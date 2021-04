Lezersbrieven | Met nieuw plan kan De Enck Oirschot vooruit | Open terrassen met beperkte alcohol

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 24 april in de krant verschenen.

Met nieuw plan voor De Enck kan het Oirschots cultureel centrum vooruit

Twee oer-Oirschotse ondernemers hebben de koppen bij elkaar gestoken om De Enck te redden van een definitieve ondergang. Ze hebben een plan waarbij ook de gemeente Oirschot haar verantwoordelijkheid moet nemen.

De Enck is al 15 jaar het sociaal-culturele hart van Oirschot, een plek waar wij inwoners elkaar tegen kwamen bij vele activiteiten. Maar is een professionele theaterzaal als De Enck te ambitieus voor onze gemeenschap? Die vraag is in de jaren voor de besluitvorming te weinig aan de orde geweest. De gemeente dacht met schenking van de grond haar sociaal-cultureel centrum gefikst te hebben. En dat terwijl alle gemeenten met eigen theaterzaal ieder jaar een subsidie verlenen.

Dat komt omdat een sociaal-cultureel centrum een belangrijke voorziening is. In de Brainport regio wordt geïnvesteerd om het vestigingsklimaat beter te maken. Om door de voorzieningen medewerkers en hun gezinnen naar deze regio te laten verhuizen en de economische groei te kunnen blijven waarmaken.

De heren Van Laarhoven en Van de Ven hebben een gedegen plan gebaseerd op voorzichtige ramingen en doorgerekend tot aan 2049. Verenigingen zijn gevraagd wat hun wensen zijn en bij leveranciers offertes voor onderhoud en investeringen.

Ervaren mensen hebben toegezegd om bij een nieuwe start de kar te gaan trekken. Ook heeft een aantal mensen en bedrijven al toezeggingen gedaan om financieel hun steentje bij te dragen.

Laten we hopen dat ook wethouder Machielsen, het college en de gemeenteraad inzien wat voor kans hier ligt. Een nieuwe Enck voor weinig gemeenschapsgeld en voor de lange termijn.

Miriam Termeer, Oirschot

Begrip vrijheid misplaatst gebruikt

Wat jammer dat op de voorpagina (ED 23-4) weer eens een keer het begrip ‘Vrijheid’ feitelijk misplaatst gebruikt wordt. Deze opmerking slaat niet op het feit dat het weer bijna 5 mei is, maar op het feit dat ik me als wat oudere dame het afgelopen jaar ongelooflijk gestoord heb aan al dat geklaag van mensen ‘die hun vrijheid terug wilden hebben’. Weten ze wel waar ze het over hebben?

Praten ze wel eens met mensen die een echte oorlog hebben meegemaakt. We leven inmiddels met een aantal generaties mensen die (sorry voor het woord) strontverwend zijn. Allemaal in luxe en weelde opgegroeid. En volledig in hun eigen genotsbubbel leven. Ik maak me grote zorgen over hoe onze samenleving er uit zal zien als het hier echt oorlog wordt. Laten we genuanceerder met het begrip vrijheid omgaan.

Carine van den Heuvel, Vessem

Open terrassen met beperkte alcohol

Ieder weldenkend mens kan zich voorstellen dat als de drank rijkelijk heeft gevloeid verstand, redelijkheid en medemenselijkheid in ernstige mate zijn aangetast. Iedereen kent voorbeelden van drank maakt meer kapot dan je lief is. Waarom praat niemand over terrassen open met gelimiteerd alcoholgebruik? Het moet niet moeilijk zijn om er passende afspraken over te maken met een serieus sanctiebeleid voor deelnemende terraseigenaars.

Jan Sallaerts, Valkenswaard

Leven te mooi voor zoveel negativiteit

Corona is voor bijna iedereen pittig en we hebben er allemaal onze buik van vol. Jong, oud, alleenstaand of gezinnen het duurt gewoon te lang en de vooruitzichten blijven onzeker. Toch, als je de krant dagelijks leest lijken onze problemen nog veel groter. We leven in een soort van totale chaos! Of het nu om de politiek gaat, gezondheidszorg, politie, immigratiebeleid, vaccinatiebeleid, onderwijs, hulpverlening, gemeentehuizen, belastingdienst, milieu, huizenmarkt, bouw en zelfs de Design Academy het is overal een puinhoop. Het is ongelofelijk en angstig maar we moeten niet vergeten dat we hier zelf verantwoordelijk voor zijn! Het is zo ongelofelijk jammer want het kan zo mooi zijn! De zomer komt er aan en hopelijk zien we dat het leven te mooi is voor zoveel negativiteit!

Marjon van de Looy, Veldhoven

Leven we in een schijndemocratie?

Wat is er toch aan de hand met ons ‘democratisch’ Nederland, het land waar openheid, respect en vertrouwen hoog in het vaandel staan. Het gedoe rond de toeslagenaffaire waarbij alle betrokken bewindslieden krampachtig proberen hun eigen hachje te redden. Het is geen schoolvoorbeeld van democratie en respect voor elkaar. Maar wel zeer vernederend voor de duizenden gedupeerden en de kritische kamerleden. Nu lees ik ook al over de misstanden bij de Design Academey (ED 23-4) waar net als bij de Nederlandse turnbond een cultuur heerst die is gebaseerd op angst en macht. Ik vraag mij af of het om ‘incidenten’ gaat of dat dit slechts het topje van de ijsberg betreft en dat onze democratie waar wij zo trots op zijn slechts een schijndemocratie blijkt te zijn.

Marleen van Hooff, Eindhoven

Te veel mensen overlijden onnodig

Dagelijks zijn er twee verkeersslachtoffers en 58 ernstig gewonden (ED 22-4). Vijf mensen per dag sterven door zelfdoding en circa 250 mensen doen een poging (ED 21-4). Duizend mensen per dag lopen met de gedachte aan suïcide rond. Investeer in goede psychologische zorg en maak verkeersboetes torenhoog.

Rozemarijke v Erp, Helmond