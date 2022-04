Lezersbrieven | Negatieve impact van wanstaltige opslagdozen | Gepensioneerden voelen zich de moeite waard

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 28 april in de krant verschenen.

Kleine oorzaak grote gevolgen Philips

Eindhovenaren zijn trots op hun Philips, een werkgever die zich inzette in veel sectoren van de Eindhovense samenleving en een grote sociale en betrouwbare banenmotor. Met pijn in het hart moeten we nu vernemen dat een kleine oorzaak grote gevolgen kan hebben. Verbrokkelende isolatie schuim in slaapapneu-kastjes zorgt niet alleen voor een dramatische verbrokkeling van het beursaandeel maar heeft even zo een negatieve invloed op de betrouwbaarheid van Philips producten.

Ben Geerts, Eindhoven

Overheid moet fietsregels handhaven

Met grote instemming las ik de ingezonden brief van Nellie Lodewijks over het slechte verkeersgedrag van de jeugd (ED 23-4). Zij noemt daarin een aantal overtredingen die de jeugd maakt, met het gevolg dat de oudere verkeersdeelnemers in het gedrang komen, zodat voor hen een helmplicht aanstaande zou kunnen zijn. Misschien zou het helpen als de plaatselijke overheid financieel aansprakelijk gesteld kan worden voor de eventuele gevolgen van verkeersovertredingen. Als de overheid niet handhavend optreedt, kunnen de ouderen fysiek en geestelijk het slachtoffer worden van een ongeluk.

Jan Lips, Oirschot

Wanneer trekt ASML portemonnee voor huizen

Dat in de regio Zuidoost-Brabant de roep om veel meer huizenbouw een daadwerkelijk krachtig vervolg moet krijgen is overduidelijk. Aansluitende lees ik echter niets anders als dat die te bouwen woningen bestemd moeten zijn voor alleen het steeds stormachtig toenemende aantal (nieuwe) werknemers van ASML en haar toeleverancier. Onverantwoord en daarom twee klemmende vragen: Wat dan met die duizenden anderen die al jarenlang smachtend op een huis zitten te wachten en wanneer, het blijft maar stilletjes, trekt ASML de portemonnee om, ook in het algemeen belang, die huizenbouw de zo noodzakelijke impuls te geven?

Nico Snijders, Eindhoven

Negatieve impact van wanstaltige opslagdozen

Over de opslagdozen op Industrieterrein Eeneind-West is al veel gezegd en geschreven. Belangrijke omgevingsargumenten waaronder vervuilende verkeersoverlast zijn daarbij terzijde geschoven. Vooral inwoners van Geldrop zijn daarvan de dupe. Klaarblijkelijk wordt de negatieve impact van dit soort wanstaltige opslagdozen onvoldoende beseft. Het gaat om een ‘low tech, low added value, low profit’ activiteit die marginaal bijdraagt aan onze economie. Het lokt talloze laaggeschoolden uit voormalige Oostblok landen hierheen als chauffeur en orderpicker. Voor deze werkers moet ook huisvesting geregeld worden terwijl er al een gigantisch woningtekort is. Beter is te investeren in woningen voor onderwijsgevenden, zorgverleners en beter opgeleide werkers t.b.v. hoogwaardige innovatieve bedrijven zoals Philips, DAF, VDL, ASML, Neways en startup’s. Bovendien hebben lokale ondernemers en middenstand in Nuenen en Geldrop daar meer baat bij dan van goedkope arbeidskrachten die hun verdiensten over de grens sturen. Ook al vraagt dit waarschijnlijk miljoenen, bestuurders van Nuenen, Geldrop en Eindhoven moeten deze potentieel financieel-economische en milieu catastrofe voorkomen.

Rob Riedijk, Nuenen

Kratjes in de rotzooi maken een rotindruk

Een brouwer uit Lieshout blijft in Rusland zijn drank maken en leveren. Juridisch gezien schijnt dat toegestaan. Moreel is het voorbehouden aan grote bedrijven, die zich wel druk lijken te maken over deelname aan een schurkenstaat en daar dus weggaan. Ik denk dat als je in de rotzooi, achtergelaten door martelend, moordend en verkrachtend geteisem, een rotindruk maakt als je leeggezopen kratjes vindt met daarop ‘Bavaria from Lieshout’. Nazdravje.

Dethmer Drenth, Nuenen

Donbas inleveren is amputatie van het land

Het opgeven van de Donbasregio kan volgens dhr. Verhees een opening zijn in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne (Brieven 26-4). Dit zal als muziek in de oren van Vladimir Poetin klinken: na de Krim een tweede amputatie van een buurland. Briefschrijver woont in Meijel, Limburgs grondgebied. Wat zou hij ervan vinden als grote broer Duitsland Limburg zou annexeren om de lieve vrede met Nederland te bewaren? Nadat het eerder al de Achterhoek had ingelijfd?

Harry Maas, Eindhoven

Totale destructie moeten we nu stoppen

Wat hebben wij er voor over om deze totale destructie te stoppen? Dit nooit meer werd er geroepen na de tweede wereldoorlog. Maar het aantal oorlogen is niet meer bij te houden. En nu hebben we een tweede Hitler aan ons broek hangen. En we staan er er bij en kijken toe terwijl Hitler de tweede een land met zijn steden en mensen systematisch met de grond gelijk maakt. Europa en de VS moeten nu ingrijpen, kost wat kost. Deze onzinnige verwoesting moet stoppen. Ik weet dat het goed fout kan gaan maar dit laten gebeuren druist tegen alle menselijkheid in.

Hans Speekenbrink, Eindhoven

Alarmbellen klimaat worden overstemd

Jonas Roothans stelt dat wij de alarmbellen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis niet horen (ED 23-4). Ik denk dat wij die alarmbel wel horen, alleen worden die overstemd door de klimaatfa-bel en commerciële hei-bel. Landbouw, industrie en transport roeptoeteren over en weer dat hun bijdrage aan de CO2-uitstoot verwaarloosbaar is. ‘Nee, het ligt niet aan ons’. Terwijl we overspoeld worden met schreeuwende reclames voor nog meer goedkope spulletjes uit en vliegreizen naar verre buitenlanden.

Oscar van Schijndel, Eindhoven

Wat voor een wereld laten wij achter?

Corona, vogelgriep bij kippen, hepatitis bij jonge kinderen, gekke koeienziekte, Q-koorts, mond- en klauwzeer, Sars en zo gaat het maar door. Tel dat op bij klimaatproblemen, vervuiling, enzovoort. Nu Corona over zijn hoogtepunt heen lijkt gaan we weer op de oude voet verder, want een stapje terug doen willen of kunnen we kennelijk niet. Wat doen we onszelf aan en wat voor wereld laten wij achter voor volgende generaties?

Jannie Vermeulen, Eindhoven

Gepensioneerden voelen zich de moeite waard en zetten zich op de kaart

De tweede kamer bezetten, een rondje Malieveld, op iedere hoek van de straat een protestbord. Het pensioenfonds goed laten voelen dat wij ons niet meer laten behandelen als het afvoerputje van de maatschappij.

Het artikel van Dré Rennenberg over het niet aanpassen van pensioen raakt mij erg in positieve zin (ED 26-4). Als 79 jarige heb ik ook nooit geprotesteerd tegen dit onrecht. En waarom dan niet? Jaren lang is ons onder andere ingepeperd dat de jongeren er onder zouden lijden als de ouderen geïndexeerd werden. En je wil natuurlijk niet dat je kinderen en kleinkinderen opgezadeld worden met een door jouw ‘inhalige” wens om financieel goed te kunnen blijven leven zoals je dat altijd door het pensioenfonds voorgeschoteld en beloofd werd.

Daarnaast werden dan ook nog eens meestal dramatische jaarcijfers getoond. Legaal lukte het hen de gepensioneerden leeg te roven, gebaseerd op cijfers waarvan ik me nu steeds meer afvraag op welke gronden die naar de buitenwereld getoverd zijn. Ik voel me dan ook steeds meer door de pensioenfondsen in de maling genomen. En dan druk ik me nog netjes uit. De gepensioneerden zijn neergesabeld; niet lijfelijk met een stok of ander voorwerp, maar met het wapen van het woord ingebed in hun machtssysteem.

Maar wat kunnen we doen? De tweede kamer bezetten? Met een spontaan ontstaan koor oorverdovend in en door den lande laten horen hoe wij het helemaal gehad hebben met de onderdrukking van dat griezelige stelsel dat zich pensioenfonds noemt? Een rondje Malieveld? (Wel niet zo geschikt voor mij, want dat is nogal hobbelig lopen.) Op iedere hoek van de straat een protestbord zetten? Maar er zijn vast mensen die nog vele betere ideeën hebben.

Het wordt nu tijd om op te staan en aan het pensioenfonds goed te laten voelen dat wij ons niet meer laten behandelen als het afvoerputje van de maatschappij. Als gepensioneerden voelen we ons toch nog steeds de moeite waard en zetten we ons daarom weer duidelijk op de kaart. Juist ja; beter laat dan nooit.

Ineke Frankenmolen Bik, Eindhoven

Kunnen we leuke dingen doen met het tegen de plinten klotsende geld?

De opiniepagina is de plaats waar de meeste informatie over de pensioen problematiek gevonden kan worden. Afgezien van onder andere een paar recente stukjes op de algemene opiniepagina. Gezien de ruimtebeperkingen is het voor deskundigen, vooral (ex) belastinginspecteurs, alleen mogelijk beperkt commentaar op de situatie te geven. En het is de vraag of die pagina’s door de regering en door politici worden gelezen.

Dit werd mooi geïllustreerd door het artikel van Dré Rennenberg (ED 26-4). Hierin worden de Philips medewerkers niet genoemd hoewel hun vereniging wel, samen met KBO in deze actie heeft ondernomen. Deze politicus komt niet verder dan andere mensen te zeggen dat ze iets moeten gaan doen.

De situatie is complex. Gepensioneerden hebben minder gekregen dan is toegezegd, en krijgen ook nog steeds minder. Bij diverse pensioenfondsen zoals dat van Philips en het ABP is er ook een greep in de kas gedaan door de werkgever. Dat een beperkt toepasbaar rentepercentage van de ECB, bedoeld om de economie te ondersteunen, gebruikt wordt om het rendement van ingelegde pensioengelden te bepalen is om te huilen. De keuze om dit jaar eerst de te lage pensioenen te indiceren en dan te kijken of er nog iets aan het reeds opgelopen tekort moet worden gedaan is arbitrair. En kunnen we nog leuke dingen doen met het tegen de plinten klotsende geld?

Het zou prettig zijn als er door deskundigen een overzicht van de situatie gemaakt zou worden, zodat regering, politici en het volk een referentie krijgen waarmee de nieuwe ontwikkelingen kunnen worden beoordeeld.

Evert Vinkenborg, Westerhoven