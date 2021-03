Lezersbrieven | Omgaan met teveel keuzemogelijkheden; keuzestress ligt op de loer

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 19 maart in de krant verschenen.

Omgaan met teveel keuzemogelijkheden

‘Less is more’, deze drie woorden komen uit een gedicht uit 1855 van de beroemde dichter Robert Brown. Nog steeds gaat deze gevleugelde uitspraak op. Bijvoorbeeld bij het aantal politieke partijen waarop we in Nederland bij de Tweede Kamerverkiezingen deze week konden stemmen, maar liefst 37!

Keuzes maken we elke dag, maar door de vele keuzemogelijkheden wordt het kiezen niet makkelijker. We kiezen in de fysieke of online supermarkt, het tv-programma waar we naar kijken, met een overaanbod op Netflix, en een volgende vakantiebestemming.

Door het hebben van veel keuzemogelijkheden lijkt het beeld te ontstaan dat er een perfecte keuze zou zijn. Hoogleraar Barry Schwartz, auteur van het boek ‘The paradox of Choice’ geeft aan dat teveel aan keuzemogelijkheden een probleem kan zijn en dat het kan leiden tot keuzestress.

Bij de verkiezingen werd dankzij drie stemwijzers mijn keuze uit 37 partijen teruggebracht naar drie stemadviezen. Het verkleinen van het aantal opties kun je in veel situaties doen. Toen onze kinderen de basisschool leeftijd hadden, liet ik onze ene zoon drie bordspellen kiezen uit een hele stapel, ik legde vervolgens een spel terug en daarna koos de andere zoon een van de twee overgebleven spellen. Iedereen tevreden!

De psychologische wetenschap vertelt ons verder dat bij drie opties, de meeste mensen kiezen voor de middelste optie. Dus bij een keuze uit een iPhone 10, 11 of 12 neigen we naar het kiezen voor de iPhone 11. Bij een aanbod van twee iPhone, de 10 en de 11, kiezen we als consument vaker de 10. Maar wellicht volstaat de iPhone 10 ook voor ons! Slimme marketeers maken hier handig gebruik van door drie in plaats van twee alternatieven aan te bieden en daarmee mensen te verleiden niet de goedkoopste variant te kiezen. Dit wordt de ‘middle option bias’ genoemd. ‘Bias’ geeft aan dat sprake is van een irrationele keuze.

Op welke partij ik ben gaan stemmen? Na het invullen van de stemwijzers en het terugbrengen van mijn keuzes tot drie, wist ik het. Bij de keuze voor de kandidaat liet ik het toeval een rol spelen. Ik besliste in het stemhokje op basis van zijn/haar woonplaats, in of dichtbij Eindhoven. Er waren partijen met vijftig tot wel tachtig kandidaten. Weer keuzestress dus en ik dacht terug aan de dichter Brown, ook hier geldt ‘less is more’.

Boudewijn Raessens, Associate lector Marketing bij Fontys Hogeschool in Eindhoven

Zegevierend uit het stemhokje

Met mijn imitatie van het identieke gebaar van de PSV spits, welke hij maakt als hij het voetbalveld betreedt, betrad ik het sfeerloze stembureau. Ik nam het rode potlood in ontvangst en scoorde daarmee in het hokje. Daarna verliet ik dat juichend en met hetzelfde zegevierende gebaar als de spits maakt als hij scoort. Helaas scoorde ik met het rode bolletje slechts een gelijkspel. Toch moet ik tevreden zijn want gelijkspelen is beter dan verliezen.

Jack van Hoek, Eindhoven

Bemoeizucht van de EU meer dan zat

Prachtig voor partijleider Laurens Dassen van Volt als hij een kans krijgt om zich als nieuw Tweede Kamerlid te manifesteren (ED 18-3). Maar zit Nederland wel te wachten op een politicus die de macht aan de EU wil overdragen? De meeste Nederlanders willen dat Nederland baas in eigen land blijft en zijn de bureaucratie en bemoeizucht van de EU meer dan zat. De EU beslist nog steeds te veel. Daar moeten we juist vanaf en ook van die baantjesjagers in spé.

Nol Peels, Eindhoven

Goed voor ons als het landelijk goed gaat

Tijdens de campagne ging het vaak over onderwerpen als inkomen en het milieu. Onderwerpen die de persoon zelf het belangrijkste vindt. Wat ik gemist heb is wat voor Nederland goed is. Want als het landelijk goed gaat, gaat het ook goed met ons.

Francisca Maasen, Cranendonck

Beschaving niet terug in Witte Huis

Hoezo is de beschaving in het Witte Huis in de Verenigde Staten? Zie de uitspraken van president Biden over Poetin (ED 18-3). Gevaarlijk opruiend en onvoldoende gefundeerd.

Rien van Uden, Helmond