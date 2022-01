LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 11 januari in de krant verschenen.

Milieu nog sparen na lege vliegtuigen?

In het Europese luchtruim vliegen duizenden lege vliegtuigen om start en landingsrechten niet kwijt te raken! Waarom zal ik dan nog mijn best doen om het milieu te sparen en mijn bijdrage te leveren om de CO2 uitstoot verminderen door geen vlees te eten, de thermostaat wat lager te zetten, korter te douchen, niet te vliegen en zo nog wat CO2 besparende maatregelen?

Eke Vriens, Knegsel

Wat betekent drive through-condoleance?

U gebruikt in uw artikel over uitvaarten (ED 8-1) het woord drive through-condoleance. Waarom nu toch weer? Ik denk dat 70% van de bevolking totaal niet weet waar het overgaat, ik dus ook niet. Is het niet mogelijk om na het gebruik van een vreemd woord direct de Nederlandse vertaling er achter te zetten.

Ad Thijssen, Eindhoven

Coronavirus voorbode van verval PSV

PSV staat fier bovenaan in de competitie. Maar het voetbal van voor de winterstop was niet om over naar huis te schrijven. Bovendien uitgeschakeld in Champions en Europa League en de toppers tegen Feyenoord en Ajax roemloos verloren. Toch heerst de verwachting dat PSV mee blijft doen voor het kampioenschap. Maar de ploeg kan het spel niet maken of dicteren en laat geen sprankelend voetballen zien! Hopelijk is het coronavirus binnen de ploeg niet de voorbode van verval in de 2e seizoenshelft.

Hans Chamboné, Nuenen

Gas zelf houden tegen ‘oude normale’ prijs

De gasproductie verhogen voor Duitsland (ED 8-1). Ik was geschokt. Wat voor een beslissing is dit?! Zorg dat we het gas zélf houden en de ‘oude normale’ prijs betalen! Niet dat wij dan, door economische malaise van ándere landen, de hoogste prijs neertellen. Het leven is hier in Nederland al duur genoeg!!

Marco Altena, Best

Nog maar één geldmaat in Mierlo

Ook ik heb mij geërgerd aan het feit dat wij hier in heel Mierlo maar één geldmaat hebben. Rabobank had pas een geldmaat maar toen werd alles opgedoekt. Oudere mensen moeten langer zelfstandig blijven maar krijgen nul op hun request. Je kunt ook nergens je verhaal kwijt. Niemand is verantwoordelijk voor het verdwijnen van de geldmaat. Ik dacht dat de gemeente ook een verantwoordelijkheid had mbt faciliteiten.

Thérèse Vissers, Mierlo

Mercedes niet veilig voor weggebruikers

Een dikke zware veel te snelle Mercedes zou de veiligste auto van afgelopen jaar zijn (ED 7-1). Misschien voor de inzittenden, dat geloof ik meteen, maar hoe veilig is zo’n ‘racetank’ voor de overige weggebruikers? Is ook getest wat zo’n zware Mercedes aanricht bij een botsing met een gewone auto wanneer hij daar met 200 km/u tegenaan knalt? Het onderzoek moet erg eenzijdig zijn geweest.

Jos van Schie, Eindhoven

Geen moeite met hoge inkomens

We leven gelukkig in een land waarin iedereen de mogelijkheid heeft zich vanaf de werkvloer te ontwikkelen tot een topbestuurder (ED 7-12). Dat we niet allemaal topbestuurder kunnen worden snapt een kind. Ik heb geen moeite met hoge inkomens van topbestuurders. Geld is maar fictief, het wordt je hoe dan ook van rechts of links afgepakt en zo niet dan kun je het niet meenemen naar het hiernamaals. Ik vertrouw erop dat topbestuurders hun hoge inkomen welbewust en niet alleen ten eigen faveure besteden. Als een filmster of zanger(es) een vermogen verdient hebben mensen daar kennelijk minder moeite mee. Vreemd !

Peter Snijders, Valkenswaard

‘Van het gas af’ gelukkig achterhaald

Omdat we meer energie verbruiken dan we hebben roept iedere ‘adviseur’ dat we van het gas af moeten. Gelukkig is dat inmiddels al achterhaald, maar blijf dan niet doordrammen. Er wordt straks gewoon waterstofgas, al dan niet gemengd met stikstof, door onze gasleidingen gepompt en hoeven we geen (te) dure warmtepompen aan te schaffen en te veel subsidies uit te geven.

Harry van de Laak, Eindhoven

We zitten thuis en zien niets meer

Wij zijn geënt en hebben alles gedaan wat ze willen in Den Haag. We zitten thuis en zien helemaal niets meer. Het schilderclubje en de ouderenmiddag zijn stilgelegd en waarom! Laat Den Haag eens aan ons denken, de ouderen die vereenzamen en het leven niet meer zien zitten. Ik heb geen pensioen op kunnen bouwen, en dat hele kleine beetje wat ik krijg € 27,00 netto en de losgekoppelde AOW (per 1-2-22 van minimumloon) houdt ook niet over. Ik ben echt heel erg boos.

Wilma Jansen, Heeze

Met zoveel stemmen moet je de klus afmaken

Ik heb er moeite mee als bestuurders hun klus niet afmaken. Zo was eerder al VVD-wethouder Jos van Bree gestopt om als burgemeester aan de slag te gaan in Geldrop-Mierlo. Hij kreeg in Helmond vrijstelling om in Heeze te blijven wonen, maar voor zijn burgemeestersfunctie was hij wel ineens bereid om te verhuizen. Jammer dat hij zijn klus in Helmond niet heeft afgemaakt.

Maar de recente overstap van GroenLinks-wethouder Antoinette Maas slaat echt alles. Zij was de personificatie van de verkiezingswinst in 2018 met maar liefst 2312 stemmen op haar naam. Daarmee was ze in haar eentje goed voor ongeveer 3 volle raadszetels. Vertrouwen van de kiezer waar je volgens Helder Helmond niet lichtzinnig mee moet omgaan. Begin juli was haar afscheid en respecteerden we nog dat ze koos voor haar gezin in plaats van haar ongeremde lokale ambities. Om vervolgens nog geen half jaar later doodleuk aan de slag te gaan in Land van Cuijk, nota bene in exact dezelfde functie.

Eerder beloofde Maas plechtig dat haar verhuizing naar die gemeente geen rol speelde, ook omdat de bouw van hun woning pas in de volgende raadsperiode zou zijn afgerond. Inmiddels heeft ze haar intrek echter al genomen en zijn de verkiezingen nog maanden weg. Maas accepteerde haar nieuwe functie op het moment dat we als gemeente niet alleen kosten voor haar wachtgeld maakten, maar óók voor haar tijdelijke vervanger. Terecht dat mensen daar schande van spreken, als bestuurder dien je verantwoordelijkheid te nemen.

Maar, om het positief af te sluiten: als je het eigen belang boven het stadsbelang stelt, dan kun je inderdaad beter ergens anders gaan werken.

Martijn Rieter is fractievoorzitter van Helder Helmond