussers en kwetsbaren fataal zijn geworden. Veel jongeren zouden langdurig door ernstige restverschijnselen (longcovid) zijn gehandicapt. Alleen vergelijkbaar zijn verhalen over pest epidemieën in de middeleeuwen en over de ebola epidemie die van tijd tot tijd huishoudt in Afrikaanse dorpen. Gelukkig lijkt de pandemie op zijn retour en zijn jongeren over het algemeen veerkrachtig genoeg om deze, voor allen, zo moeizame periode weer snel te boven te komen.

Maaike van Wijgerden, Geldrop

Bladels carnaval lijkt van God los

In het verleden was er een programma op tv met de titel ‘Van God Los’. Ik heb het nooit gezien maar ik weet nu waar het hoogstwaarschijnlijk is opgenomen: in Bladel! In dit (voorheen?) katholieke dorp in de Kempen gaan ze namelijk op Goede Vrijdag en met Pasen carnaval vieren, de feesttent is al in aanbouw. Dan ben je pas echt Van God los.

Lambert Verhoeven, Nijnsel

Moedig ervaringen delen huiselijk geweld

Wat moedig van Anja Beerens om zo haar ervaringen te delen (ED 22-1). Om daar anderen mee te helpen en te behoeden om in dezelfde misère te belanden. Zeker ook haar vraag aan ‘de omgeving’ om wél serieus door te pakken op dergelijke signalen. Beter een bemoeial dan dit trieste verhaal. Maar dan haar ex die juist nog even natrapt. Wat een flapdrol.

Patrick van Heeswijk, Nuenen

Achterstallig onderhoud molen Heeze funest

Na een jarenlange inzet voor molen Sint Victor in Heeze, doet de berichtgeving over het achterstallig onderhoud (ED 7-1) mij veel pijn. De verantwoordelijk wethouder en de ambtenaren hebben blijkbaar niet in de gaten welke nadelige financiële gevolgen dit voor onze gemeente heeft. Het excuus over personele wisselingen bij de gemeente had best intern opgelost kunnen worden of door de vrijwilligers. Voor de vrijwillig molenaar (en zijn vrouw) moet dit voelen als een mes in de rug. Beiden hebben 37 jaar altijd klaar gestaan. Ik wens ze veel sterkte.

Jo Bosmans, Heeze

Goed gevoel in mis met kapelaan Ommel

Kapelaan Harold van Overbeek gaat Ommel verlaten op verzoek van de Bisschop. Voor inwoners van Ommel en ver daar buiten lijkt het mij een minder prettige mededeling. Ik ga graag in de meimaand traditioneel op bedervaart en dan heb je een beetje een goed gevoel bij Harold. Hij was een verbindende Kapelaan die er was voor de mensen. Naar de kerk gaan hangt ook een beetje af van wie er op de preekstoel staat.

Pierre Verhees, Meijel

Gras op daken omgekeerde wereld

Leg mij eens uit waarom we zonnepanelen in weilanden plaatsen en plannen maken om platte daken te vergroenen door er bijvoorbeeld gras op te laten groeien (ED 24-1). De omgekeerde wereld.

Anita van der Steen, Mierlo

De Krim ligt niet ten zuiden van Oekraïne

Met het foto-onderschrift: ‘Een militair konvooi uit Rusland op De Krim ten zuiden van Oekraïne op weg naar de grens.’ (ED 24-1) lijkt het ED de annexatie van de Krim door Rusland te erkennen en zo aan buitenlandpolitiek te doen. De Krim ligt echter niet ten zuiden van Oekraïne maar is het meest zuidelijke deel van Oekraïne. Dat de Russen sinds de bezetting van De Krim, eind februari 2014, een nieuwe brug hebben gebouwd over de Straat van Kertsj (nota bene met hulp van Nederlandse bedrijven) verandert niets aan het feit dat deze landroof internationaal niet is erkend en zeker niet door Nederland.

Willem van der Pasch, Eindhoven