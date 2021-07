Lezersbrieven | Niet vaccineren wil niet zeggen asociaal | Geloofwaardigheid Hamilton weg

LEZERSBRIEVENLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 20 juli in de krant verschenen.

Niet vaccineren wil niet zeggen asociaal

Mensen die zich niet willen laten vaccineren vindt Jos Kessels ‘asociale lui’ (ED 17-7). Ons wordt voorgehouden dat vaccineren van oud tot jong zal helpen dit coronavirus te verslaan. Maar wat de bijwerkingen kunnen zijn en hoeveel mensen er na vaccinatie ernstige klachten aan overhouden of overlijden, horen we in de media niet. Dansen we naar de pijpen van de farmaciebedrijven die het wel prima vinden, al dat vaccineren, hoe meer hoe beter? Of hebben die asociale lui toch gelijk als ze zich afvragen hoe het op de lange duur uitpakt en ze gezien het aantal bijwerkingen zich niet laten vaccineren?

Ook in andere columns wordt er zo tegen aangekeken: je bent wel erg dom als je je niet laat vaccineren. Maar wij, man en ik - niet gevaccineerd-, zijn geen aso’s, we zijn niet dom, we houden rekening met het milieu, eten geen vlees, vliegen niet, we houden ons netjes aan de verkeersregels en ook aan de coronamaatregelen. We zijn niemand tot last, betalen onze belasting op tijd en doen heel veel vrijwilligerswerk. Dus Jos, het zou goed zijn om je eerst beter op de hoogte te stellen van de nadelen van vaccineren voordat je met dit soort opmerkingen komt.

Eke Vriens, Knegsel

Bezorgde moeder over vaccin voor 17-jarige

Met verbazing las ik de tv-recensie van Angela de Jong gelezen (ED 7-7) over Yentl van 17 die zich wil vaccineren en haar moeder Beate die daar tegen is. Daarin noemt ze Beate een antivaxxer, maar volgens mij is zij een bezorgde moeder die kritisch kijkt naar het vaccin dat ze in haar 17-jarige dochter willen spuiten. Dochter Yentl vertelt dat zij geen krant leest of naar van journaal op televisie kijkt maar wel met haar vriendinnen over het vaccin praat.

Yvonne de Fockert, Aarle-Rixtel

Geloofwaardigheid Hamilton weg

Lewis Hamilton mag dan wel de GP in zijn thuiswedstrijd op Silverstone hebben gewonnen, hij verliest met zijn respectloos optreden zowel tijdens als na de wedstrijd richting Max Verstappen zijn geloofwaardigheid als sportman. Zonder excuses maakt hij dit voor de echte formule1 liefhebbers nooit meer goed.

Bernard Janssen, Gemert

Nieuwe dimensie verhitte strijd

De toch al verhitte strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton, tussen Red Bull Racing en Mercedes, heeft op Silverstone een geheel nieuwe dimensie gekregen. Eén ding is zeker: de in Engeland gecrashte Verstappen zal er nu nóg meer op gebrand zijn om terug te slaan.

Jan Wallenburg, Best

Ziekenhuis op rivieroever onverantwoord

Het ziekenhuis in Venlo moest al ontruimd worden voordat de waterramp echt toesloeg. Dat krijg je als je het bouwt op de oever van een rivier die regelmatig buiten haar oevers treedt. Onwijs en onverantwoord. Ik heb extra te doen met de patiënten en hun verzorgers en verplegers, die daar het slachtoffer van zijn.

Jean Peeters, Eindhoven

Streetrock de das omgedaan door corona

Streetrock Bakel, een gratis 2-daags festival, werd de das omgedaan door corona. De trots van Bakel, een sociaal, maatschappelijk en cultureel evenement. Met hart en ziel opgebouwd door tientallen vrijwilligers en met liefde omarmd door duizenden bezoekers. Ondanks dat alles perfect geregeld was ging ruim een week geleden het licht 24 uur voor aanvang alsnog op rood. Omdat Streetrock geen commercieel evenement is valt het niet binnen de corona vergoedingsregelingen en komt alles voor eigen kosten. Enkel door het idealistische idee van gratis toegang staat Streetrock Bakel op de rand van de afgrond. Het kan toch niet waar zijn dat dit het einde betekent van een prachtig, sociaal, maatschappelijk, cultureel en idealistisch evenement.

Ronny van Hout, Bakel

CKE moet ruimte krijgen voor hogere doelen

Afgelopen week parkeerde ik mijn auto nabij het CKE (huis voor amateurkunst en cultuureducatie) in Eindhoven en viel mij de prachtige metamorfose op van het gebouw dat zo’n halve eeuw geleden speciaal voor muziekonderwijs werd gebouwd. Maar het uiterlijk vertoon zegt niets over hetgeen zich binnen een gebouw afspeelt. Mijn echtgenote was als accordeondocente ruim veertig jaren aan de muziekschool verbonden en maakte als docente het uithollingsproces van het CKE mee. Door een stroom aan bezuinigingen is de functie van het CKE nagenoeg kapot gemaakt. Docenten vertrekken of worden steeds verder uitgeknepen en met de wisselingen van managers is het kompas op tilt geslagen.

Waarom er in de gemeente Eindhoven wel geld is voor de (mislukte) herinrichting van de Vestdijk en de (niet noodzakelijke) herbestrating van het Stratumseind is mij een raadsel. Net als voor overlegplatforms die dagdromen over wolkenkrabbers en het naar de hemel verheffen van een kerk.

Eindhoven heeft een universiteit en meerdere topbedrijven. Deze zijn de dragers van onze samenleving. Maar besef dat ook het CKE zich hogere doelen moet kunnen stellen. Kijk daarom eens wat nadrukkelijker achter de deuren van het CKE en zorg ervoor dat dit instituut weer door zijn bestuur en docenten op het schild wordt geheven.

Pierre Smulders, Veldhoven