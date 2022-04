Lezersbrieven | Moeilijk oefenen door luchtmacht niet zonder risico | In nieuwe stelsel onzeker wat er in pensioenpot zit

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 12 april in de krant verschenen.

NS risicomijdend want afgerekend op veiligheid

Hierbij een oproep aan alle ministers: informeer de Tweede Kamer alsjeblieft volledig om ons al die debatten te besparen waarin de politiek alleen met zichzelf bezig is. Ook een oproep aan de media is op zijn plaats : wees niet voortdurend uit op relletjes en kijk eens kritisch naar jezelf. Blijkbaar zijn ruziënde Kamerleden interessanter dan Kamerleden die zich met echte problemen in de samenleving bezighouden, zoals bijvoorbeeld het woningtekort. Tot slot ook een oproep aan Tweede Kamerleden: praat niet altijd op zo’n hoge, ruziezoekende toon. In de praktijk gebeurt daardoor precies wat niemand wil. De NS bijvoorbeeld moest keihard afgerekend worden, o.a. op veiligheid. Het gevolg is dat de organisatie risicomijdend is geworden en bij problemen er liever voor kiest om helemaal geen treinen te laten rijden! De politiek is te vaak probleemveroorzaker in plaats van probleemoplosser. Dat zagen we bij de toeslagenaffaire, bij de uithuisplaatsing van kinderen, bij het ontstaan van de woningnood, bij het ontstaan van het grote lerarentekort, bij het vergroten van de verschillen tussen arm en rijk en ga zo maar door. Een advies om het vertrouwen in de politiek iets te laten groeien: richt de aandacht op de mogelijke uitvoerbaarheid van wetten. En controleer na invoering hoe het uitpakt in de praktijk!

Marian Holla, Eindhoven

Als pensioenontvanger zie ik wat er gebeurt

Een goed artikel over pensioenen (ED 8-4). Wilma Berkhout heeft er werk van gemaakt om de fraude van de fondsen bloot te leggen. Als pensioenontvanger zie ik iedere maand wat er gebeurt. De uitkering die PMT aan mij doet staat in schril contrast met de uitkering die AEGON (mijn tweede pensioenuitvoerder) doet. Ik kijk naar de inleg destijds gedaan en de uitkering nu. PMT inleg 100% uitkering 100%. AEGON inleg 20% Uitkering 50%. Dus met een inleg van 1/5 premie betaalt een verzekering 50% van mijn pensioen onder dezelfde voorwaarden. Als alles dus was ondergebracht bij AEGON dan was mijn pensioen 2x hoger geweest.

Jos Konings, Eindhoven

Moeten we overstappen naar glasvezelprovider?

De gemeente Oirschot heeft bedacht in zee te gaan met een glasvezelprovider die vrijwel geen abonnees heeft in Oirschot. Of we overstappen naar die totaal onbekende glasvezelprovider? DeltaFiber, wie is dat eigenlijk? Onze mailadressen wijzigen? En wat gaat dat kosten? Even naar de website kijken. Totale Abracadabra. Van de kosten is geen chocola te maken. Totaal diffuus. Het is duidelijk, de verkiezingen zijn voorbij. Iedereen was heel even en beetje wakker, verder niet. Het maakt allemaal niets uit. Die burgers? Gadverdamme wat een gezeur.

Wim Boon, Oirschot

Mondkapjesdeal is dossier met 37 miljoen ‘items’

Met stijgende verbazing volgde ik donderdag het 2 e kamer-debat over de omstreden mondkapjesdeal. Het gaat over een overeenkomst die een omvang heeft van 100 miljoen euro en die ’lijpe’ Sywert van Lienden en zijn twee handlangers meteen miljonair maakte. Het dossier, waaruit een accountant nog een feitenrelaas zal opstellen, bestaat inmiddels uit ca 37 miljoen ’items’ (telefoonnotities, mails, brieven, apps, chats, enz.). Daar is de accountant wel even zoet mee, denk ik.

Harry Kuypers, Helmond

CDA kan beter naam veranderen of opsplitsen

CDA, het staat voor Christen Democratisch Appel. De partij is toe aan een andere naam, of degenen die de Christelijke waarden van de partij eigenlijk niet zo goed snappen dienen een eigen clubje op te richten. Zoals Hugo de Jonge en Sywert van Lienden die Christelijke deugden als eerlijkheid en betrouwbaarheid niet erg consequent praktiseren. Het ziet ernaar uit dat een dergelijke afsplitsing van het CDA kans maakt bij volgende verkiezingen. Zeker wanneer zij ook wat leden van de VVD binnenlokken die het ook niet zo nauw nemen met eerlijkheid ten bate van hun dubbele agenda. Pieter Omtzicht voelde zich al niet meer thuis bij het CDA! Ik begin het steeds beter te begrijpen.

Gonnie van der Vorst, Geldrop

Oorlogsrecht of toch oorlogsmisdaad

Bij de oorlog in Oekraïne is steeds sprake van oorlogsrecht en oorlogsmisdaden. In de oorlog mag je militaire doelen vernietigen samen met de jonge soldaten. Dit is geen oorlogsmisdaad, maar oorlogsrecht. De gewone burgers mag je niet doden, want dan is het een oorlogsmisdaad. Hier snap ik niks van, maar dat zal wel aan mij liggen.

Henk Klerkx, Eindhoven

Was er ooit een oorlog zonder burgerslachtoffers?

‘Rusland wordt verdacht van oorlogsmisdaden.’ Ik heb daar een paar vragen bij. Is het voeren van een oorlog op zich al geen (oorlogs)misdaad? Zou er ooit een oorlog zijn geweest waarbij ‘slechts’ één partij zich schuldig maakte aan het plegen van oorlogsmisdaden? Zou er ooit een oorlog zijn geweest waar geen onschuldige burgers al dan niet bewust werden gedood? Een paar voorbeelden; Nederland (Indonesië), Amerika (Vietnam), Saudi-Arabië (Jemen), Rusland (Afghanistan), Duitsland (meerdere landen), Cambodja (eigen burgers), Syrië (eigen burgers), Israël (Palestina), Japan (meerdere landen), China (Tibet), Myanmar (eigen burgers), Iran (eigen burgers), diverse stammenoorlogen in meerdere Afrikaanse landen.

Lambert Verhoeven, Nijnsel

Het is in het nieuwe stelsel per definitie onzeker wat er in de pensioenpot zit

Wilma Berkhout noemt een aantal problemen en drogredenen in het nieuwe pensioenstelsel (Opinie 8-4). Kern van het nieuwe stelsel is dat iedere deelnemer een eigen ‘pensioenspaarpot’ krijgt; en dat de werkgever nooit meer dan de afgesproken premie hoeft te betalen: de zgn. ‘beschikbare premieregeling’; nu eufemistisch: ‘verbeterde premieregeling’ genoemd.

Daarmee vervalt de garantieregeling in het huidige stelsel. Als er dus een tekort ontstaat door te weinig werkgeverspremie kan dat alleen worden aangevuld met een hogere premie van de werknemer. Omdat beleggingsopbrengsten per definitie onzeker zijn, is het ook per definitie onzeker wat er in de pensioenpot van de deelnemer zit als hij met pensioen gaat. Vervolgens is het onzeker welk pensioen hij daarvoor kan inkopen op zijn pensioendatum. Dat hangt helemaal af van de situatie op dat moment en is niet te voorspellen.

Waarom zijn de vakbonden dan toch akkoord gegaan? De worst wordt voorgehouden dat, als alles meezit de pensioenen eerder geïndexeerd kunnen worden. Ook het afschaffen van de ‘doorsneepremie’, waardoor jongere werknemers niet méér hoeven bij te dragen dan ouderen. Verder een vertraging van de AOW leeftijd verhoging en een regeling voor zware beroepen. Deze laatste twee hebben eigenlijk niets met het pensioenstelsel te maken, maar kunnen apart in een CAO worden geregeld.

Werkgevers en vakbonden zijn tevreden, ten koste van de gepensioneerden die zelf helemaal niet mochten meepraten. Nota bene over hun eigen geld. Zo hebben we het ‘beste pensioenstelsel ter wereld’ ten grave gedragen, ten faveure van een ingewikkeld stelsel, met een onzekere uitkomst, met name voor de jongeren. En daar was het volgens minister Koolmees juist voor bedoeld. Diezelfde minister die druk op de ketel hield door te weigeren over een aanpassing van de rekenrente te praten.

Joop Agterbosch uit Geldrop is gepensioneerd Hoofd Personeelszaken

Niet erkennen behandeling leidt tot radeloze patiënt

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid waarschuwt tegen crowdfunding acties voor een medische behandeling in het buitenland (ED 11-4). Een erg gemakkelijke waarschuwing vanachter een bureau. Er wordt volledig voorbij gegaan aan het feit dat patiënten niet “voor de lol” uitwijken naar een behandeling in het buitenland.

Wanneer een behandeling gewoon in onze zorgverzekering vergoed zou worden zou een dergelijke uitwijk helemaal niet nodig zijn. In mijn directe omgeving is sprake geweest van een chronische ziekte, waar artsen in Nederland geen raad mee weten, dus geen dekking in de zorgverzekering. Terwijl in Duitse laboratoria de ziekte wel degelijk wordt vastgesteld, wat leidt tot radeloosheid bij de patiënt.

De crowdfunding is een direct gevolg van deze radeloosheid. In dit geval succesvol, zowel de crowdfunding als de behandeling. Aantoonbaar resultaat!! Hoe durft genoemd Centrum te spreken van “de moeite beter steken in verlichtende behandelingen (die er in Nederland niet zijn!) in de laatste levensfase en waardig afscheid nemen”

Ongelooflijk. Waar moeite, tijd en geld in gestoken zou moeten worden is in onderzoek dat zou kunnen leiden tot behandeling in Nederland met vergoeding door de zorgverzekeraar.

Michel Naninck, Maarheeze

Oefenen met ‘allerhoogste moeilijkheidsgraad’ is allerminst zonder risico

Het ronkende artikel ‘Vrijheid koop je niet bij de supermarkt’ (ED 8-4), vereist een correctie. Omwonenden van Eindhoven Airport moeten kritisch zijn op de informatie van de commandant van het 336 squadron C130 vliegtuigen.

De commandant meent dat de oefeningen die door de KLu met haar C130s op en rond EA worden uitgevoerd ‘100 procent veilig’ zijn. In zijn algemeenheid, is dit natuurlijk grote onzin. Zelfs als je als burger de straat op gaat, bij voorbeeld naar de voornoemde spreekwoordelijke supermarkt, loop je al het risico onder een auto terecht te komen of in deze supermarkt een Nederlandse zangeres en haar zoon tegen het lijf te lopen. Dan moet je maar hopen dat het bij een blauw oog blijft, en dat er geen wapens in het spel zijn.

Ook het verhullende taalgebruik, waardoor het voor de lezer volledig onduidelijk blijft wat de werkelijke risico’s van die oefeningen zijn, is opvallend (en gebruikelijk bij Defensie). Zo wordt er gesproken over ‘een tactische landing’, die veelvuldig geoefend moet worden. Klinkt vrij onschuldig, toch? Totdat duidelijk is wat met die ‘tactische landing’ wordt bedoeld. Dat is nl niet een ‘normale’ landing in een rechte lijn in de lengterichting van de landingsbaan. Een tactische landing bestaat uit een beam03 of een beam21 manoeuvre, gevolgd door een ‘normale’ landing. De landingsbaan wordt daarbij vanuit het westen aangevlogen op een hoogte van 100-150m, de C130 kruist de landingsbaan halverwege, maakt een scherpe bocht naar links (beam21) of rechts (beam03) over 270 graden, waarna een landing op EA kan worden uitgevoerd.

Deze beam manoeuvres hebben de ‘allerhoogste moeilijkheidsgraad’ (info Defensie) en dus ook het allerhoogste risico op een ongeluk. De beam03 manoeuvre komt over grote delen van de bebouwde kom van Veldhoven, waaronder (op 100-150m hoogte!!!) over basisschool Jan Baptist in het kerkdorp Oerle. In plaats van de wandelaar met zijn hondje, zou ik als voorbeeld willen nemen de moeder die haar kind op deze basisschool heeft zitten en zo’n bakbeest laag over de school ziet vliegen. Hij zal maar eens op de school neerkomen. Want dat risico bestaat! Zelfs in een ‘normale landing’ van een C130 is het al eens misgegaan: zie de Herculesramp van 1996. Dus die moeder zal zeggen… weg met die C130s over onze wijk.

Veiligheid koop je niet in de supermarkt. Maar op dit moment ook niet bij Defensie. Deze beam manoeuvres op EA moeten stoppen.

Wim van der Kruk, Veldhoven