Lezersbrieven | Niet vaccineren geen reden weigeren zorg | Bij1 doet er alles aan om niet bijeen te blijven

Niet vaccineren geen reden weigeren zorg

Theo van Tulden wil dat wij, omdat we ons niet laten vaccineren, afzien van zorg als we COVID-19 krijgen (Brieven 24-7). Maar dan zijn er nog wel wat redenen te bedenken om mensen uit te sluiten van zorg: mensen die roken, (teveel) alcohol drinken, die door teveel en ongezond eten of te weinig bewegen obesitas of diabetes type 2 krijgen. En laten we hardrijders die een ongeluk krijgen en verslaafden dan ook maar aan hun lot over? Eigen schuld toch? Wij vinden dat iedereen het recht heeft om zich wel of niet te laten vaccineren. Als we dan daarom geen zorg zouden krijgen? Een fijne samenleving gaat dat worden.

Eke Vriens, Knegsel

Marktplein aanwinst voor Valkenswaard

Wat een aanwinst het nieuwe marktplein in Valkenswaard, voor gebruikers en horecaondernemers. Met de uitbreiding van terrassen en het autoluwe gedeelte is voor velen een ware vooruitgang. Onze gemeente lijkt een begin te hebben gemaakt met het planten van meer bomen wat ten goede komt aan het milieu.

Erik Wils, Valkenswaard

Onderzoek Bij1 door witte advocaten

Bij1 is een splinterpartij en het is er hommeles. Niks bijzonders. In bijna elke splinterpartij is het binnen de kortste keren hommeles. Maar bij Bij1 spelen raciale verschillen een rol en dat maakt dat er opmerkelijke standpunten worden ingenomen. De zwarte nummer 2 van de lijst is aan de dijk gezet na onderzoek door een advocatenkantoor. Volgens lijstduwster Nzume kan dat onderzoek niet goed uitgevoerd zijn, want het betrof een wit advocatenbureau. Wit kan of mag dus geen oordeel over zwart hebben. Ik wordt hier een beetje moe van. Ik denk dat het er op neer komt dat de pot de ketel verwijt dat ‘ie wit ziet.

Wibo Pieters, Eindhoven

Bij1 doet er alles aan om niet bijeen te blijven

Je kunt er de klok op gelijk zetten dat bij debuterende politieke partijen onderling geruzie deel uitmaakt maakt van een soort van initiatieritueel. We zagen het bij de LPF, bij Forum Voor Democratie en bij 50Plus. Zij hebben er grote moeite mee hun zaken ordentelijk te doen verlopen. Opgeblazen ego’s die met slaande deuren vertrekken en in hun kielzog de vuile was buitenzetten. Quinsy Gario zou een toxisch gedrag vertonen en manipuleren, daarom werd hij door de partij geschorst. Waar zijn ze bij Bij1 mee bezig? Gelet op de jongste ontwikkelingen doen ze er in die partij alles aan om niet langer nog bijeen te mogen zijn.

Antoine Theijs, Waalre

Met Van Gaal tot het gaatje gaan

Onze verwende miljonairtjes kunnen hun borst nat gaan maken. Louis van Gaal heeft zijn team van assistenten bij elkaar gesmeed en word daarmee definitief onze nieuwe bondscoach. Nu hebben we een harde/strenge bondscoach, waarvoor ze bereid moeten zijn om tot het gaatje te gaan’. Het moet een eer zijn om in het Nederlands elftal te mogen voetballen. We weten allemaal waar die harde aanpak tijdens het WK in 2014 toe geleid heeft, een elftal waarvoor ‘vooraf geen stuiver voor gegeven werd’, werd uiteindelijk derde van het toernooi en het hield ons met veel spanning en plezier aan de buis gekluisterd.

Mario Verhees, Asten