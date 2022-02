Lezersbrieven | Ontketen voor invulling Wielewaal een brainstorm in Brainport | Tv-recensie mag ook over voetbal gaan

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 12 februari in de krant verschenen.

Het woord ‘top’ hoort niet bij criminelen

Na het artikel ‘Woord als loverboy slaat nergens op’ (ED 10-2) wijs ik op nog een aantal woorden die in onze taal geslopen zijn en die nergens op slaan. Ik hoor en lees vaak termen als ‘topcrimineel’ en ‘top 600'. Met deze laatste term worden dan de 600 personen bedoeld die relatief veel overvallen, straatroven, woninginbraken, zware mishandeling, openlijke geweldpleging en moord/doodslag hebben gepleegd. Deze lieden ‘top’ noemen is normvervaging en een heel slecht voorbeeld voor de jeugd. ‘Top’ hoort bij topsporters, topadvocaten en topchirurgen, maar ook bij ‘topvrouw’ en ‘topman’.

Henk Pols, Valkenswaard

Geen respect voor de begraafplaats

Ruwe bestrating en nieuwe glasplaten moeten skaters weghouden van het bordes voor de Eindhovense Catharinakerk (ED28-1). Vorig jaar wilde de gemeente daar een skateverbod invoeren. Toen de skaters heftig protesteerden stemde daarop, schijterig, niemand in de raad voor. Nu spreekt de gemeente van een ontmoedigingsbeleid. Skaters en ook schoonmaakwagens en passanten veroorzaken beschadigingen wat het kijken door de glasplaten naar menselijk botresten bemoeilijkt. Maar voor skaters is er geen noodzaak daar te skaten. Dat moet dan ook verboden worden alleen al uit respect voor de begraafplaats. Maar dat respect is bij skaters en raadsleden ver te zoeken.

Nico Snijders, Eindhoven

Tv-recensie mag ook over voetbal gaan

Toen ik de reactie van Frank van Esdonk (ED 10-2) op de column van Angela de Jong (ED 8-2) las kreeg ik een rare smaak in mijn mond. Op een laagdunkende wijze gaf meneer zijn commentaar dat Angela, tv-recensent, zich niet met voetbal moet bemoeien. Nadat net het nieuws over Marc Overmars (Directeur Voetbalzaken Ajax ) met zijn grensoverschrijdend gedrag naar buiten was gekomen, is het volgens hem niet nodig om daar bij Studio Voetbal verder over in gesprek te gaan. Een nieuwe trainer voor PSV, welke tactiek en visie. Of de bal op- of over de lijn is. Daar is waar het over moet gaan. Ik ben óók een PSV-fan. Maar met deze mening zet hij zichzelf buitenspel, buiten de lijnen en score je echt geen punten.

Els van Loon, Geldrop

Winst maken en geen geld om rente te betalen

Is ABN Amro nog een spaarbank? Het bedrijf maakt een winst van 1.2 miljard euro. Maar het heeft geen geld om zijn spaarders rente te betalen. Kan iemand me dat uitleggen?

Jean Peeters, Eindhoven

Warme herinneringen aan Het Toverkruid

Basisschool Het Toverkruid in Asten gaat sluiten (ED 10-2). De redenen zijn in deze krant uit de doeken gedaan, maar een kleine kanttekening is op zijn plaats. Tijdens de zoektocht jaren terug naar een volgende basisschool voor onze zoon Floris (syndroom van Down) kwamen we uit op het Toverkruid. Wat een warm welkom door de toenmalige directeur Raymond van Wetten! Topdirecteur, goeie en enthousiaste leraren en een fijne sfeer. Floris heeft baat gehad bij vier mooie en leerzame jaren. Jammer dat het Toverkruid ter ziele gaat, wij blijven er de beste warme herinneringen aan bewaren.

Ine Koppens, Liessel

Truckers in Canada zorgen zelf voor lockdown

Toch frappant dat een groep truckers in Ottawa, die zeggen dat ze tegen vrijheidsbeperkende maatregelen demonstreren, nu zelf al geruime tijd voor een soort lockdown zorgen. Of hebben de inwoners van Ottawa geen recht op de vrijheden die de truckers voor zichzelf claimen?

Martin Boerman, Geldrop

Meteen van school sturen veel te zwaar

Een Rotterdamse middelbare scholier krijgt een slecht cijfer voor een proefwerk en besluit een vergunning aan te vragen voor een demonstratie tegen zijn “corrupte” leraar (ED 11-2). De gemeente licht de politie in. Dat zal mogelijk de gebruikelijke procedure zijn. Niet even de ouders bellen met de vraag of ze van de actie van hun zoon op de hoogte zijn, nee meteen de procedure volgen. De jongen biedt meteen nederig zijn excuses aan. Het bestuur van de school en van de overkoepelende organisatie kennen echter geen genade. Van school met die vlegel! Gelukkig is de rechter verstandiger en oordeelt dat de opgelegde sanctie in geen verhouding staat tot het vergrijp en het overige gedrag van de leerling.

Wibo Pieters, Eindhoven

Ontketen voor invulling De Wielewaal een brainstorm in Brainport

Het door de gemeente te verkrijgen landgoed ‘de Wielewaal’ maakt de hele Eindhovense bevolking nu mede-eigenaar van vele hectaren fantastisch en groots natuurschoon (ED 10-2). Daar het even wachten is tot de daadwerkelijke overdracht plaats vindt, is er nog volop tijd voor mooie vergezichten. Nog volop tijd om maximale inspraak voor verdere plannen te organiseren. Een uitgelezen kans voor burger participatie in optima forma.

Talloze families hebben, generaties breed, banden met Philips als bedrijf. Velen koesteren nog levendige herinneringen aan de ‘oude meneer Frits’ Een heer van stand die de Eindhovenaren een goed hart toedroeg. Laat het bedenken van de ontwikkelingsplannen niet over aan allerhande prestigieuze, peperdure ‘anonieme’ bureaus die gevoelsmatig ver afstaan van de Eindhovense samenleving en haar recente geschiedenis. Betrek bij de plannenmakerij van meet af aan vooral de directe belanghebbenden, Eindhovens toekomstige gebruikers.

Er wonen hier zoveel ondernemende en creatieve mensen, denk daarbij niet alleen aan de studenten van o.a. de design academie en de TUe, maar ook aan de vele, vele anderen, de ‘gewone mensen’ met goede ideeën, de clubs, de verenigingen, de organisaties en samenwerkings verbanden op velerlei gebied. Kortom: ontketen een niet eerder vertoonde BRAINSTORM in onze BRAINPORT. Laat de Eindhovense bevolking de kans grijpen hun wensen en inzichten te delen en stel een burger comité samen van betrokken inwoners die de ingebrachte voorstellen kunnen wegen en beoordelen op haalbaarheid. Tot slot: Laat, waar mogelijk, de eenmaal vastgestelde plannen uitvoeren door bedrijven en instanties uit Eindhoven of nabije omgeving.

Maaike van Wijgerden, Geldrop

Terugfluiten van wethouder in Gemert-Bakel is een goede zaak

Chapeau! voor het Gemerts raadslid dat wethouder Willeke van Zeeland en twee gemeenteraadsleden terugfloot van een oneigenlijk werkbezoek (ED 10-2). Het is het recht van raadsleden om vragen te stellen bij de handelwijze van onze bestuurders.

Dat het College de misstap van de wethouder erkent is goed, al is dat achteraf gemakkelijk praten. Om dan te verklaren ‘een wethouder is voor 24 uur wethouder’. Bovendien zegt het weinig of niets over de handelwijzen van onze wethouders en ambtenaren in de dagelijkse praktijk. De zakenwereld is immers kind aan huis binnen het bestuurscentrum aan het Ridderplein. Hier worden zaken besproken, afspraken gemaakt en contracten bezegeld.

Dat de wethouder zich er van af maakt dat zij dagelijks ‘burgers’ ontvangt is een zwak verweer. Bezoekende burgers komen vooral voor inwonerszaken, zij zijn de clientèle. Rechtsaf in de hal van het gemeentehuis is de bestuurskamer. Handel, nijverheid en bestuurszaken worden daar besproken en afgehandeld. Dat de burgermeester meent een corrigerend tikje richting de raad te moeten uitdelen is een tikkeltje badinerend en overdadig gedrag tegenover de wethouder. Al met al, een mooi lesje bestuurscultuur voor Gemert-Bakel.

Dies van Soelen, Gemert-Bakel