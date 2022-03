Lezersbrieven | Million Dollar Island lijkt op experiment | Geen taboes opent weg indexeren pensioen

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 11 maart in de krant verschenen.

Ongelofelijk dat dit in de 21ste eeuw gebeurt

Hoe kunnen de machthebbers van het Kremlin zich nog ooit geloofwaardig opstellen op het wereldtoneel? Wanneer je je buurland schaamteloos aan het vernietigen bent en een ongekende menselijke tragedie veroorzaakt, dan ben je een monster. De verwoesting van een kinderziekenhuis in Marioepol. Misselijkmakende agressie, ongelooflijk dat dit in de 21e eeuw plaats vindt. Afschuwelijk!

Bernard Janssen, Gemert

Kiezen voor duurder niet-Russisch gas

Op je energierekening kun je kiezen voor groene stroom. Dat is hetzelfde als gewone stroom, alleen garandeert het energiebedrijf dat de stroom groen wordt opgewekt. Mijn vraag is of energiebedrijven op dezelfde manier niet-Russisch gas zouden kunnen leveren: hetzelfde als gewoon gas, maar met de garantie dat het niet geleverd is door Gazprom of een andere Russische leverancier? Wellicht duurder, maar als dit voorkomt dat je meebetaalt aan de oorlog zou het voor mij een keuze zijn.

Geert Jan de Groot, Eindhoven

Million Dollar Island lijkt op experiment

Angela de Jong schrijft in haar column dat ze na het zien van Million Dollar Island niet in de stelling van Rutger Bregman gelooft dat de meeste mensen deugen, tevens de titel van zijn boek (ED 8-3). Ik weet niet of ze het boek gelezen heeft, maar daarin gaat Bregman juist in tegen de ‘wetenschappelijke’ onderbouwing dmv experimenten in de jaren 60 en 70 die aan moeten tonen dat mensen geneigd zijn tot asociaal en verwerpelijk gedrag. Onderzoek van Bregman toont aan dat die experimenten zodanig gemanipuleerd werden dat deze uitkomst onvermijdelijk was. In die zin lijkt een Million Dollar Island aflevering op zo’n experiment: zorgvuldig geselecteerde mensen worden onder druk van een regisseur en cameraploeg en een geldprijs tot abnormaal gedrag geleid. Om dan te concluderen dat dit gedrag op de rest van de mensheid geprojecteerd kan worden gaat een aantal bruggen te ver en gaat precies voorbij aan de onderbouwing van Bregman. Wat dat betreft kunnen we beter kijken naar de maatschappelijke reactie van (vooral Oost) Europa op de Oekraïnse vluchtelingenstroom. Dat geeft denk ik een zonniger en accurater beeld of mensen deugen. Bovendien stelt Bregman dat de mééste mensen deugen. Putin en zijn entourage horen daar dus niet bij denk ik.

Johan Goudsmit, Waalre

Geen taboes opent weg indexeren pensioen

‘We gaan proberen de gevolgen van de koopkracht enigszins te dempen. Dat zeg ik in alle eerlijkheid: dempen. En dan zijn er geen taboes.’ Dat zijn de woorden van Mark Rutte (ED 9-3). Als onze minister president zegt dat er geen taboes meer zijn dan is de oplossing voor het probleem van de financiering overduidelijk. Het taboe rond de pensioendiscussie is er dan immers ook niet meer en het maakt de weg vrij voor indexering van pensioenen. Over de financiering hoeft de politiek zich geen zorgen te maken, de miljoenen gepensioneerden hebben genoeg eigen vermogen opgebouwd. Voor wie het niet meer weet: meer dan € 1500 miljard.

Leo Wijnen, Geldrop

Reclame voor CDA en plannen kasteel Gemert

Het kasteel van Gemert staat midden in het centrum. De ontwikkelaar van het kasteel heeft wekenlang een verkiezingsaffiche van het CDA pal naast het vredesmonument in de kasteeltuin geplaatst. Nou staat het iedereen vrij om reclame te maken voor zijn favoriete partij, maar BLHuisvesting en het CDA maakten het tijdens de carnavalsdagen wel heel bont. Met een levensgroot beeldscherm in de kasteeltuin maakte het CDA niet alleen voor zichzelf reclame, maar afficheerde zich ook nadrukkelijk als supporter van de plannen van de ontwikkelaar. Zo laat het CDA in Gemert zich kennen: u vraagt, wij draaien.

Harry Slits, Gemert