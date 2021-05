Lezersbrieven | Overheid zelf schuldig aan tekort woningen | In de rij voor een winkel is het echte leven

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 7 mei in de krant verschenen.

Overheid zelf schuldig aan tekort aan en onbetaalbaarheid van woningen

Het woningtekort in Nederland wordt niet veroorzaakt door marktwerking zoals velen denken maar door het handelen van de overheid. Daar zijn meerdere oorzaken voor aan te wijzen. Zo worden er jaarlijks zo’n 80 tot 100 duizend immigranten toegelaten in Nederland. Dat alleen veroorzaakt een woningbehoefte van 30 tot 40 duizend woningen per jaar.

Als we dan de eigen bevolking nog willen huisvesten mede als gevolg van de verlaging van het aantal bewoners per wooneenheid kom je op een jaarlijkse behoefte van 60 tot 80 duizend woningen per jaar. De schuld van de hoge woningprijzen wordt in de schoenen geschoven van de lage rente voor hypotheken. Maar als lonen niet in gelijke mate stijgen kan men nog steeds niet méér lenen dan de grenswaarden bij de bank. Dus hele bevolkingsstammen kunnen niet meer voldoende hypotheek verkrijgen om zelf een huis te kopen.

Daar komt nog bij dat overheidsmaatregelen prijsopdrijvend werken. Zo is daar de eis dat nieuwe woningen niet meer aangesloten mogen worden op het gas. Dat betekent energieneutraal bouwen en daarmee een meerprijs van de stichtingskosten van zo’n 40.000 euro. Mensen met een modaal inkomen komen op die manier klem te zitten tussen de wensen van de overheid om snel klimaatneutraal te bouwen en hun financiële draagvlak.

Het is beter te werken met een gefaseerd beleid waarbij op een evenwichtige manier naar een nieuwe energievoorziening wordt toegewerkt. Er zouden hierdoor meer woningen gebouwd en verkocht kunnen worden en zodoende de woningnood verlaagd.

Jan van Beerendonk uit Best is oud regiobestuurder

Diepgang afgeslankt op tv bij NPO

De NPO wil een jonger publiek trekken dus worden de programma’s met nog enige diepgang sterk afgeslankt (ED 6-5). Er moet plaats worden gemaakt voor programma’s met het oppervlakkige, gepresenteerd door vaak veel te snel pratende en drukke BN’ers die vooral zichzelf geweldig vinden. Zien we hoe er in chocolade wordt gehapt en kijken we steeds vaker naar spelprogramma’s die, weliswaar gespeeld, het slechtste in een mens naar boven halen. Waarin deelnemers huilend en haast toe aan een psycholoog het programma moeten verlaten. Is dit nu écht het niveau van de toekomst?

Marleen van Hooff, Eindhoven.

Werknemer en consument betaalt

Topman Wouter Kolk van Ahold Delhaize stelt dat zijn bedrijf een grote belastingbetaler is (ED 5-5). Daarmee suggereert hij te veel. De door mij als belastingbetaler betaalde belastingen komen geheel te mijnen laste. Het grootste deel van de door Ahold Delhaize afgedragen belastingen betreft echter loonbelasting, accijnzen en BTW. En deze worden gedragen door de werknemers respectievelijk de consumenten. Kolk maakt de maatschappelijke relevantie van Ahold Delhaize als belastingbetaler groter dan deze is.

Anton vd Brink, Eindhoven

Maak pauzelandschap natuurgebiedje

Tussen de Collse Hoeve en het mooie natuurgebiedje van de Kleine Dommel ligt een ‘pauzelandschap’ (Opinie 4-5). Omdat er toch al zo weinig natuur is lijkt het me een goed idee om na de pauze dit terrein te gebruiken voor natuurontwikkeling. Het zou mooi zijn als het hele gebied, begrensd door de Collseweg, het Eindhovens Kanaal, de Kleine Dommel en de spoorlijn, wordt gebruikt om versnipperde natuur te koppelen.

Nuenens wethouder Joep Pernot wil echter liever zonnepanelen. Natuurlijk is groene energie nodig, maar dat hoeft niet ten koste te gaan van natuurontwikkeling. De oplossing ligt voor de hand: leg zonnepanelen op de daken van alle bebouwing van het gebied Eeneind, en maak van pauzelandschap natuur.

Jeroen Beekman, Eindhoven

Tweede kind 50 procent kinderbijslag

Overbevolking is het grootste gevaar dat de wereld bedreigt (Opinie 4-5). En nog steeds wordt het krijgen van meer dan 2 kinderen in Nederland beloond met kinderbijslag. Misschien een suggestie om voor het eerste kind 100 procent en het tweede kind 50 procent van de huidige kinderbijslag uit te keren. Wil men meer kinderen dan weet men dat deze volledig op eigen kosten welkom zijn.

Jan de Haas, Helmond

Weinig vlaggen wapperen op 4 en 5 mei

Hoe erg is het dat er zo weinig vlaggen wapperen op 4 en 5 mei! Als oranje voetbalt zijn hele straten versierd en wapperen overal vlaggen. Maar op Koningsdag, dodenherdenking en Bevrijdingsdag nauwelijks. Kom op Nederlanders, hang die vlag en wees trots op ons land.

Monique Barendse, Eindhoven

In de rij voor een winkel, dat is het echte leven

Waarom zou je een half uur in de rij gaan staan bij een winkel? Ik snap het wel. De mensen missen het echte leven. Ze zijn klaar met het minimale bestaan, waarbij een middag shoppen plaats had gemaakt voor een goed gesprek in het park, de impulsaankoop werd ingeruild voor het lezen van een spannend boek en het paraderen in je nieuwste outfit op de stadscatwalk werd vervangen door wandelen in natuur.

Man, man, man, wat hebben we het dansen met de oppervlakkigheid gemist. Het zeulen met tassen vol kleding van dubieuze makelij, het lopen op ongemakkelijke trendy schoenen en het verleid worden tot aankopen waar je later spijt van krijgt. Nee, het aanzicht van de ondergaande zon op het strand valt in het niks bij het vergapend rondlopen in winkels waar de muziek zo hard staat dat een simpele vraag aan de verkoper nagenoeg onmogelijk wordt.

Als je de stad in gaat dan draag je natuurlijk geen simpel medisch mondkapje. Nee, dan moet het wel matchen met je outfit en ben je bereid veel geld te betalen voor een door kinderhandjes gemaakt dun lapje stof die de helft van je mooi opgemaakte gezicht bedekt.

Waarbij je het gevoel krijgt dat jouw favoriete merk met je meedenkt en je niet zomaar voor schut laat lopen. Zij hebben het beste met je voor, in tegenstelling tot dat zootje ongeregeld in Den Haag. Het politieke kwaad dat jou weghield van je geluk

Tja, als je het zo bekijkt is een half uur in een wachtrij niet veel. Iets waar we als kind in getraind worden door de bezoekjes aan een pretpark in het hoogseizoen. Waar de blije wachtrij bordjes en de belonende woorden van je ouders als je niet hebt staan janken je laten denken dat het normaal is om anderhalf uur te wachten voor twee minuten plezier.

Dave van den Berg, Eindhoven