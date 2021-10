Lezersbrieven | Niet voorbereid op brandalarm Cacaofabriek | Richt bij pesten aandacht op leraar

LEZERSBRIEVENLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 19 oktober in de krant verschenen.

Richt bij pesten aandacht vooral op leraar

Strafbaar stellen van pestgedrag van kinderen werkt niet of averechts (ED 16-10). Het zou beter zijn naar de behoeften van de pestende leerling te kijken. Wat is de oorzaak van zijn gedrag? Hiertoe zouden de andere leerlingen met hem in gesprek moeten gaan om hem inzicht te geven waartoe zijn gedrag leidt en hoe hij dat gedrag kan verbeteren. Als ex-pabodocent weet ik dat een student leert dat als hij voor een goed pedagogisch klimaat zorgt er minder/niet gepest wordt. Leerlingen tonen soms totaal ander gedrag als ze van klas of vaklokaal wisselen: van chaos naar een goed werkklimaat of omgekeerd. Een goed pedagogisch klimaat heeft niets te maken met het type school of met protocollen over hoe leerlingen zich wel of niet zouden moeten gedragen. Deze lokken alleen schijngedrag uit. Wél met de persoonlijkheid van de leraar, als spil in het onderwijsleerproces! Daarom lijkt het me beter om bij pestgedrag van een leerling niet de aandacht op hem te richten, maar op de leraar, door deze inzicht te geven waarom er bij hem in de klas gepest wordt.

Jan Copic, Eindhoven

Vrouwen met paars haar en lompe schoenen

Strijp-S, zaterdagmiddag. Opvallend veel jonge vrouwen, geheel in het zwart gekleed, met paars haar en lompe schoenen. Interessant. Is er wel eens onderzoek gedaan naar conformisme onder non-conformisten?

Harry Lievaart, Best

Merk en velgmaat alleen zijn niet voldoende

Iedere dag lees ik de rubriek Vraag en Aanbod. Helaas stoort het mij regelmatig, zo ook vandaag (ED 14-10). Mensen vragen iets, maar de vraag is niet volledig. ‘Gevraagd omboekhamer’. Er wordt wel gemeld dat het een schoenmakergereedschap is, maar niet hoe dat eruitziet. Een foto zou wel helpen. Zo ook opladers voor klein elektrisch gereedschap zijn in trek. Het merk alleen is niet voldoende, zet er ook het voltage bij. Regelmatig worden er autovelgen gevraagd. Alleen de velgmaat is niet voldoende, er staat ook nog een ET- nummer op de velg. Noteer dit erbij zodat je niet verrast wordt dat hij niet past, ook de steek van gaten hoort erbij. Meld altijd volledig wat je wilt hebben.

Ad Thijssen, Eindhoven

Was aanpak corona toch niet fantastisch?

‘Coronabeleid schoot vaak ernstig tekort’, concludeert adviesbureau KPMG na onderzoek (ED 15-10). Lees je de conclusies en forse kritiek goed dan blijft er niet veel overeind van de regelmatig door de overheid gespinde ‘fantastische aanpak’ van het kabinet. Vaak van harte ondersteund door de (meeste) media. Dit onderzoek is op zijn minst een dikke spaak in het wiel van het luid geprezen narratief (verhaal) van de overheid.

Hans Groenenberg, Eindhoven

Gaan gevaccineerden naar de hel?

Kop ‘QR-code, teken van de duivel’ (ED 16-10). Wat lees ik daar? ‘Er zijn rapporten waarin staat dat binnen drie of vijf jaar alle gevaccineerden naar de hel gaan’. Nou, dat risico durf ik wel te nemen.

Bernard van de Ven, Knegsel

Wel of niet negeren van complotdenker

‘Het is er dan toch van gekomen: Micha Kat, de complotdenker die je beter kunt negeren, staat weer in de publiciteit’ (ED 15-10). Als je vindt dat deze figuur genegeerd moet worden, waarom geef je hem dan zelf publiciteit in de vorm van een halve pagina in de krant? (Ik probeer nu hetzelfde te doen, bedenk ik ineens).

J. Emgelkes, Eindhoven

Niet voorbereid op brandalarm Cacaofabriek

Brandalarm in de bios van de Cacaofabriek in Helmond. Het publiek verliet netjes de zaal zoals het hoort, rustig en geen paniek. Buiten geen opvang, niks geen BHV of niks. Na vragen bleek de rookmachine de boosaard te zijn. Bij gebrek aan info ging iedereen de zaal maar weer in. Waarna de operateur ging proberen de film te herstarten. Dit soort protocollen zou toch geoefend kunnen worden. Enig professioneel gedrag mag men verwachten van deze club.

Hein Maas, Helmond