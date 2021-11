Lezersbrieven | Nog meer boetes op illegaal afval loont | Uitbreiding van ABZ Diervoeding klap in ons gezicht

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 30 november in de krant verschenen.

Vergelijk geen appelen met peren bij prostaatkanker

Het relaas van Rob Plesman (Huisarts, adviseer vaker op test prostaatkanker, ED 25-11) is van geen waarde. Hij vergelijkt appelen met peren (zichzelf met mannen in het algemeen) en hij vergelijkt peren met appelen (mannen en vrouwen). Of zijn huisarts zich in een ander geval net zo had gedragen blijft onduidelijk en de uitspraak van zijn uroloog zou het orakel van Delphi niet misstaan. Het advies om vaker te testen is onduidelijk en niet wetenschappelijk onderbouwd. Adviezen aan huisartsen zijn in goede handen bij het Nederlands Huisartsen Genootschap. Daar moeten ze blijven. Geniet van je leven Rob en blijf bij je leest.

J. Reijnen, Helmond

Groen bouwen, zie High Tech Campus

De gemeente Eindhoven wil maar (laten) bouwen in de Genneper Parken. Dat staat niet in allerlei visiestukken maar die zijn ondergeschikt aan economisch belang. Logisch dat men daar wil bouwen want iedereen vindt groen aantrekkelijk en fijn om in te verblijven. Dat gaat natuurlijk maar tot een bepaalde druk zo hoog wordt op het gebied dat de groene beleving teniet wordt gedaan. Nu zag ik in de krant van zaterdag een foto van de onrendabele parkeergarage aan de Aalsterweg. Gemeente zou de bouw compenseren met groen in de Parken, maar tot op vandaag is dit niet nagekomen. Als je dan toch wilt bouwen in zo’n mooi gebied doe het dan ook ‘groen’. Ze mogen daarvoor gaan kijken bij de High Tech Campus, zo kan het ook als groen je lief is.

Frans Hijnen, Stadsnatuur Eindhoven

Nog meer boetes op illegaal afval loont

Jacht op illegaal afval loont. Ik heb dit artikel (ED 26-11) met belangstelling maar helaas zonder verbazing gelezen. In het verlengde van wat in dit artikel is vermeld wil ik mijn verontwaardiging uitspreken tegen de mensen die bij de glasbak, bedoeld voor lege flessen, hun al dan niet kapotte glasplaten en de oude grote vazen van oma, die niet in de glasbak passen, dumpen. Beseft men wel hoe gevaarlijk die scherpe glasplaten zijn? Och, zo denkt dit gepeupel, als ik maar anoniem kan blijven en wat achter mijn rug gebeurt zal me een rotzorg zijn. Totdat dit soort mensen zelf op de eerste hulp in het ziekenhuis belandt: dan hebben ze het hoogste woord. Nog meer toezicht en boetes zal lonen. Beschouw het maar als opvoeding achteraf. Het is hopelijk nooit te laat voor sommige mensen.

Peter Snijders, Valkenswaard

Uitbreiding van ABZ klap in ons gezicht

Dinsdag stemt de gemeenteraad in Eindhoven over de uitbreidingsplannen van ABZ Diervoeding. Dit mengvoederbedrijf aan de Hastelweg zorgt al jaar en dag voor stankoverlast in onze wijk.

Sommige bewoners accepteren de veevoederlucht als onderdeel van hun leefomgeving. Nieuwe, kritische bewoners die voor hun woning drie of vier ton hebben neergelegd, doen dat niet. Als betrokken buurtbewoners van ‘t Ven maken wij ons ernstig zorgen over de uitbreidingsplannen. Zeker nu ABZ haar productie wil opschalen van 250.000 ton naar 350.000 ton per jaar. Een groei van maar liefst 40 procent. Dit betekent aanzienlijk meer stankoverlast en zwaar vrachtverkeer. En dat in dichtstedelijk gebied waar de gemeente alle zeilen bij moet zetten om te voldoen aan het Schone Lucht Akkoord. Als de raad voor stemt zal de gemeente één van de ‘big five van de zware industrie’ op de Hurk vergunnen 40 procent te mogen groeien, de lokale onrust en de informatiebijeenkomst van 20 oktober jongstleden ten spijt. Een klap in ons gezicht. De uitbreiding is nog geen gelopen race. Daarom willen we gemeenteraadsleden die nog twijfelen het volgende meegeven. Willen we Eindhoven schoner en veiliger maken en voortmaken met de energietransitie, dan moeten we daar nu op acteren en niet de rekening blijven doorschuiven. Bedrijven in deze mate vergunnen door te mogen groeien is 180 graden de verkeerde kant op. ABZ 40% groei? 100% onacceptabel!

Diana Kretschmann uit Eindhoven namens Actiecomité ‘t Ven In Actie