Lezersbrieven | Met AstraZeneca niet bestand tegen omikron | Inhaligheid over rug woningzoekenden in Reusel

Met AstraZeneca niet bestand tegen omikron

Als geborene in 1959 ben ik, net als allen uit dat jaar, verplicht door de overheid om de vaccinaties van Astra Zenica te ontvangen zowat als laatste in de rij van de 60-Plussers. Nu lees ik tot mijn stomme verbazing dat deze vaccinaties waarschijnlijk niet bestand zijn tegen het nieuwe virus omikron (ED 16-12). Wat een afschuwelijk bericht is dat. Hoe gaat men nu om met de mensen die deze vaccinaties hebben gehad, grotendeels behorende tot de zogenaamde ouderengroep? Waar kunnen wij de goede vaccinaties in record tempo krijgen? Dus niet alleen de booster maar de heuse werkzame?

Diana Goudsmit, Sint-Oedenrode

Meer opvang mogelijk bij goed gedrag

De verplichte opvang van asielzoekers (ED 13-12) brengt met zich mee dat de overheid onze eigen mensen beter moet beschermen. De praktijk heeft uitgewezen dat sommige asielzoekers voor veel overlast kunnen zorgen. Ik heb dat zelf een paar keer ervaren toen ik in Maarheeze ging winkelen. Als een gemeente verplicht wordt om een paar honderd asielzoekers op te vangen dan is het verstandig om in die gemeente ook een substantieel aantal extra politieagenten aan het werk te zetten. Als iedereen zich naar fatsoenlijke normen en waarden gedraagt is ons kleine landje zelfs groot genoeg voor nog meer opvang van noodlijdende asielzoekers. Maar dan wel grenzen stellen en laten zien wie de baas is!

Peter Snijders, Valkenswaard

Opiniestuk 16-jarige treft recht in het hart

Het prachtig verwoorde stuk van de 16-jarige Jonathan Godding treft recht in het hart! Jonathan for president, zou ik zeggen!

Emilie Swinkels, Son en Breugel

Geen reden tot dank aan Qatar voor het WK

Met het WK Voetbal eind 2022 in Qatar is een schandelijk podium gecreëerd door Geldwolf FIFA met in het kielzog de slaafse nobody's van de KNVB, inclusief leermeester Van Gaal en zijn volgzame spelers. In tegenstelling tot wat Oscar van Schijndel schrijft (Brieven 2-12) is er, ondanks mijn voetbalfanatisme geen enkele reden voor dank aan Qatar voor het organiseren van dit WK. Het land met al zijn met de bouw van de stadions mensonterende omstandigheden onder de uitgebuite arbeidsmigranten met meer dan duizend doden.

Nico Snijders, Eindhoven

Inhaligheid over rug woningzoekenden in Reusel

In Reusel zijn de plannen voor Plan Molenwijck opgestart met een informatiedag op 4 december op de betreffende locatie. Allemaal leuk en aardig, een gelikte brochure met aanmeldformulier. Belangstellenden, zoals mijn dochter, moeten aantonen dat ze de woonlasten kunnen betalen en mogen dan een voorkeur opgeven voor welke woningen ze mee willen loten. Dit is duidelijk gezegd, er wordt geloot of gegund.

Na het voorbereidend werk, vol optimisme en goede moed de papieren ingeleverd. Afgelopen maandag zou de loting c.q. gunning zijn en dinsdag krijgen de gegadigden bericht. Vol spanning wachten we op dit bericht want mijn alleenstaande dochter maakt helemaal geen kans op de woningmarkt.

U begrijpt dan ook dat we woedend en diep teleurgesteld zijn naar aanleiding van de inhoud van de ontvangen brief. Onder het mom om iedereen zo eerlijk mogelijk en gelijke kansen te geven, gaan Makelaar Box en LBB Vastgoed over tot verkoop met opbod van de woningen. Terwijl de voorlichting helemaal anders en dus fout was.

Zo geef je nét niet iedereen een eerlijke kans. Het grote geld regeert en de verkoop riekt naar ordinair zakkenvullen over de rug van woningzoekenden. Een alleenstaande die deze woning kan kopen kan echt niet opbieden tegen tweeverdieners en beleggers en die wordt dus wéér buitenspel gezet.

De woningen zullen toch wel verkocht worden in deze (te) krappe markt, maar het kan toch niet de bedoeling zijn aan iemand met een dikke portemonnee uit bijvoorbeeld Rotterdam. Ook is het extra wrang dat de makelaar op deze manier hier nog het beste mee is.

M. van Limpt, Reusel

Column moet polarisatie, angst en uitsluiting niet versterken

Twee columns over het coronavirus (ED 16-12) prikkelden me te reageren. Allereerst de column van Corrie de Leeuw, die ik in het algemeen bijzonder graag lees. Ze schrijft over vaklui bij haar over de vloer. De laatste twee zinnen verbijsterden mij. Ze luiden: ...stel ik had de keuze gehad: deze kei-aardige (bewust niet-gevaccineerde) vakman of een gevaccineerde sacherijn. Dan had ik toch voor die laatste gekozen. Hier wordt de onrealistische angst voor het virus, de bewezen schijnveiligheid van de vaccins op dit moment en het uitsluiten van mensen op basis van een keuze voor wel of geen medische behandeling samengebald in twee zinnen. En wat me dan nog het meest verbijstert is dat deze zinnen weloverwogen worden opgeschreven door een intelligente vrouw, die een belangrijke media-functie heeft. De lezer zou van zo iemand, zelfs in een column, een bredere achtergrondverdieping mogen verwachten waardoor polarisatie, onterechte angst en uitsluiting niet worden versterkt.

Voor de column van Özcan Akyol, over Mister Omikron, geldt eigenlijk hetzelfde. Hoewel hij meer eendracht predikt is ook hij prooi van onredelijk grote angst voor ziekte. Als ook hij zich breed zou hebben geïnformeerd, zou hij weten dat het logisch en dus waarschijnlijk is dat de omikronvariant weliswaar besmettelijker, maar veel minder ziekmakend zal blijken dan de eerdere varianten. En een volgende corona-variant nog besmettelijker, maar nog minder ziekmakend. Dus de kans dat we bang moeten zijn voor Mister Omikron is veel kleiner dan de kans dat we hem als omikronnetje mogen beschouwen.

Ronald de Haan, Asten