LEZERSBRIEVEN Ι Plaatselijke bevolking hier is triest en vooringenomen Ι Ennatuurlijk wil alleen maar geld binnenharken

Column Ik verdacht hem er van verliefd te zijn op de herrie die hij veroorzaak­te

Het was halverwege de middag van de dag des heren en na een koel glas rosé verheugde ik me alvast op het dutje van zo dadelijk. Sommigen noemden het een krachtslaapje, ik hield het liever bij dutje, omdat het juist de bedoeling was even alle krachten te laten wegvloeien in horizontale vergetelheid.