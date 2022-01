Lezersbrieven | Netbeheerder moet eerst knelpunten oplossen | JA21 kan nodig zijn om regering te helpen

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 21 januari in de krant verschenen.

Ook uitsluiting bij testen op corona

Kamerleden willen geen 2G of 3G coronapas voor toegang waarvoor je je een keer of twee per jaar moet laten vaccineren. Want dat is uitsluiting van degenen die zich niet willen laten vaccineren. Met 1G echter moet je, als je het goed wilt doen, je eens in de twee dagen laten testen om met dat bewijs aan werk, school of het maatschappelijk leven te kunnen deelnemen. Maar als je dát dan niet wilt, is dat dan ook geen uitsluiting? Zou dan in de discussie niet ‘uitsluiting’ het onderwerp moeten zijn, maar wel de solidariteit tussen de diverse stromingen in relatie tot het kunnen functioneren van onze gehele samenleving?

Harrie Tuerlings, Reusel

Zoeken naar Tanja Groen dankzij Tsjernobyl

Mari de Bijl, boswachter bij het Brabants Landschap geeft commentaar op de zoektocht naar Tanja Groen zonder op de hoogte te zijn van de feiten (ED 19-1). Daar bij het onderzoek er gebruik wordt gemaakt van het feit dat Tsjernobyl in 1986 een radiografisch laagje heeft achtergelaten en alleen verstoringen van de grond dus na die tijd in kaart zijn gebracht. Er zijn niet veel herders die na die tijd hun schaap begraven zullen hebben, zoals hij aanhaalde, of andere huisdieren. Belangrijk is dat het onderzoek aan nabestaanden misschien eindelijk duidelijkheid biedt. De verstoring van dieren zal door die paar opgravingen wel loslopen ze zullen meer last hebben van de motorcrossers die ik zondag weer tegen kwam op de Strabrechtse Heide. Was en is dat niet de taak van Mari de Bijl daar tegen op te treden?

Ton Buijs, Geldrop

Netbeheerder eerst knelpunten oplossen

Het verbaasde mij te lezen dat hobbyisten extra dikke stroom kabels kunnen laten aanleggen (ED 20-1). In dit geval in stads deel Woensel. Enexis zegt dat ze leveringsplicht heeft aan klanten. Ik denk dat het tijd wordt dat de reglementen waar dit in vastgelegd is veranderen. In delen van Nederland is het niet mogelijk nieuwe gebouwen aan te sluiten en dat particulieren hun zonnestroom kwijt kunnen vanwege te dunne kabels. Ik hoop dat de netbeheerders de plicht krijgen om eerst dit op te lossen voor dit soort aanvragen uit te voeren waarbij ook nog eens een hoop overlast ontstaat voor de buurt.

Pierre Verhees, Meijel

Na reclame tabak nu gokken aanpakken

Het heeft onvoorstelbaar veel tijd en energie gekost om de reclame voor tabak en roken van de tv te krijgen. En nu mag reclame voor gokken weer enkele keren per avond. Die stimuleert toch ook een verslaving. Daar gaan mensenlevens toch ook aan kapot. Daar moeten we dus ook tegen gaan protesteren.

Jean Peeters, Eindhoven

Commissie met nakomelingen slavernij

Regelmatig wordt er geschreven over ons Nederlandse koloniale verleden. Zo zou de gouden koets symbool staan voor het slavenverleden, onderdrukking van de lokale bevolking en het stelen op grote schaal van inheemse natuurlijke producten. Nou kan ik me voorstellen dat nakomelingen van bijvoorbeeld slaven hier nog steeds mee worstelen. Wat zou hen kunnen helpen om dit grote leed dat onze voorvaderen aan hun voorouders aandeden te verlichten? Een commissie bestaande uit deze nakomelingen zou met voorstellen kunnen komen. Mogelijk kan er dan een weg ingeslagen worden van heling en genezing.

Corné van Dongen, Aalst-Waalre

JA21 kan nodig zijn om regering te helpen

Aan het Commentaar te zien heeft Chris Paulussen lezen geen hoge pet op van JA21 (ED 20-1). Maar gezien het aantal zetels dat JA21 in de Eerste Kamer heeft, zouden ze zomaar nodig kunnen zijn om het kabinet aan een meerderheid te helpen. Dan hebben ze direct een blauwdruk van regeervermogen afgegeven en getoond dat er ook rechtse partijen zijn die voor een fatsoenlijk dialoog openstaan en daarmee alvast zaadjes geplant voor toekomstige coalities.

Mario Verhees, Asten