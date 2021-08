Lezersbrieven | Ontmoeting met ons idool Don Everly | Tegen negatief reisadvies in naar Afghanistan

Ontmoeting met ons idool Don Everly

Als bewonderaars van de Everly Brothers zijn wij in mei 2015 naar Amerika afgereisd. Tevoren hadden we uitgestippeld hoe de reis moest verlopen en of de uitgezochte informatie van Don Everly’s huis en begraafplaats van zijn jongere broer Phil Everly juist was. Toen we bij de woning in Nashville aankwamen deed de schoonzus van Don Everly, die vorige week overleed, open. Don was in de stad en we mochten in onze auto op hem wachten. Er kwam een grote zwarte Porche aangereden! Wij waren blij als kleine kinderen in een snoepwinkel dat daar de grote legendarische Don Everly aankwam! Er stapte een klein oud mannetje uit met korte vale broek witte sokken en sandalen en een T shirt dat vol zat met gemorste koffie! Hij was ontzettend aardig en we hebben een tijd met hem gesproken en een cadeau overhandigd! We vertelden hem dat we daarna bloemen gingen leggen op het graf van zijn broer Phil Everly. Zijn allerlaatste woorden toen hij wegliep en een handgebaar maakte was: Bye bye This Is It Guys!

Rob van Iperen en Ger te Raaij, Eindhoven

Tegen negatief reisadvies in naar Afghanistan

In het artikel ‘De taliban sloegen mensen op straat met raketten’ (ED 23-8) wordt de Nederlands-Afghaanse familie Shinwari aan het woord gelaten over hun evacuatie uit Afghanistan. Nederland wordt verweten te weinig gedaan te hebben. Verzuimd wordt evenwel te vermelden dat er een negatief reisadvies voor Afghanistan gold, zoals ook Jos Kessels in zijn column in dezelfde editie memoreert. Desondanks is de familie naar Afghanistan vertrokken. Men heeft, anders geformuleerd, bewust het gevaar opgezocht. In die situatie is het ongepast de regering verwijten te maken.

Anton van den Brink, Eindhoven

Verzekeringspremie is geen investering

De conclusie van Knab dat ondernemers vaak oververzekerd zijn tegen aansprakelijkheid (ED 23-8) is redelijk gevaarlijk. Het zou niet goed geïnformeerde mensen kunnen doen beslissen geen aansprakelijkheidsverzekering meer te kopen. Verzekeringen zijn gebaseerd op het principe ‘Let many pay for the misfortune of the few’ (laat velen betalen voor de pech van enkelingen). Het is niet zo dat je verzekeringspremies ‘investeert’ en daar vervolgens een bedrag voor terug te krijgen. Nee, je draagt een risico over dat jezelf niet kunt of niet wilt dragen. Je koopt een aansprakelijkheidsverzekering om jezelf (of je bedrijf) te beschermen tegen een grote schade of letsel veroorzaakt door jou nalatigheid of die van je werknemers. Een schade waardoor je bedrijf failliet zou kunnen gaan. Per definitie komen die grotere schaden zelden voor. Laten we hopen dat het je nooit gebeurt. Het enige zinnige advies is een aansprakelijkheid verzekering te nemen met een hoger eigen risico als dat premie bespaart.

Hans Berkers, Veldhoven

Niet alleen Van Haga geen nette politicus

Bij het lezen van de ingezonden brieven zie ik in de eerste regel bij één van de stukken de naam Wybren van Haga. Niet actueel, dus dan weet ik al bij voorbaat wie de schrijver is: Antoine Theijs uit Waalre. Theijs heeft een enorme drive om alles wat ‘rechts’ is genadeloos aan te pakken, vaak op de persoon. Dat is zijn goed recht natuurlijk maar was er nu dan werkelijk niemand anders die een actueel-relevant opiniestukje schreef? Wat denken we van een (demissionair) Minister-President die het niet zo nauw neemt met de Grondwet, (demissionaire) ministers van Buza en Defensie die keihard falen als het er op aankomt en een Bij1 die ons land verwijt in Afghanistan oorlog te hebben gevoerd. Of banken, bepaald geen schoolvoorbeeld van voorbeeldige bedrijven, die voor eigen rechter spelen en rekeningen van ‘andersdenkenden’ blokkeren. Maar nee, Theijs beklaagt zich er over dat Van Haga volgens hem niet de nette rechtse partij is die het beweert te zijn. Nou, dan heb ik nieuws voor hem: het gros van de politici, van links tot rechts, zijn bepaald ‘geen nette’ politici maar plucheplakkers die vooral goed voor zichzelf zorgen.

C. Bruil, Waalre