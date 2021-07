Lezersbrieven | Nieuwe ronde nieuwe kansen aquaduct Oirschot | Dansen, sjansen en code misbruiken

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 6 juli in de krant verschenen.

Nieuwe ronde nieuwe kansen voor aquaduct Oirschot

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat zal alsnog in gesprek moeten met de Gemeente Oirschot. Dit om te overleggen aangaande een mogelijk aquaduct voor de A58 bij het Wilhelinakanaal in Oirschot (ED 30-6).

Na zeven jaar (!) pleuren en sleuren is het verlossende woord er uit. De minister geeft eindelijk toe dat een aquaduct niet 140 miljoen euro duurder is dan een viaduct. Dat is wel sinds 2014 door Rijkswaterstaat hardnekkig volgehouden. Sterker nog: in 2014 is dit niet onderbouwde bedrag als méérprijs genoemd en is daardoor het aquaduct definitief afgevallen! De Minister had overigens deze variant eigenhandig al in 2013 geschrapt; ook niet onderbouwd trouwens.

Het ED-artikel sluit af met “Als de meerkosten betaald zouden kunnen worden én de minister overstag gaat, gaat de snelweg straks toch onder het Wilhelminakanaal door in plaats van eroverheen”. Daar ontbreekt nog één toevoeging: als de Raad van State instemt met onze argumentatie (namelijk dat niks financieel onderbouwd is en er geen kosten-baten-analyse is gedaan), dan kan de rechter wel eens besluiten dat het onderzoek opnieuw moet. Dan is er een nieuwe ronde, met nieuwe kansen!

Paul van der Avort is secretaris van Stichting A58 Oirschot Aquaduct in het groen

Dansen, sjansen en code misbruiken

Fijn dat het (allemaal) weer kan voor de jongeren; dansen en sjansen dankzij de coronatest. Of we er nu allemaal zo blij mee moeten zijn? Waar ik in elk geval niet blij van word is de opmerking van kroegbaas dhr. Van Boxtel in uw artikel: ‘mensen doen verontwaardigd over misbruik van die codes, maar het is van alle tijden’ (ED 5-7). ‘Dat deden wij vroeger ook!’ Typisch zo’n opmerking om recht te praten wat krom is en jammer omdat het afbreuk doet aan zijn eerdere opmerking ‘testen voor toegang omarmd.’‘Wij deden het vroeger ook!’ Laat Van Boxtel dan maar voor zichzelf spreken. ‘Ik deed het vroeger niet en nu ook niet! Daar waar er gezondheid op het spel staat van velen is er geen plaats voor een ‘kat- en muisspelletje. Als degene moet winnen die de slimste is, dan zijn dat degenen die hier niet aan meewerken en dus ook degenen die het niet aanmoedigen.

Ronald Hogenbirk, Eindhoven

Excuses pas oprecht als we ons leven beteren

Amsterdams burgemeester Halsema heeft excuses gemaakt voor de slavenhandel in haar stad. Er gaan stemmen op, dat de regering dat moet doen voor Nederland. Excuses voor iets wat onze voor-voor-ouders gedaan hebben. Maar excuses maken heeft alleen zin, als je daar lering uit trekt. Als je dus ook je best doet om die handelwijze nu in 2021 met al je mogelijkheden te voorkomen en te bestrijden. Excuses maken is alleen oprecht als je je leven ook betert. Maar is geld geven aan bijvoorbeeld Turkije om vluchtelingen tegen te houden, die naar ons land willen en met duizenden in kampen op te sluiten, niet een moderne manier van slavernij? Zo lang we vluchtelingen niet behandelen als mensen in nood, is excuses maken een loos gebaar.

Dirk van Tellingen, Geldrop

Geen weet van slavernij vanuit Amsterdam

Het is goed dat aandacht geschonken wordt aan al het onrecht dat vroeger aan de vooral ‘gekleurde’ bevolking werd aangedaan. Terecht dat er een monument is om hieraan blijvend aandacht te schenken. Kooplieden en handelaren hebben er schatten aan verdiend, kapitale huizen aan de Amsterdamse grachten gebouwd. Wij moeten ook dit blijven herdenken, net als wij de bevrijding in 1945. De Amsterdamse burgemeester bood excuses aan. Een adviescollege Slavernijverleden wil dat excuses, erkenning en herstel in een wet wordt geregeld. Dit gaat mij als Nederlandse burger te ver! Het monument is al een erkenning! De meeste Nederlanders van toen hadden er totaal geen weet van en zeker niet de Brabanders en Limburgers, destijds wingewesten!

Pierre Cuijpers, St Oedenrode

‘Voorlichters’ hollen democratie uit

Ik onderschrijf de kritische noot van uw redacteur Arjan Vos over het optreden van communicatieadviseurs van het ministerie en van D66 in de ‘affaire-Kaag’. Inmiddels tellen de ministeries maar liefst 811 ‘voorlichters’. De belangrijkste taak van deze spindoctors is een zo gunstig mogelijke beeldvorming, indien nodig door het vertellen van halve waarheden en hele onwaarheden. Zo worden burgers met hun ‘waarheden’ bewerkt. Burgers die als belastingbetaler ook nog eens zelf deze praktijken moeten bekostigen. Deze functionarissen hollen de democratie uit, met goedvinden van de verantwoordelijke bewindslieden. Hoog tijd dat die 811 functies worden geschrapt, in het belang van de democratie!

Anton van den Brink, Eindhoven

Niet zeiken om overlast of hoge gebouwen

Eindhoven moet en gaat veel bouwen vooral in het centrum. Het is hoognodig dat er wat verandert aan onze stad maar laten we nu eens ophouden met overal tegen aan te zeiken. Het karkas aan de Vonderweg gaat eindelijk tegen de vlakte maar is er weer iemand die bang is voor overlast (Brieven 3-7). De gemeente en de ondernemer doen er alles aan om de overlast te beperken maar helemaal uitsluiten gaat natuurlijk niet. Eindhovenaren hou alsjeblieft op met zeuren over overlast of te hoge gebouwen het is tijd om Eindhoven klaar te maken voor een nieuw begin van onze stad.

Pim Bekkers, Eindhoven

Oude vliegtuigen niet interessant voor spotters

Een paar oude vliegtuigen die tijdelijk op Eindhoven Airport staan en vliegtuigspotters ‘zullen hiervan smullen’ (ED 3-7)! Nou, dat valt wel mee: een beetje serieuze spotter krijgt het hier echt niet warm van omdat hij die kisten al vaak heeft gezien op vliegshows of gewoon op Gilze. Het is ook maar de vraag of deze oudjes veel zullen vliegen vanaf Eindhoven, maar dan is het wel aardig om te zien voor Jan Publiek op de parkeerplaats langs de Spottersweg.

Paul van Oers, Eindhoven

Buiten koken met veel co2-uitstoot

Anderhalve pagina krijgt tv-kok en ‘barbecuekoning’ Jaspers om de voor- en nadelen van buitenkeukens te etaleren (ED 3-6). Waar uitgebreid wordt gekookt op kolen, gas of desnoods een petroleumstelletje. Allemaal fossiele brandstoffen waar we nu juist vanaf moeten om milieuschade en klimaatopwarming niet nog erger te maken. Maar over de co2-uitstoot van al die trendy kooktoestellen geen woord.

Mirjam Kies, Eindhoven

Eerste grof uitziende overtreding: rood

Volledig scherm Remo Freuler (r), speler van Zwitserland, maakte vrijdag een overtreding op een tegenspeler van Spanje en ontving rood. Foto AP © AP Alles in de wedstrijd Spanje - Zwisterland verloopt zoals verwacht, Spanje komt met 1-0 voor. Maar leer ons de Zwitsers kennen. Met uitstekend voetbal, ondanks dat dit de verslaggever ontgaat, komen ze op 1-1 en gezien de corner verhoudingen (3 - 8) hangt een nieuwe sensatie in de lucht. Maar ik kan er bijna niet omheen, de scheidsrechter moet toen een seintje van de UEFA in zijn oor hebben gekregen: “eerste grof uitziende overtreding, meteen rood tegen Zwisterland”. De VAR mocht dit natuurlijk niet terugdraaien. Zoiets moet er gebeurd zijn, anders is de rode kaart tegen Zwitserland niet te verklaren.

Paul van der Meulen, Eindhoven

Alle ballen op Jonas Vingegaard

Als wielerliefhebber geniet ik dagelijks van de Tour de France, alleen jammer dat de zaken bij Jumbo-Visma niet naar wens verlopen. Steven Kruijswijk en Sepp Kuss, normaal gesproken goed in de bergen, staan op grote achterstand, terwijl kopman Primoz Roglic al geblesseerd naar huis is. Wellicht kan Kruijswijk in de derde Tourweek, vaak zijn sterkste periode, nog proberen een etappe te winnen. Maar dat zou niet ten koste mogen gaan van de prachtige positie van Jonas Vingegaard, die heeft bewezen met de beste klimmers mee te kunnen en alleen in Tadej Pogacar zijn meerdere moet erkennen. De jonge Deen kan hoog eindigen en Jumbo-Visma móet zijn positie verdedigen.

Leo de Bruyn, Helmond

Juffen niet onoplettend of incompetent

Het is ergerlijk te lezen hoe Özcan Akyol in zijn stukje Schooladvies op bijzonder ongenuanceerde wijze duizenden juffen van groep 8 wegzet als onoplettend of incompetent (ED 29-6). Twee negatieve ervaringen, van een Nederlandse jongen met Iraanse roots en een van hemzelf, in combinatie met een niet nader geduid onderzoek van de Erasmus School of Economics zijn voor hem voldoende om juffen en meesters van groep 8 te beschuldigen van vooringenomenheid.

Martin Vliegenberg, Helmond

Mooie paardenkastanje in 20 minuten om

Niet alleen in Deurne worden bomen gekapt die ineens ziek zijn. Ook Eindhoven kan er wat van. Een mooie oude paardenkastanje in 20 minuten niets meer van over. Stond volop in blad en heeft volop gebloeid. Meesjes halen uit deze bomen hun voedsel. Volgens de gemeente had hij een ziekte en zou hij gevaar opleveren bij storm. Het was een verdrietig gezicht.

Petra Heldoorn, Eindhoven

Klachten personeel Ergon wel gegrond

Als Ergon collega reageer ik op de 100 klachten die bij de Eindhovense SP zijn binnengekomen. De directie zegt dat de klachten niet gegrond zijn (ED 1-7) en de publiciteit onrust veroorzaakt onder het personeel. Worden de opmerkingen van het personeel wel serieus genomen? De Ergon kent een vertrouwenscommissie, medewerkers die hier al vele jaren. Als medewerker zet ik vraagtekens bij de onafhankelijkheid van deze commissie. Dezelfde personen zijn sinds vele jaren het vaste aanpreekpunt.

Erik Wils, Valkenswaard

Framing in het debat over de plannen voor de binnenstad

Naar aanleiding van de column van Jos Kessels over mijn persoon (ED 26-6) het volgende. ‘Wilt u meewerken aan een filmpje over de toekomst van Eindhoven’ vraagt de videoredactie van het ED. ‘Ja graag, want ik vind voorlichting over de aanstaande noodzakelijke verandering van onze stad van groot belang.’ Dus een middagje op pad met de camjo. ‘Leuk geworden hè?’

Als door de wol geverfde journalist weet Kessels drommels goed dat ze dan vist naar niet de meest zouteloze soundbite als uitsmijter. U bevalt er zelf ook wel eens van zullen we maar zeggen. Er moeten tenslotte kranten verkocht worden. Helemaal niet erg. Maar wel een beetje flauw om dat dan aan te voeren. Het had wat sterker gekund trouwens want het zijn geen tien maar zeker honderd projecten die onze binnenstad van wereldformaat vorm gaan geven.

Uw betoog baart mij wel zorgen omdat de voortdurende makkelijke framing symptomatisch voor het magere debat is. U roept nu weer: ‘zo veel mogelijk, zo hoog mogelijk’. Terwijl er in alle openbaarheid talloze genuanceerde uitspraken liggen. In de gemeenteraad over het Stadhuisplein had u me bijvoorbeeld recentelijk kunnen horen zeggen:

‘Stedelijke kwaliteit kun je niet afmeten aan de hoogte van gebouwen. Tegelijk is hoogte niet iets arbitrairs. En ook niet te versimpelen tot: doe maar zo hoog als de kerktoren of de stadhuistoren en dan komt het wel goed. Het is - hier zeker - alles wegende - vooral een kans. Het is daarom veel zinvoller te focussen op het dringend benodigde programma binnen een onderscheidende ruimtelijke kwaliteit. Identiteit is daarbij heel belangrijk. dat is geen gemakkelijke opgave.’

In het filmpje figureren simpelweg door de gemeenteraad geaccordeerde bouwplannen. Het zijn geen hypothetische hyperbolische gedachten van ondergetekende, maar gewoon wat er gaat gebeuren om de stad leefbaar, inclusief en groen te maken. Een noodzakelijke voorwaarde voor de niet vanzelfsprekende continuering van het succes van Brainport.

De krant zou moeten duiden en meebewegen in plaats van besmuikt en voortdurend luidruchtige minderheden aan het woord te laten. Ze zou ook veel meer de grote meerderheid aan positieve constructieve - jeugdige - energie een stem moeten geven. Fris, pluriform, gericht op de toekomst en andere invalshoeken meebrengend. Bij een stad als wereldspeler hoort ook media van wereldformaat.

Eugène Franken uit Eindhoven is architect en vice-voorzitter EHVXL