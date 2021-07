Lezersbrieven | Niet op elke plek een hek voor de wielergek | Waarom slaan we Qatar niet gewoon over?

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 1 juli in de krant verschenen.

Niet op elke plek een hek voor de wielergek

’Niemand verdient het om na zoveel training naar de grond te gaan. Zolang ik in de race ben, vecht ik.’ Dat zijn de woorden van de dappere doorzetter Primoz Roglic van het Jumbo-Visma team (ED 29-6). Roglic is de kopman en Nuenenaar Steven Kruijswijk is de schaduwkopman van die ploeg.

Kruijswijk droomt van een plekje op het podium in Parijs. Blijft hij in de schaduw rijden van Roglic en die Sloveen verovert de gele trui, dan zit Kruijswijk ook goed. Hij reed de eerste etappe uit op een kapotte fiets. Niet veilig, maar hij bereikte wel de finish. Maandag maakten beide renners kennis met het asfalt van de Franse wegen en via een ziekenhuisbehandeling rijden zij weer ‘gewoon’ in het kleurrijke peloton van profrenners.

Zo’n honderd renners zijn al betrokken geweest bij valpartijen en Jumbo-meesterknecht Robert Gesink brak een sleutelbeen en verliet de Tour. Er wordt veel aandacht besteed aan veiligheid, maar een Tour is geen veilige wielerwedstrijd. Het is het grootste wielerspektakel ter wereld en dan rijdt rond met veel stress en hectiek. Het complete peloton rijdt zeker de laatste kilometers van een vlakke etappe op de limiet. Vallen en opstaan, dat is het motto van deze tak van sport.

Een wielerploeg telt vele ‘geldschieters’ die ook wel iets terugeisen van de euro’s die ze in een wielerploeg steken

Merijn Zeeman, directeur-sportief Jumbo-Visma, houdt een pleidooi voor ‘Hekken’. In Frankrijk is iedereen wielergek en Jumbo-Visma ziet maar één oplossing: op elke plek een hek voor de wielergek! Het doel is ook om de sponsors en suppliers in beeld te brengen. Een wielerploeg telt vele ‘geldschieters’ die ook wel iets terugeisen van de euro’s die ze in een wielerploeg steken. En Jumbo telt vele sponsors en leveranciers. Een greep daaruit: Campina, Calvé, Scania, Hema, Heras, Hansaplast en Leukoplast. Die twee laatste komen volop aan hun trekken. En voor meer hekken kan Heras wel zorgen…

Als wielerfan schrik ik van hekken. De echte supporters laten zich niet achter een hek opsluiten. Als actieve toerfietser heb ik ook gezocht naar een oplossing voor meer veiligheid. Mijn innovatief idee: een racefiets uitgerust met zijwieltjes. De Jumbo-fietssponsor Cervelo kan dergelijke fietsen wel leveren!

Cees van Keulen, Gerwen

Fit operatie in bestond al in Elkerliek Helmond

Een proef bij het Radboudumc gaat over het zo fit mogelijk maken van patiënten door middel van extra trainingen en fysio voor een operatie (ED 28-6). Ik kreeg zelf anderhalf jaar geleden al vanwege een zware operatie in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond het advies aan zoiets mee te doen. Het heeft mij super goed geholpen en ik was na de ingreep binnen enkele dagen weer thuis. Hulde voor het Helmonds initiatief en dat zou overal ingevoerd moeten worden. Radboudumc: goed plan, maar jullie hebben het niet bedacht.

Piet Verhaegh, Deurne

Aanklacht tegen die de tour uitgezet hebben

Deze tour is niet leuk, is geen sport meer. Zouden Gesink en die andere slachtoffers vanuit hun revalidatie een aanklacht in kunnen dienen tegen degenen die de routes in deze tour uitgezet hebben. Zij hebben in feite het leven van de wielrenners in gevaar gebracht. Maar zij zijn daar niet gevoelig voor. Het enige wat misschien iets uithaalt voor de veiligheid van de coureurs in de toekomst, is de schade die zij nu hebben geleden op het tourmanagement verhalen. Dan kunnen wij volgend jaar hopelijk weer genieten van het fietsen in plaats van te denken aan fruitmanden die je naar het ziekenhuis zou moeten sturen.

Jean Peeters, Eindhoven

Megalomanie lijkt wel besmettelijk

Het is blijkbaar besmettelijk wat ze in Eindhoven aan megalomane gedrochten rond het station willen neerzetten, gezien de plannen voor het stationsgebied in Best (ED 29-6). Best is een Dorp raadsmensen. Het is net als met verschillenden soorten popmuziek, “het hoeft niet mooi te zijn als jet maar hard en lelijk is”.

P. Wouters, Best

Kom bij ouderen niet aan met QR-code

Wij ouderen worden de laatste tijd steeds voor keuzes gesteld waar wij vaak niet aan kunnen voldoen. Zoals nu de QR-code. Je moet een goede telefoon hebben en dan moeten we bedenken wat een QR-code zou kunnen zijn. Kan er niet normaal nagedacht worden voor er zo’n code komt? Laat ons ouderen in onze waarde en kom met iets anders dan de QR-code.

P. v. Roozendaal, Geldrop

Stikstofprobleem niet alleen van boeren

Waarom wordt er zo’n eenzijdig beeld geschetst van het ‘stikstofprobleem’? Ik lees dat varkensboeren de oorzaak zijn. Stikstofuitstoot komt echter hoofdzakelijk van verbranding van fossiele brandstoffen. Denk aan auto’s, files, vliegtuigen, vrachtwagens, containerschepen. 70% van de wereldwijde olieconsumptie gaat op aan transport, dus verbranding en aanmaak van stikstof. Waarom lees ik niks in dit verband over uitbreiding Airport Lelystad, de weer toenemende filedruk, en toegenomen import. Waarom zouden boeren lokaal grondstoffen moeten inkopen, terwijl heel de wereld dat niet doet? Ook de vastgoedsector is goed voor 40% van de stikstofuitstoot. Verwarming, airco, bakken van stenen, productie van specie, transport, allemaal uitstoot van stikstof gerelateerd aan vastgoed.

William Manders, Eindhoven

Molen gaat vóór dure appartementen

De bouw van een 15 meter hoog luxe appartementencomplex aan de Laarstraat in Geldrop gaat niet door. Hierdoor blijft een deel van de wind voor de monumentale molen ’t Nupke in Geldrop behouden. Een stuk cultureel erfgoed is voorlopig weer veiliggesteld. Voorlopig, want bouwer/ontwikkelaar Moeskops gaat in beroep. Het bedrijf vindt het ‘onbestaanbaar dat een paar vrijwillige molenaars de bouw van woningen kunnen tegenhouden’. Maar is er wel behoefte aan nog meer luxe appartementen die vele tonnen kosten? Of is het een behoefte van ontwikkelaars om hun portemonnee te spekken? Gelukkig zijn er mensen die zich vrijwillig inzetten om belangrijke cultuur in stand te houden, waar veel mensen plezier aan beleven! Succes molenaars!!

Dirk van Tellingen, Geldrop

Liever geen status nationaal park voor ‘Van Gogh Nationaal Park’

Het zou een wijs en verstandig besluit van demissionair minister Carola Schouten van Natuurbeheer om het groene gebied in het hart van Brabant niet te verheffen tot de status ‘van nationaal park’. De adviescommissie Nationale Parken heeft aangegeven dat dit gebied niet voldoet aan de huidige regelgeving aangaande nationale parken. Een besluit is nog niet genomen in afwachting van wijziging van die wet. Volgens de demissionair minister voldoet de aanvraag niet aan de wet en ook niet aan de ambities die zijn vastgelegd voor nationale parken.

Dit groene gebied, ongeveer een kwart van de provincie Noord Brabant, zou in de toekomst het ‘Van Gogh Nationaal Park’ moeten gaan heten. Althans dat was en is een initiatief van de 28 Brabantse gemeenten in dit gebied, waartoe ook de negen gemeenten in het het Stedelijk Gebied Eindhoven (Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot , Son en Breugel, Veldhoven en Waalre) behoren. Zij hadden Natuurbeheer om erkenning van die status en medewerking gevraagd in de vorm van een financiële bijdrage om dit masterplan te ontwikkelen.

De huidige benaming ‘ Het Groene Hart van Brabant’ is schijnbaar commercieel niet aantrekkelijk genoeg en daarom werd er, en och ja en waarom ook niet de schilder Vincent van Gogh weer bijgesleept. Overigens, waar wordt de naam van deze schilder te pas en te onpas, al dan niet voor commerciële doeleinden ge(mis-) gebruikt? Nuenen, dat zich “de Van Gogh-Village” bij uitstek noemt, had al bij monde van de wethouder, die de promotie van Van Gogh in zijn portefeuille beheert, de portemonnee getrokken en € 20.000 uit de gemeentekas toegezegd.

Rens Kuijten, Nuenen

Vrouw weet wat ze in het leger te wachten staat

Het leek alsof een oud nieuwsbericht was afgestoft: de machocultuur bij de KMA in Breda (ED 29-6). Het is er weer of, beter gezegd, nog steeds hommeles. Hier worden kaderleden opgeleid die geacht worden om later leiding te geven. Het zoveelste onderzoek is inmiddels weer in gang gezet en we wachten al tientallen jaren vergeefs op de enige juiste conclusie: opdoeken die handel. Het leger is toch al een peperduur instituut met een aanwijsbaar verwaarloosbaar rendement.

De KMA gaat nu 22 (!) projecten opstarten om te proberen de dames maar met name de heren kaderleden weer op het rechte spoor te krijgen. Het zou de eerste keer zijn in al die jaren dat er iets in positieve zin verandert. Mevrouw Tziamali heeft nu een rapport geschreven waarin zij aangeeft welke fijnzinnige benamingen zij en haar vrouwelijke collega’s allemaal meekrijgen en hoe zij door de stoere mannen worden bejegend.

Wat ik me overigens nog steeds afvraag wat deze vrouwen toch te zoeken hebben in het leger terwijl je donders goed weet wat je als vrouw te wachten staat? Moet je dan achteraf lopen zeuren? Toen ik voor mijn nummer het koninkrijk diende, inmiddels een halve eeuw geleden, noemden wij onze vrouwelijke collega’s, hoe heetten ze toen ook alweer, MILVA’s en LUVA’s geloof ik, ook al ‘onderleggers’. Kortom, de wereld om ons heen verandert maar niet op alle plaatsen.

Lambert Verhoeven, Nijnsel

Waarom slaan we Qatar niet gewoon over?

De wegen van de KNVB en Frank de Boer scheiden zich. Vanwaar toch die haast. Laat alles eerst eens bezinken alvorens je weer in een nieuw dom avontuur te storten. Waarom slaan we Qatar niet gewoon over, het is toch geen verplichting om eraan mee te doen? De trouwe supporter hoeft zich dan ook niet te schamen of veel reisgeld uit te geven. Als mooie bijkomstigheid zijn we het komende anderhalf jaar dan af van de eindeloze discussies over boycot Qatar en welke vlaggen en aanvoerdersbanden we nu weer moeten inzetten en verbieden.

W. van Vlokhoven, Geldrop