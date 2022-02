Lezersbrieven | Onbewerkte groente en fruit in laag btw tarief | Kwestie Schoolmeesters nekt continuïteit Someren

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 22 februari in de krant verschenen.

ECB zorgt dat burgers dubbel de dupe zijn

Waakhond ESRB Nederland heeft gewaarschuwd dat de huizenprijzen zijn losgekomen van de economie en wil dat er fiscale maatregelen worden genomen (ED 19-2). Van belang is te weten dat deze waakhond onder leiding staat van Christine Lagarde. Zij houdt als voorzitter van de ECB de rente al jaren kunstmatig laag, een belangrijke oorzaak van de stijging van de huizenprijzen. Een woning is daardoor voor velen onbereikbaar geworden. En nu pleit degene die daarvoor verantwoordelijk is voor belastingmaatregelen, dus belastingverhoging tegen de gevolgen van het eigen beleid. De burgers zijn dus dubbel de dupe. En dan te bedenken dat de lastendruk voor de burgers in Nederland al de hoogste is van Europa.

Anton van den Brink, Eindhoven

Misbruik afgesneden oor van Van Gogh

Rob Schoonen maakt zich in zijn column boos over de manier waarop The Courtauld Gallery in Londen commercie bedrijft in zijn museumwinkel door op een onbeschofte manier de geestelijke gesteldheid van Vincent van Gogh uit te buiten (ED 18-2). Daar worden onder andere gummetjes verkocht in de vorm van een afgesneden oor. Inderdaad te walgelijk voor woorden. Maar voor zoiets hoef je niet zo ver van huis. In Nuenen, dat toch zo’n beetje pretendeert de Van Goghhoofdstad van de wereld te zijn, hebben we al sinds jaar en dag een wijnhandel die zich Sans Oreille (Zonder oor) noemt.

Louis Bressers, Nuenen

Afbreuk van naam en faam Van Gogh

De onbeschofte commerciële uitbuiting rond naam, persoon en faam van Vincent van Gogh wordt terecht aan de kaak gesteld. Allerlei commerciële prullaria met daarop afbeeldingen van deze schilder of zijn werk die voor veel geld te koop zijn. Doch dit gebeurt niet alleen in The Courtauld Gallery in Londen. Overal ter wereld en korter bij huis, waar Vincent in zijn relatief korte leven gewoond, geleefd en al schilderend of tekenend rondgezworven heeft, is dat niet anders. Ook daar wordt geprobeerd commercieel gewin te vergaren met de verkoop van prullaria die de naam en faam Van Vincent geen goed doen.

Rens Kuijten, Nuenen

Geef alleen onbewerkt laag belastingtarief

Belasting verlagen om het voor mensen goedkoper te maken om vooral gezonder te eten. Maar voor welke producten geldt dat precies? Naar mijn mening is het probleem om dit te bepalen niet zo groot. Alles wat onbewerkt is aan groenten en fruit onbelast laten: een krop sla, appels, verse tomaten, boontjes, een hele kool. Korte houdbaarheid maakt kortere levertijd en dus lokaal geteeld. Geen onnodige transportkosten. Win-win situatie.

Miep Dirks, Luyksgestel

Wat is er in 2050 voor andere bewoners

Brabant 2050 (ED 19-2). Duizenden nieuwe woningen. Bredere snelwegen. Snellere treinen die vaker rijden. Elektrische vliegtuigen. Grotere vliegvelden. Snelle bussen. Snelfietspaden. Innovatie. Vooruitgang. Blijft er ook iets over voor de andere bewoners van onze provincie, zoals bijzondere flora en fauna? Of worden het Mastbos, de Drunense Duinen en de Strabrechtse Heide opgesplitst in duizenden achtertuinen voor onze expats, zodat zij de keuze hebben tussen bos-, duin- en heidewonen?

Oscar van Schijndel, Eindhoven

EU-landen willen wel lusten maar niet lasten

Gelukkig begint de EU het licht te zien en gaat naar verwachting Polen en Hongarije subsidiegelden onthouden omdat zij zich niet aan onze Europese richtlijnen houden. Zij hebben vanaf hun toetreding honderden miljarden uit onze subsidie-ruif mogen ontvangen, maar wordt het nodige van hen gevraagd dan geven ze niet thuis. Kortom, wel de lusten maar niet de lasten. Zo’n soortgelijk gedrag zien we ook bij een aantal Zuid-Europese landen terug. Door hun financieel wanbeleid mag de rente in de EU niet stijgen wat zijn uitwerking heeft op onze pensioenen en spaargeld. Op veel fronten leggen we het af tegen dit soort landen en rijst de vraag of de Europese-unie voor ons nog wel zo zaligmakend is.

Mario Verhees, Asten

Kür op song Iggy Pop verdient gouden medaille

Tussen alle op klassieke muziek geïnspireerde deuntjes tijdens de Olympische finale kunstschaatsen, hoor ik ineens Iggy Pop langskomen. De 17 jarige Russische Alexandra Trusovadoet schaatste een geniale kür op het controversiële Stooges nummer ‘I Wanna Be Your Dog’. In dit opzwepende punknummer uit 1969 zingt Iggy hoe hij seksueel gebruikt wil worden. Die ‘dog’ is dus allesbehalve een onschuldig keffend viervoetertje. De uiteindelijke zilveren medaille winnares zal het uiteraard niet om de tekst te doen zijn geweest. Maar toch, met haar muziekkeuze had ze wat mij betreft goud mogen winnen.

Maarten van Lankvelt, Veghel

Kwestie Schoolmeesters slecht voor continuïteit Someren

De situatie rondom het dossier van de ontslagen wethouder Schoolmeesters in Someren doet me pijn. Ambtenaren vertrekken, al dan niet door de cultuur op het gemeentehuis, naar andere werkgevers. Stel je voor: een ambtenaar kan kiezen uit de gemeentes Asten, Deurne en Someren. De ambtenaar overweegt zijn of haar opties en de kans is groot dat Someren na wat research als eerst van het lijstje wordt gestreept. Dit heeft enorme gevolgen voor de continuïteit en bedrijfsvoering van de organisatie. De dienstverlening, beleid, procedures en plannen gaan hieronder lijden.

Ook in de lokale politiek kan het ego van politici en bestuurders de boventoon voeren. Dit is zorgelijk want het heeft invloed op de besluitvorming, stemopkomst en het aanzien van raadsleden en bestuurders die wél met de inhoud bezig zijn. Ik hoop oprecht dat er na 16 maart een frisse wind waait in het gemeentehuis. Ik vrees echter dat er maar een minimale stoelendans gaat plaatsvinden. Als die vrees werkelijkheid wordt blijft er oud zeer zitten en dat gaat invloed hebben op de sfeer, de manier van vergaderen en het maken van keuzes.

Wat de waarheid ook blijkt te zijn en wie er na 16 maart op welke stoel zit… de ontstane situatie kent alleen verliezers, met als grootste verliezer de ambtenaren die onder druk zijn gezet en de mensen die wonen en ondernemen in de gemeente Someren.

Frank van Tulden, Someren