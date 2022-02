Lezersbrieven | Plaats borden om verkeer over N69 te sturen | Geld behoort synoniem voor ‘vertrouwen’ te zijn

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 8 februari in de krant verschenen.

Moreel-ethisch besef van justitieminister

Over onze nieuwe minister Dilan Yesilgoz schreef Eus een pittige column (ED 5-2). Draaien en liegen sieren een minister van Justitie natuurlijk allerminst. Maar ambitie kan haar niet ontzegd worden: na PvdA, GroenLinks en SP lukte het bij de VVD, nogal een draai. Tijdens Rutte-3 was zij maandenlang zowel staatssecretaris als kamerlid: de Raad van State moest eraan te pas komen voordat zij haar kamerlidmaatschap opgaf. In 2020 stemde zij tegen het plan om 500 weeskinderen uit het Griekse Moriakamp over te brengen, zelf kreeg zij als kind de kans om Griekenland voor Nederland te verruilen. Juridisch zal het allemaal verdedigbaar zijn, maar juist van een justitieminister mag je ook enig moreel-ethisch besef verwachten.

Harry Maas, Eindhoven

Plaats borden om verkeer over N69 te sturen

Het vele verkeer dat nog steeds door ons dorp komt, ondanks de nieuwe N69, baart me zorgen. Ook is er weinig verkeer over de Kempenbaan richting het Koningshof/A67. Dit ondanks de vele moeite om de weg er naartoe aan te passen. Hierdoor gaat nog steeds onnodig veel verkeer richting Waalre. Schijnbaar denken de gemeentes Waalre en Veldhoven dat het verkeer zelf de weg vindt naar de nieuwe weg, zonder ook maar een enkel bord te plaatsen, of het verkeer door billboards te attenderen op de nieuwe weg. Een oplossing met behulp van verkeersborden en billboards om de verkeersdeelnemers in te lichten lijkt mij noodzakelijk.

Paul Dodemont, Waalre

Heen en weer vliegen niet erg eco bewust

Henk Krol zegt dat hij zijn B&B puur gaat doen vanuit zijn passie en het niet hoeft te doen voor het geld. Dit omdat hij beschikt over een goed pensioen! Ik vrees dat de oud medewerkers van de Gay Krant niet echt blij worden van een dergelijke opmerking. Verder geeft Krol aan dat hij heel erg eco bewust omgaat met zijn spullen. En ook dat hij nog steeds zijn medewerking wil blijven geven aan diverse televisie programma’s en daarvoor graag heen en weer wil pendelen met het vliegtuig. Dat het ‘even heen en weer vliegen voor een tv-optreden’ niet erg eco bewust is zal meneer Krol wel even zijn ontgaan. Niet zijn eerste en ik vrees ook niet zijn laatste hypocriete opmerking!

Dieter Schima, Oostelbeers

De vraag of PSV tweede plaats verovert

De uitdrukking een ‘goede tweede’ is een utopie voor PSV met trainer Roger Schmidt. Met balverlies, slechte voorzetten, een falende keeper en een totaal ontregeld elftal dat blijkbaar geen samenhang heeft, het is tranen trekkend voor de trouwe fans. Met het wissel getob van Schmidt krijg je nooit een hecht, op elkaar ingespeeld elftal. Het is nog maar de vraag of PSV een tweede plaats kan veroveren.

Ben Geerts, Eindhoven

PSV en zijn ‘geweldige talenten’

Alle dagen kunnen we in deze krant lezen over wat voor geweldige talenten er rondlopen bij PSV. De een nog groter dan de ander en zeker een aankomende versterking voor het eerste elftal. De een wordt nog meer gevraagd door andere clubs, in binnen- en buitenland. Wie gaat er voor zoveel miljoenen weg? Welke speler blijft de club trouw? Ik word een beetje moe van dat onzinnig geschrijf. Het is toch zielig dat zo’n club enkel kampioen kan worden als die andere club ongelukkigerwijs uitglijdt. Spelers van PSV, er wordt door uw supporters pas weer gejuicht als een bal in het net ligt, weet u nog?

Jack van Hoek, Eindhoven

Vertaal column in het Russisch voor Poetin

Wat was ik blij verrast met de column ‘Begin niet aan die ellende, meneer de president’ van Patrick Wiercx, complimenten voor hem! In mijn onnozelheid denk ik dan laat het vertalen in het Russisch en stuur het naar Poetin. Heel was anders dan die oorlogstaal en uitdagend gedrag, wie weet wat het doet?

Elly Duysters, Eindhoven

Bio kerosine niet zo'n ideale brandstof

Bio kerosine wordt de hemel in geprezen als ideale brandstof voor vliegtuigen (ED 7-2). Plantaardig materiaal zoals palmolie en soja dienen als voornaamste grondstof. Op de site van ‘Greenpeace’ staat te lezen dat voor de productie van palmolie en soja in diverse werelddelen gigantische ontbossing wordt gepleegd, dus een verre van een ideale oplossing. Ook zou zeewier in aanmerking komen. Dan rijst meteen de vraag hoe schadelijk dat dan weer voor het zeeleven uitpakt. Praten we nog niet over de energie die nodig is om van het basismateriaal de biobrandstof te produceren. Hoe we het ook wenden of keren ‘schone’ brandstof blijkt steeds weer te mooi om waar te zijn. Ons rest slechts minder te gebruiken.

Maaike van Wijgerden, Geldrop

Supermarkten geef minder aan sponsoring

De supermarkten, zeker de drie groten, moeten de consument voorop stellen en minder geld uitgeven aan sponsering. Er gaan miljoenen in. Ze hebben enorme omzetten behaald de laatste twee jaar en de prijzen schandalig verhoogd. Acties kwamen meestal van de leveranciers zelf. Als je dan ziet dat een kleine groep supermarkten soms 25% goedkoper is met dezelfde producten, dan is dat toch niet zoals het moet.

Adrie Heesterbeek, Budel-Schoot

Geld behoort synoniem voor ‘vertrouwen’ te zijn

Inflatie zou niet te beheersen zijn, net zomin als het weer (Commentaar 3-2). Inflatie betekent geldontwaarding ofwel het geld wordt steeds minder waard. Dat is een economische omstandigheid waarbij men gemiddeld steeds meer moet betalen voor hetzelfde artikel. Je kunt dus met 10 euro steeds minder aan goed kopen.

Bij overproductie in een open (vrije) economie wordt er meer geproduceerd dan de vraag en dat resulteert in een prijsdaling. Omgekeerd: schaarste geeft een prijs stijgend effect. Dat marktmechanisme geldt ook in de ‘monetaire’ wereld: hoe meer geld er in omloop wordt gebracht, hoe lager de prijs die men daarvoor moet betalen. Dat betekent rentedaling, zowel voor verschuldigde rente als voor te ontvangen rente door bijvoorbeeld spaarders. Hier is een nieuw ‘fenomeen’ ontstaan: de geldopnemer krijgt rente toe. Het gaat hierbij dan wel over forse leensommen waarbij ook risico’s in het geding zijn.

Het is al te makkelijk gezegd dat de werking van het monetaire systeem te vergelijken zou zijn met de (on)beheersbaarheid van weersomstandigheden. Immers, de monetaire Unie met daarin de centrale banken hebben tot taak e.e.a. in goede banen te leiden en dat doen ze ongeacht zon of regen. Misschien dat Chris Paulussen meer de vertrouwenskwestie bedoelt: het weer kan vaak onbetrouwbaar zijn maar ‘vertrouwen’ staat wel synoniem voor geld.

Harry Kuypers, Helmond