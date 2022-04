Lezersbrieven | Nadenken over kernenergie op kleine schaal | Pensioen hoger, dank aan Wilma Berkhout

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 15 april in de krant verschenen.

Pensioen hoger, dank Wilma Berkhout

Zaterdag werd ik verblijd met een brief van Nationale Nederlanden dat ons pensioen verhoogd werd met 5.31 procent met terugwerkende tot juli 2021. na alle negatieve berichten in media en tv is dit zeer opbeurend. Ik denk dat de artikelen van Wilma Berkhout, voorzitter PVGE, ook van invloed zijn geweest. Dank je wel Wilma.

Marlies Boden, Helmond

Nederlands als het kan, ook op de TU/e

De TU/e decaan Bouwkunde Theo Salet schreef dat internationale studenten met Engels als voertaal, op een verraderlijke en destructieve wijze buiten worden gesloten, wanneer Nederlandse studenten onderling hun moedertaal spreken (ED 6-4). Een onzinnige, doorgeslagen en bovendien intimiderende boodschap. De woordvoerder van TU/e tracht de impact van Salets woorden te temperen maar het leed is geschied. Wil Salet dat zijn studenten vervreemden van hun Nederlandse taal waarmee ze zijn opgegroeid? Laat de TU/e zich houden aan haar richtlijn: Engels als het moet, Nederlands als het kan en zet Salet terug op aarde.

Nico Snijders, Eindhoven

Opnieuw bang dat de Russen komen

We maken ons in Europa terecht heel erg druk over de verschrikkelijke oorlog die door Poetin is ontketend in Oekraïne. De enige min of meer ‘geruststellende’ gedachte is dat we ervan uitgaan dat dat oorlogsgeweld de rest van Europa en dus ook Nederland niet zal bereiken. Toch zijn er landgenoten die de tweede wereldoorlog en de koude oorlog hebben meegemaakt, die wel degelijk ongerust zijn. Mijn moeder, geboren in 1936, denkt in deze tijd nog vaak terug aan vroeger, aan de verzuchting van haar moeder: “ja meid, als de Russen komen, zijn we er geweest”. Mijn moeder was daar destijds enorm van onder de indruk, en zegt nu: “het is toch onvoorstelbaar, bijna een mensenleven later, dat ik nu opnieuw bang moet zijn dat de Russen komen”.

Arold de Bont, Helmond

Mogelijk weer stadsderby PSV-FC Eindhoven

Tijdens mijn rit naar de altijd sfeervolle locatie van Oranje-Rood, passeerde ik het Jan Louwers stadion. Daarbij kreeg ik de gedachte dat ik in een deel van Eindhoven was waar wellicht iets moois staat te gebeuren. Het is best mogelijk dat zowel Oranje Rood als de FC Eindhoven een rol gaan spelen in de nacompetitie. Oranje Rood om het kampioenschap van Nederland en buurman FC Eindhoven die er voor kan zorgen dat er komend seizoen weer een stadsderby tegen PSV kan komen.

Piet Stoutjesdijk, Eindhoven

Rechtszaak Madueke neigt naar klasse-justitie

De rechterlijke uitspraak in de zaak Noni Madueke (rijden zonder rijbewijs en tonen van valse papieren) roept op zijn minst grote verbazing op (ED 12-4). Is de rechter zo mild in haar uitspraak omdat Madueke nog zo jong is? Op het moment van de overtreding was Madueke 19 jaar en dus volwassen. Waarom wordt hier een uitzondering gemaakt, waarbij bovendien deze zaak nog eens achter gesloten deuren werd behandeld? De opgelegde taakstraf is voorwaardelijk en de opgelegde boete zal Madueke met zijn riante salaris echt geen pijn doen. Ik ken vergelijkbare zaken waar de uitspraak van de rechter geheel anders uitpakte voor de wetsovertreder. Dit neigt naar enige vorm van klasse-justitie.

Mark Thunnissen, Son en Breugel

Danny Makkelie moet bekerfinale niet fluiten

Hoe is het in mogelijk dat de KNVB scheidsrechter Danny Makkelie aanstelt voor de bekerfinale PSV-Ajax. Nog niet zo lang geleden heeft PSV ondervonden dat deze scheidsrechter niet neutraal fluit en dat kostte PSV 3 punten. Dus de uitslag voor zondag is nu al bekend, namelijk dat Ajax deze beker gaat winnen en PSV weer aan het kortste eind trekt, met medewerking van scheidsrechter Makkelie. Of mogen we dat zo niet stellen?

P. van Roozendaal, Geldrop

Er wordt te veel geklaagd over Roger Schmidt

Bij ons in de voetbalkantine wordt veel gemopperd op PSV trainer Roger Schmidt. Vooral door mensen met een veel groter PSV hart dan het mijne. Zelf heb ik Roger Schmidt al vaak verdedigd want hij verdient mijns inziens om meerdere redenen respect. PSV is nog in de race voor het kampioenschap, op het moment van schrijven nog actief in de Conference League en in de finale van de beker. Daarnaast ligt hij erg goed in de spelersgroep, is beschaafd en voor de club representatief. PSV supporters, wat willen jullie nog meer? Als een speler als Joey Veerman in een half seizoen al één van de beste spelers van het team is, dan mag je best een beetje kritisch naar het niveau van de spelersgroep kijken. In dat licht bezien is de prestatie van Roger Schmidt uitzonderlijk!

Ik zou er niet van staan te kijken als PSV niet alleen de beker pakt maar ook kampioen van Nederland wordt. Tot slot nog één opmerking: het lijkt er op dat Erik Ten Hag weggaat en in dat geval had Roger Schmidt van mij trainer van Ajax mogen worden.

Voor het Nederlandse voetbal is het jammer dat hij (waarschijnlijk) naar Benfica gaat.

Frank van Rooij, Nijnsel

Niet opdraaien voor kosten andere EU-landen

Geldzorgen stresstest voor het kabinet (ED 12-4). Genoemd wordt de mogelijkheid dat er 1,1 miljard euro meer moet worden afgedragen aan Brussel voor Europese klimaatplannen. Dat betreft het ‘sociaal klimaatfonds’ dat Timmermans in het leven wil roepen. Dat plan houdt in dat de Nederlandse burger/belastingbetaler niet alleen opdraait voor de eigen energietransitie, maar ook voor die in andere EU-landen. Alsof onze burgers het niet al moeilijk genoeg hebben om de eigen transitie te bekostigen! Het kabinet kan (moet) dit vermijden door dit plan in EU-verband te blokkeren of een opt-out te bedingen, maar daartoe zal het wel aan moed of wil ontbreken.

De spaartaks kan onmogelijk een strop worden genoemd. Dit probleem was gezien eerdere gerechtelijk uitspraken te voorzien. Bovendien was de hervorming van box 3 naar een heffing op daadwerkelijk behaald rendement al in het regeerakkoord 2017 opgenomen. Met deze afspraak is door Rutte III niets gedaan. Hoe kun je van een strop spreken als de overheid zich jarenlang willens en wetens onrechtmatig ten koste van de burger verrijkt heeft?

De Nederlandse burger kent al de hoogste lastendruk van Europa. Te vrezen valt dat het kabinet zijn financiële problemen desondanks zal willen afwentelen op (groepen) burgers, met funeste gevolgen voor de koopkracht.

Anton van den Brink, Eindhoven

Energie sparen helpt beter dan je denkt

De stijgingen van energieprijzen kun je zelf heel goed beïnvloeden door de verwarming lager te zetten en elektra zuiniger te gebruiken. Dit hoor je vaker, maar doen is tweede plan. Ik ben ik maart meteen begonnen om ons energieverbruik omlaag te brengen door verwarming op 18 graden te zetten overdag, kort douchen en op te letten op verstopt gebruik van elektra. Inderdaad wel warme trui aan en niet met alleen T- shirt aan in de kamer zitten. We zijn wel een week weggeweest, maar toch opvallend veel minder gas. Dat het zoveel lager was had in niet gedacht! Ik was zelf ook heel erg verrast dat het zoveel scheelde. Misschien stimulans voor andere mensen. Help je jezelf én zijn we minder afhankelijk van Rusland!!

Jacqueline Leermakers, Veldhoven

Nadenken over kernenergie op kleine schaal

Kernenergie, maar dan geen miljarden kostende complexe centrales op land, maar kleine units zoals in atoomonderzeeërs. Op drijvende pontons, zodat ze flexibel in te zetten zijn.

Als werktuigbouwkundig ingenieur was ik betrokken en verantwoordelijk bij de Koninklijke Marine in projecten in mijn eerste jaren van mijn carrière. Daarbij hebben we ontwerp en levering georganiseerd van voortstuwingsinstallaties met dieselmotoren van schepen en onderzeeboten. Al in de 70-er jaren van de vorige eeuw begreep ik dat onderzeeërs en ijsbrekers uitgerust met kernenergie superieur waren en zeer betrouwbaar. Deze techniek is compact en reeds vele jaren in gebruik zonder ernstige issues. Met uitzondering van de Russische Koersk.

Stel nou dat we deze compacte installaties door onze werven op pontons laten ontwerpen en leveren en die vervolgens regionaal aansluiten op die plekken waar ons bestaande elektriciteitsvoorziening tekort schiet. Dat kan in Geertruidenberg maar ook in kanalen en dergelijke in het binnenland.

Dat biedt vele voordelen. Er is veel kennis op dit gebied en de leveringen zijn betrouwbaar met stabiele energielevering met een korte levertijd. Werven in Nederland kunnen hier veel werkgelegenheid door krijgen. Er is een directe aansluiting, dus geen grote versterkte nationale netwerken nodig. Het is modulair uit te breiden en te verplaatsen (in ondiep water).

Te koppelen aan een waterstofgenerator voor regionale gasnetwerken of waterstofpompstations voor trucks

Bovendien is het koelwater ook te gebruiken voor stadsverwarming. Daarnaast zorgt het voor een stabiele en wind en zon ongevoelige levering van energielevering. Een dergelijke unit is te koppelen aan een waterstofgenerator. Op die manier is er ook een directe koppeling mogelijk aan het regionale gas netwerk en wellicht ook aan te sluiten op pompstations voor trucks met omgebouwde dieselmotoren (DAF project).

De enorme ‘vervuiling’ van de Noordzee door windmolens, risico’s voor vis gronden, vaarroutes etc, kosten van onderhoud (zeer corrosiegevoelige omgevingen), dure netwerken, instabiele leveringen en dergelijke is dan niet nodig.

Uiteraard is het een kernenergieoplossing die kritiek kan verwachten. Maar ik zie het als een veel goedkoper en sneller alternatief voor de aanpak van twee grote dure of meerdere kleinere landinstallaties. Het voordeel van Nederland als een waterrijk land met veel kennis en mogelijkheden voor maritieme oplossingen komt nu goed van pas.

Ron de Bruijn, Waalre

Coronasteun dekt niet werkelijke schade van bedrijven en burgers

De media puilt uit van de gillende zelfbenoemde experts. Zo ook van economen die luidkeels laten weten dat ze vinden dat er gestopt moet worden met coronasubsidies aan bedrijven omdat deze er teveel aan gewend zouden zijn geraakt.

Maar economen hebben vanuit hun luie stoel makkelijk praten. De realiteit met betrekking tot coronasubsidies was en is compleet anders. Bedrijven en burgers zijn, in het midden latend of het goede redenen zouden zijn, gedwongen geweest om onder andere voor lange onbepaalde tijd de deuren te sluiten. Terwijl de verplichtingen van diezelfde bedrijven en burgers niet werden opgeschort. Zoals het doorbetalen van huur, loon, belasting, verzekering.

Mogelijk is dat nog niet het ergste. Want door de hele gang van zaken zijn complete marktsituaties uit zijn verband getrokken en is blijvende schade aangericht. Het overheidsbeleid heeft in deze dus die bedrijven en burgers enorme schade berokkend. De overheid kwam met de coronasteun, een fooi op kosten van de belastingbetaler, weg, maar is eigenlijk volledig schadeplichtig aan de ellende.

Het probleem is natuurlijk een correcte identificatie en vaststelling van de werkelijke schade van de benadeelde bedrijven en burgers. Om dat als overheid goed te identificeren is niet eenvoudig. Bovendien kan de rekening aan het eind van de rit weleens een schrikbarende omvang hebben bereikt.

Aan de andere kant is vrijwel elke vorm van subsidie bedenkelijk. Subsidie is het met belastinggelden op last van uitdelende instanties met eigen dure organisaties bevoordelen van bepaalde marktpartijen. Deze is daarmee in smalle en brede zin concurrentievervalsend en belasting verhogend.

Het geeft te denken dat er vele honderden mogelijk duizenden verschillende subsidieregelingen zijn voor bedrijven en burgers. Van puinhopen voorbeelden te over. Kijk maar eens naar Groningen waarbij het meeste geld terecht komt bij de uitdeel gerelateerde instanties en organisaties en niet bij de mensen met schade. En niemand is aansprakelijk. Leve de parlementaire dictatuur.

Jos Keetels, Valkenswaard

Geen ‘ovonde’ in Heeze maar beter handhaven bij alle rotondes

Het college B&W van de gemeente Heeze-Leende wil de rotonde aan de Geldropseweg in Heeze ombouwen tot een ovonde (ovale rotonde). Maar de huidige rotonde is pas enkele jaren geleden aangepast en voldoet uitstekend. De plannen kosten 0.8 miljoen euro. In de plannen worden voor fietsers tweerichting fietspaden voorzien, iets dat adviesbureau CROW dat ontraadt.

Door afsluiting van de Burg. Serrarisstraat bij de Muggenberg zal al het verkeer van en naar de wijk Weibossen verplaatsen naar de zijstraten van de Geldropseweg. Dit levert belasting op van de zijstraten, vooral de Burg. Deelenstraat, terwijl die straat ongeschikt is voor meer verkeer. Daar wordt het onveilig voor fietsers en voetgangers. Er ontstaan onveilige situaties op de kruispunten van de zijstraten met de Geldropseweg omdat verkeer richting Geldrop linksaf zal moeten slaan en verder ook filevorming zal ontstaan in de zijstraten.

De gemeente kan planschadeclaims verwachten, want niemand zit te wachten op meer verkeer door zijn/haar straat als gevolg van een afsluiting van een andere straat. Verkeer uit de Weibossen dat naar de Nieuwe Hoeven of Leende wil zal als de Burg. Serrarisstraat wordt afgesloten juist door het centrum van Heeze rijden in plaats van de Muggenberg en dat was nu net niet de bedoeling van het college.

En dat terwijl dat allemaal niet nodig is. De gemeente zou kunnen beginnen met betere handhaving, betere informatie aan het verkeer door bebording, striping en verkeersremmende maatregelen (bij alle rotondes) en herinrichting van de Kapelstraat en Jan Deckerstraat, voordat wordt begonnen met de aanpassing van de rotonde aan de Geldropseweg. Met de aanleg van de ovonde wordt immers niet verhinderd dat het (sluip)verkeer vanuit Someren (A67) en Sterksel door het centrum rijdt.

Dorie Gruijters, Heeze