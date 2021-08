Lezersbrieven | Opgeleide hond minder overlast dan kinderen | Opportunist met groot ego geen ‘nette’ rechtse partij

LEZERSBRIEVENLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 19 augustus in de krant verschenen.

Opgeleide hond minder overlast dan kinderen

Hulphond geweerd uit IJzeren man (ED 16-8). Overal waar in de natuur zwemwater is komen mensen met honden. Deze vrouw heeft een hulphond omdat ze tijdens haar beroep in Afghanistan een postnataal stresssyndroom heeft opgelopen. Deze hond is opgeleid om haar nog enigszins een leefbaar leven te laten lijden en geeft minder last dan spelende en voetballende kinderen.

Ad Thijssen, Eindhoven

Bewindslieden die lid van de Kamer blijven

De nieuwste vondst van ons demissionaire kabinet: het benoemen van Kamerleden tot bewindslieden, zonder dat zij hun zetel in het parlement verliezen. Vorige week viel de heren Wiersma en van Weyenberg die eer te beurt, in mei werd de ambitieuze mw. Yesilgoz al door zijne majesteit beëdigd. Volgens premier Rutte zijn er afspraken gemaakt ‘om problemen met dubbele petten te voorkomen’. Dat artikel 57 Grondwet die dubbele pet verbiedt, juist om problemen met machtenscheiding te voorkomen, komt niet eens in hem op. Hij had het staatshoofd voor een schending van de grondwet moeten behoeden.

Harry Maas, Eindhoven

Opportunist met groot ego en ‘nette’ partij

Wybren van Haga vindt de tijd rijp om zich te gaan manifesteren als roerganger van een nette rechtse partij genaamd BVNL Belang van Nederland. Het gebruik van “nette” suggereert dat andere rechtse partijen geen nette zijn. Van Haga is door de keurige VVD de deur gewezen omdat zijn handel en wandel in strijd bleek met de integriteitsregels van deze partij. Zijn verhuurbedrijf Sjopperdepop handelde tegen bouwvoorschriften in in Haarlem en overtreedt huurregelementen in Amsterdam. Huisjesmelker en pandjesbaas Van Haga is sedert hij een Kamerzetel heeft niet meer van het pluche af te krijgen. Om zijn politieke huid te redden besloot hij weg te gaan bij Forum Voor Democratie kort na het uitbrengen van een affiche waarin het coronabeleid van de regering werd vergeleken met de Duitse bezetting van ons land gedurende WO ll. De vraag werpt zich op wat je moet vinden van iemand die zich geruime tijd associeert met extreem-rechtse, homofobe en antisemitische sujetten die racisiscme niet schuwen? Een dergelijk iemand is een opportunist die een te groot ego heeft om zich geloofwaardig in te zetten voor BVNL. Zijn politieke loopbaan laat zien dat zijn eigenbelang telkens zwaarder weegt dan zijn inzet voor het algemene belang, daar doet het adjectief “nette” vóór rechtse partij niets aan af; een nette rechtse partij is in dit onderhavige geval een contradictio in terminis.

Antoine Theijs, Waalre

Verdraagzaamheid plek in de opvoeding

Ik lees de column van Jos Kessels graag en ik waardeer zijn bijdrage zeer. Nu ben ik blij met de reactie van Jaap Verduyn (Brieven 13-8). Zijn conclusie: er is wel degelijk verschil in geweld tussen vroeger en nu onderschrijf ik volledig. Blijf strijdbaar tegen geweld. Laten we verdraagzaamheid een plek geven in de opvoeding van mensen van alle leeftijden.

Ferd Raaymakers, Deurne

Akker gebruiken voor groenten, granen en fruit

Dieren op de boerderij zetten plantaardige producten die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie om in hoogwaardig, lekker en toch goedkoop vlees. Dat stelt Mari van Genugten in zijn bijdrage (Opinie 10-8). Dan denk ik aan: voedermaïs, voederbieten, luzerne, gras, gewassen die speciaal geteeld worden. Op die akkers kun je in plaats van veevoer ook heerlijke groenten, granen en fruit telen voor mensen. Leve de akkerbouwers!

Gea van Beers, Eindhoven

Veiligelanders op het vliegtuig of opsluiten

Steeds vaker hoor je overlast van azc’s, nu weer bij een visvijver in Maarheeze. Het zijn zogenaamde ‘veiligelanders’ die dit veroorzaken. Wat is nu toch het probleem om die meteen op een vliegtuig te zetten en terug te sturen en anders op te sluiten? Door de softe manier van aanpak vrees ik dat dit steeds erger gaat worden, zeker ook als we een regering gaan krijgen met PvdA en Groen Links erin.

Marijke van den Broek, Eindhoven