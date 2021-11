Lezersbrieven | Méér ic-bedden helpt Duitsland ook niet | Priesterseks en verleiding in de biechtstoel door celibaat

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 12 november in de krant verschenen.

De ongemakken van het zwalkend beleid

Vandaag komt het demissionaire kabinet met nieuwe maatregelen tegen Covid-19 waar het volk zich aan moet houden. Prima, maar verwacht niet dat het maatregelen zijn die hout snijden. Want er mag niet te veel druk uitgeoefend worden op degenen die weigeren om zich te laten vaccineren. Anders zou de Christen Unie uit de boot vallen bij de kabinetsformatie. Bovendien zou dit tot verdeeldheid kunnen leiden, alsof die er nu niet is! Ik wens allen die de ongemakken van het zwalkend beleid weer over zich heen krijgen sterkte, tolerantie en meer politiek inzicht bij komende verkiezingen.

Jo kicken, Aarle-Rixtel

Ernstig ziek zijn neem je niet zoals het komt

Jeroen Kwast zegt in zijn opinie stukje (ED 9-11) dat we corona moeten nemen zoals het komt. Dus ongevaccineerd. Dus als hij nu corona krijgt zegt hij dan ook: ‘ik neem deze ziekte zoals het komt en ga het zorgpersoneel niet nog meer belasten dan ze nu al zijn?’ Ik denk dat Jeroen, mocht hij ernstig ziek worden, dan toch snel een dokter erbij haalt en het niet laat afhangen van: nemen zoals het komt.

Christine van Bussel, Helmond

Meer ic-bedden helpt Duitsland ook niet

Irene van den Berg stelt in haar column (ED 6-11) dat er in het licht van de huidige pandemie een schaarste is aan (ic-) bedden in Nederland door bezuinigingen in de afgelopen decennia. Maar het is een misvatting dat meer ic-beddencapaciteit onze problemen van dit moment zou hebben voorkomen. Hooguit zouden we enkele weken langer hebben kunnen wachten met zwaardere maatregelen. Tegen een razendsnelle stijging van het aantal besmettingen, ziekenhuisopnamen en ic-opnamen (zoals bij een pandemie) is geen capaciteit opgewassen. Daarnaast is het onbetaalbaar om een capaciteit in stand te houden die groot genoeg is om dit soort pieken op te vangen. Ook een flexibele capaciteit achter de hand houden is niet mogelijk want de beperkende factor is niet het aantal bedden maar het ic-personeel. Het enige verstandige is proberen die enorme piek in besmettingen naar beneden te drukken en daarvoor moet het menselijk gedrag veranderen. En verder vaccineren waardoor mensen minder snel besmet raken, minder ziek worden en minder besmettelijk zijn. We hebben geweldig geluk gehad dat er na een jaar een vaccin was want de paniek zou enorm zijn geweest zonder vaccin. Meer ic-bedden zouden ons dus niet hebben gered. Duitsland beschikt relatief over zes keer zoveel ic-bedden en ook daar gelden strenge maatregelen die ook nog beter nageleefd worden. Als de overheid iets verweten kan worden dan is dat wel het steeds te laat en te slap reageren op stijgende besmettingen, het onvoldoende toezien op handhaving van de maatregelen, het te laat starten met testen, het daardoor onvoldoende kunnen uitvoeren van bron- en contactonderzoek, het te laat starten met vaccinaties en recent weer het te laat starten met de derde vaccinatie.

Twan Geenen, Nuenen

Eerst boosterprik dan de administratie

Bij een beginnende brand kunnen de eerste minuten van vitaal belang zijn. Ben je er later bij dan kan het pand meestal als verloren beschouwd worden. Helaas wordt deze gedachtegang niet overgenomen bij het zetten van de boosterprik in verzorgingshuizen. Door administratieve rompslomp en omdat er verschillende organisaties ’hun plasje over moeten doen’ kan daar pas over een maand mee begonnen worden. Bij veel ouderen biedt hun coronaprik niet meer de optimale bescherming en zouden daarom graag snel een boosterprik willen. Volgens verzorgingpersoneel zouden zij daar al binnen een week mee kunnen beginnen. Laten ze daarom direct daarmee beginnen en de administratie achteraf doen.

Mario Verhees, Asten

Er valt veel te bezuinigen in de zorg

Waarom accepteert iedereen dat de gezondheidszorg zo duur is, dat er te weinig mensen in de zorg werken en mensen op kosten gejaagd worden? Er kan zoveel bezuinigd worden. Voor een telefonisch consult van een cardioloog, in het begin van dit jaar, dat nog geen vijf minuten duurde ben ik 265 kwijt. Een gesprek wat totaal niet zinvol was en absurd kort. In België betaal je voor een persoonlijk gesprek van circa 20 minuten rond de € 100,00. Daar zijn de artsen in loondienst. Mijn schoonmoeder van 98 had een wond aan haar arm: de zorg bleef elke week verband bij bestellen waardoor zij voor drie jaar aan verband had liggen. Een man had een aangepaste rolstoel gekregen van de gemeente waar hij woonde. Toen hij naar een andere gemeente verhuisde moest hij deze inleveren. Waarom betaalt de nieuwe gemeente niet gewoon een deel van de kosten aan de oude gemeente? Gezien de tijd die het kost om een aangepaste rolstoel te maken, de papierhandel en eventuele bureaucratie die er bij komt kijken lijkt het mij dat er flink wat “winst” valt te halen.

Marianne Cox, Geldrop

Zware tijd tegemoet door gasprijs

Eén januari 2022 gaan velen financieel een zware tijd tegemoet. Als je geen meerjarig contract bij je energieleverancier hebt, ga je vanaf die datum de volle mep betalen voor de verhoogde gasprijzen. Helaas geldt dit ook voor mij. Er wordt al gesproken over een verdrievoudiging van de maandelijkse gasrekening. Mochten wij een stevige winter krijgen, dan kan ik als WAO-er in evenzo stevige financiële problemen komen en velen met mij. Dat het, ondanks de gecomputeriseerde maatschappij, onmogelijk blijkt om alléén de behoeftigen te voorzien van een ‘tegemoetkoming’ voor de gasprijsstijgingen is lachwekkend en denigrerend.

Rob Hameeteman, Eindhoven

Celibaat leidde tot priesterseks en verleiding in de biechtstoel

Jean Peeters argumenteert tegen het priestercelibaat (ED 9-11). Een extra argument is dat volgens Paulus (1 Timotheus 3) bisschoppen en priesters goede huisvaders moeten zijn, want hoe zouden ze de kerk kunnen besturen als ze dat met hun eigen gezin niet eens lukt?

Het celibaat was echter een centenkwestie. De vroegmiddeleeuwse bisschoppen beschouwden hun pastoors als lijfeigenen, die niet konden trouwen en wier kinderen niet konden erven. De bisschoppen hielden meer over als hun ‘personeel’ ongehuwd was. In de elfde eeuw werd het priesterhuwelijk gewelddadig onderdrukt, maar daarna hadden priesters doorgaans concubines (net als de meeste priesters in Afrika en Latijns-Amerika nu), wat een bron van inkomsten was voor de bisschoppen, die ‘hoerenbelasting’ hieven. Het leidde tot veel misstanden. Zo werden regelmatig vrouwen verleid in de biechtstoel. Abortus en babymoord verdoezelden de gevolgen van priesterseks.

Er is een ogenblik geweest dat de ‘luthersen’ het wilden bijleggen met de rooms-katholieke kerk, maar dat ketste af op het priestercelibaat. Na het concilie van Trente ontstonden de seminaries. Die werden steeds aantrekkelijker voor homoseksuelen, met als uiteindelijk gevolg dat meer dan driekwart van het Vaticaan nu homoseksueel is, en velen heimelijk praktiserend. Als een gehuwde moeder paus wordt, komt het misschien nog goed.

Jan Willem Nienhuys, Waalre