Lezersbrieven | Naastenliefde en medemenselijkheid bij Russisch patriarch Kirill | Bagger niet alleen op sociale media

LEZRSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 6 mei in de krant verschenen.

Wat betekent overname PAMM voor patiënt?

De overname van het regionaal samenwerkingsverband PAMM, een belangrijk laboratorium voor de hele regio, door het commercieel bedrijf Eurofins gaat definitief door (ED 30-4). Eerder dit jaar heb ik hierover mijn grote twijfels via deze rubriek kenbaar gemaakt, omdat het voorgenomen overnamebesluit niet gedragen werd door de aldaar werkzame medisch microbiologen en ook de regionale ziekenhuizen dit niet leken te willen. Maar Na zo’n 50 jaar samenwerken in deze essentiële regionale voorziening op het gebied van Pathologische Anatomie en Medische Microbiologie (PAMM) eindigt dit dus en wordt het iets van Eurofins. Dat roept vragen op, zoals: Wat betekent dit vanuit patiëntenbelang voor de diagnostiek en onderzoek in onze regio? Wat was de positie en de rol van de regionale ziekenhuizen in dit proces? Wie profiteert van deze commerciële overname?

Jan Koonings, Oirschot

Schiphol doof voor noodkreten personeel

Als ik het goed begrijp heeft Schiphol uitbundig gebruik gemaakt van de staatssteun voor bedrijven, maar blijft het tegelijkertijd doof voor de noodkreten van zijn personeel. Waar dan zijn klanten weer de dupe van zijn. Een bedrijf waar we trots op heten te zijn!

Jean Peeters, Eindhoven

Bagger niet alleen op sociale media te vinden

In haar column schrijft Linda Akkermans dat ze haar dag niet laat verpesten door eikels die schijnbaar niets anders te doen hebben dan mensen online onder te kotsen (ED 2-5). In dezelfde krant zet Jos Kessels in zijn column Heleen van Royen weg als een brulboei die wat gemankeerd is in het botoxhoofd. Je hoeft dus niet per se naar Twitter, Facebook en wat dies meer zij om bagger tegen te komen. Columnisten kotsen zo nu en dan gewoon vanuit het eigen nest.

Arnold de Boer, Asten

Naastenliefde en medemenselijkheid

Patriarch Kirill van de Russische orthodoxe kerk vindt Poetins volkerenmoord een heilige oorlog. Hij loopt hiermee gevaar terecht te komen op de sanctielijst van de Europese Unie en daar hoort hij ook thuis. Hoe kun je jezelf een Christen noemen terwijl jouw beste vriend een oorlogsmisdadiger is? De leer van Jezus Christus gaat over naastenliefde en medemenselijkheid, dat blijken voor Poetin en Kirill moeilijke begrippen.

Ben Geerts, Eindhoven

Agressieve games en videoclips beter verbieden

Waar komt de overmatige agressie bij de jeugd op steeds jongere leeftijd vandaan, vraagt iedereen zich af. Corona zal er wellicht iets mee te maken hebben maar een andere oorzaak is volgens mij dat jongeren al op veel te jonge leeftijd bezig zijn met agressieve games waarin het doel is zoveel mogelijk mensen uit te schakelen, lees: ‘uit de weg te ruimen’. Ook de videoclips met veel seks en geweld doen er geen goed aan. Als je al op jonge leeftijd, waarop je nog geen realiteit van fictie kunt onderscheiden, dagelijks dit soort dingen krijgt voorgeschoteld dan is het niet vreemd dat je dit later niet abnormaal gaat vinden. Er gaat veel geld om in deze branche dus verbieden zal helaas niet meer lukken, maar het zou wel aan te bevelen zijn.

Jannie Vermeulen, Eindhoven

Weinig met gedachten Fortuyn gedaan

Vandaag (6 mei) is het twintig jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord. Wat had Nederland er anders uitgezien wanneer hij het hier voor het zeggen had gekregen. We hadden kerncentrales gehad en geen miljarden kostende horizonvervuilende windmolens en ons huidige stikstof/pfas problematiek had niet bestaan. Hij durfde de vinger op de zere plek te leggen en verwoorde wat veel Nederlanders dachten. Hij zou groot voorstander van het Deense migratiebeleid zijn geweest. Daar moet iedereen die binnenkomt direct meedoen in het sociale leven. De taal machtig worden, en ook direct gaan werken, peuters verplicht naar de peuteropvang om zo hun waarden en normen te leren, bij geen medewerking wordt daar direct flink op hun uitkering gekort. Veel asielzoekers lopen daarom met een boogje om dat land heen. Als ik deze film twintig jaar terugdraai, is er met zijn gedachtegang maar weinig gedaan.

Mario Verhees, Asten

Een minder liberale besturing, alsof dat erg zou zijn

Onderzoekers van de Anne Frank Stichting en het Verwey-Jonker Instituut maken zich zorgen over het voortbestaan van onze parlementaire democratie en de rechtsstaat (ED 29-4). ‘Een op de drie Nederlanders voelt zich niet meer geborgen en roept om een sterke leider’.

Volgens de Instituten kan dat leiden tot een minder liberale besturing. Alsof dat erg zou zijn. Wat heeft tien jaar liberaal regeren ons gebracht? Onbarmhartig en harteloos werd onder andere de verantwoordelijkheid voor alle zorg die mensen in het Sociaal Domein nodig hebben afgeschoven naar de gemeenten. Uitvoering van de WMO, Participatiewetgeving en Jeugdzorg moest allemaal tegelijk vanaf de ene op de andere dag lokaal worden gerealiseerd (met veel te weinig financiële middelen).

Ook op tal van andere terreinen is de centrale regie door de regering gemakzuchtig gedelegeerd of opgeheven. Mensen, die zich nu afkeren van onze parlementaire structuur zijn ongelukkig doordat de overheid zich van haar zorgplicht heeft gedistantieerd.

Ons land wil niet naar Hongaarse, Poolse, Turkse of Russische toestanden, (om maar enkele voorbeelden van onheilsstaten te noemen). Maar het denken in die richting kan alleen gekeerd worden door een overheid die laat zien haar sociale plichten te verstaan en die waarmaakt.

Sjef Smeets, Geldrop