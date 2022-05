Lezersbrieven | Poetin in zijn retoriek 180 graden gedraaid | Rechtszaken tot Europese hof voor pensioenen

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 12 mei in de krant verschenen.

Poetin in zijn retoriek 180 graden gedraaid

Eind februari riep Poetin de Oekraïners op om massaal de regering in Kiev omver te werpen. Nu 2½ maand later is met de huidige feiten zijn retoriek 180 graden gedraaid om nog enigszins geloofwaardig over te komen. Nu krijgen de VS en het westen de schuld van de inval in Oekraïne. Hij gelooft z’n eigen leugens en met zijn brutale en verderfelijke oorlog schaart hij zich in het rijtje van grootste oorlogsmisdadigers en massamoordenaars die de mensheid ooit heeft gekend. Een mooi voorbeeld is de theatrale tv voorstelling van de chef-staf van het leger die eind april verslag uitbracht aan dit heerschap: Marioepol was “bevrijd” zei deze idioot! Deze stad is met de grond gelijk gemaakt! Poetin is een schande voor de mensheid, ook voor de meeste Russen, zeker voor Russisch ouders die hun zonen in lijkzakken thuis krijgen! Om nog maar te zwijgen over het leed van de Oekraïners.

Bernard Janssen, Gemert

Lobby pensioenen toont gebrek integriteit aan

Ik onderschrijf de integriteitscampagne in de politiek van Dassen en Omtzigt (ED 9-5). In het interview wordt de lobby rond de Pensioenwet genoemd. In het resultaat vind je de lobby van de sociale partners terug. Op alle mogelijke manieren zijn en worden gepensioneerden van het overleg geweerd. In het wetsvoorstel is verder veel overbodige en complexe ‘solidariteit’ ingebouwd. Dit heeft voornamelijk ten doel de positie van de vakorganisaties in de besturen van de grote bedrijfstakfondsen te continueren en te legitimeren, maar dit wordt uiteraard niet gezegd.

Pijnlijk zichtbaar wordt de lobby nu volgens het wetsvoorstel de deelnemers in een gesloten pensioenfonds niet zelf mogen beslissen over al dan niet invaren in het nieuwe stelsel. Dit wordt voorbehouden aan de sociale partners. En als deze er niet meer zijn omdat de werkgever niet meer bestaat, kan er zelfs niet over besloten worden. Het enige argument voor dit stuitende paternalisme in het wetsvoorstel is dat de rol van de sociale partners nu eenmaal zo geregeld is.

Anton van den Brink, Eindhoven

In actie komen over pensioenen, maar hoe?

Als er weer een ingezonden artikel van Wilma Berkhout in het ED verschijnt weet ik dat er waarheidsgetrouwe informatie wordt gegeven over de stand van zaken van de nieuwe pensioenwet (ED 10-5). Het artikel besluit met de zin ‘Mensen, we moeten het zelf doen’. Mevrouw Berkhout, ik wil niets liever dan dat! De vraag is alleen: hoe?

Evelyn Messchaert, Helmond

Rechtszaken tot Europese hof voor pensioenen

Oproepen aan vakbonden om in actie te komen tegen de bevriezing van pensioenen (ED 7-5). Maar van de bonden hebben we niets te verwachten; zij hebben ingestemd met een nieuw, veel slechter pensioenstelsel. Het zou veel beter zijn als alle gepensioneerden zich aan zouden melden bij de Stichting Pensioenbehoud (https://www.stichtingpensioenbehoud.nl). Deze stichting strijd al jaren voor een volwaardig pensioen en heeft al verschillende rechtszaken gevoerd, zonder resultaat. Maar die waren wel nodig om de stap naar het Europese Hof te kunnen maken en daar gaan ze binnenkort naar toe. Als alle gedupeerden van de diefstal van ons pensioen zich aan zouden melden dan hebben we een belangengroep van bijna 3 miljoen mensen.

Gerrit van Stempvoort, Helmond

Teveel aan niet optredende politici

Dodelijke schietpartijen, ontsnapte TBS-ers, verkrachtingen en veel ander dodelijk geweld is mede te wijten aan drie oorzaken: er wordt over het algemeen weinig tot niet gestraft, te kort aan (psychiatrisch) verplegend personeel en te kort aan politieambtenaren. Daar komt nog het tekort aan huisartsen bij (ED 10-5). Waar we er wél heel veel van hebben zijn niet optredende politici.

Nanko Veenbrink, Veldhoven

Weglaten reservewiel alleen voor fabrikant

Het gevaar dat je iets overkomt als je met panne langs de weg komt te staan is net zo groot als met een lekke band (ED 6-5). Daarom heb je een gevarendriehoek in de auto die je op gepaste afstand achter de auto plaatst. Bij moderne auto’s heb je ook een spuitbus waarmee je de lekke band kan repareren. Helaas ,als de schade aan de band te groot is schiet je er ook niets mee op en een reserve wiel is dan zeer welkom. Het meer verbruik van benzine van een auto met een reserve wiel zal op een volle tank ook geen liter zijn. Het onnodig aan laten staan van diverse accessoires ik noem ze ook wel stroomvreters zoals Airco ,stoelverwarming,ruiten wissers, daglicht en nog meer Allemaal apparatuur die er toe leidt dat de dynamo continu op volle toeren draait en meer benzine verbruikt als het gewicht van een reserve wiel. Het enige is ,weglaten van het reservewiel spekt alleen de fabrikant, en voor de klant brengt het alleen stress. Ben je wel verzekerd als je met een lekke band staat? Ik zou de polis maar eens nakijken.

Ad Thijssen, Eindhoven

Beter niet ‘Dementerenden’ gebruiken

“Even een paar uur niet zorgen. Mantelzorgers van dementerenden lunchen samen in het Philips Stadion.” Zo luidt de titel van een mooi verhaal op de voorpagina in de krant van vrijdag 22 april. Een verhaal dat gaat over mantelzorgers die een middag kunnen genieten van een gezellige maaltijd in het PSV-stadion met lotgenoten, zonder te hoeven zorgen. Zij hebben namelijk gemeen dat ze zorgen voor een geliefde die lijdt aan dementie.

En in dat laatste zinnetje zit nu precies de clou waarom een woordje in de titel van dit artikel in mijn achterhoofd bleef malen. ‘Dementerenden’! Wie kent de uitdrukking niet: ‘Je bent niet de ziekte, maar je hebt een ziekte’? Het gaat over geliefden, die deze ziekte hebben en niet de ziekte zijn.

In de beginperiode van mijn werk als correspondent voor deze krant, ben ik een keer aangesproken door een verzorger van mensen met dementie. Haar woorden: ,,Je kunt misschien beter het woord dementerenden niet gebruiken. Het zijn mensen met dementie.” Overdreven? Ik denk het niet. Als je erover nadenkt, en niet meteen reageert, dan is hier wat voor te zeggen.

In de huidige tijdsgeest zijn slaven slaafgemaakte. Gehandicapten, mensen met een handicap of een lichamelijk of geestelijke aandoening. Autisten, mensen met autisme etc. Echter zijn deze woorden wel terug te vinden in de officiële Woordenlijst van de Nederlandse Taalunie. De digitale versie van “Het Groene Boekje’ van Van Dale, de spellinggids van het Nederlands. Dementerenden staat hier niet in vermeld.

Leg ik nu op ieder ‘woord’ zout? Dat is niet de bedoeling. Het is nog altijd ieders vrije keuze welk woord hij gebruikt. Maar mijn pleidooi is wel om het woord dementerenden niet als zelfstandig naamwoord te gebruiken, maar alleen als bijvoeglijke naamwoord.

Al is het alleen maar om de hoop te houden dat al die opa’s, oma’s, vaders, moeders, of wie de ziekte dementie ook treft nog heel lang geliefden blijven en niet dementerenden worden.

Karin Rosendaal, Eindhoven

Niet winnaar Lammers maar Raijmakers op foto

Na de winst van Joy Lammers uit Budel van de Grand Prix tijdens het CSI bij Green Valley Estate in Deurne staat zij niet op de foto in de krant, maar Piet Raijmakers jr. die derde werd. Bij het wielrennen, atletiek enzovoort staat altijd de winnaar op de foto in de krant. Ere wie ere toekomt.

Hans van Vlerken, Mierlo

Vrijheid betekent dat anderen jou ruimte gunnen

Op 5 mei herdenken we de vrijheid. Net als zovelen heb ik nagedacht over wat vrijheid nou eigenlijk betekent. Op 6 mei herdachten we ook de dood van Pim Fortuyn, 20 jaar geleden. Een markant persoon met een uitgesproken mening. Voor deze mening heeft hij de hoogst mogelijke prijs betaald. En wederom word ik aan het denken gezet. Hoe zit het nou met die vrijheid?

Veel mensen grijpen het recht op vrijheid uit de grondwet aan om, om het luidst, hun mening te verkondigen en te verwachten dat iedereen zich daaraan aanpast. Als ik dit vind, dan moet ik dat kunnen zeggen. Als ik dit wil, dan moet ik dat kunnen doen. Iedereen aan de kant, hier kom ik! Dit is mijn podium! Dit is mijn vrijheid! Wie ben jij om mij grenzen op te leggen? Maar is dat ook zo? Is vrijheid is de mogelijkheid om te kunnen doen en laten wat je maar wilt? Is vrijheid van meningsuiting gelijk aan het recht om te zeggen wat je maar wilt? Want als jij de vrijheid hebt om ergens te gaan betekent dat ook, dat je de plek inneemt waar iemand anders had kunnen staan. Als jij ergens rijdt, kan een ander daar niet lopen. Als jij een podium pakt om je mening te laten horen, overstem je daarmee een andere mening. En dus betekent jouw vrijheid dat je een ander grenzen oplegt. Volgens mij ligt daar de kern van vrijheid. Vrijheid betekent niet dat je zegt “hier kom ik, iedereen aan de kant”, nee, vrijheid betekent dat anderen jou die ruimte gunnen! Die ander doet dus een stapje terug om jou je vrijheid te geven!

En juist dat stapje terug maakt de vrijheid! Jij krijgt de ruimte om jouw mening te geven, zonder daarvoor neergeknald te worden. Jij kunt ergens rijden zonder dat er voetgangers over de weg lopen. Maar jij kunt ook de weg oversteken zonder overhoop te worden gereden. Vrijheid bestaat dus eigenlijk uit het geven van ruimte! Vrijheid betekent een stapje terug zetten!

Bart de Wit, Gemert

Groei bevolking zorgt voor vastlopende systemen

Volgens de Arbeidsinspectie moet de rem op arbeidsmigratie (ED 7-5). We zien al jaren dat er een - nagenoeg - onbeperkte instroom is en dat we al die mensen niet eens meer een fatsoenlijk onderdak kunnen bieden.

De huisvesting van arbeidsmigranten plus asielzoekers groeit ons boven het hoofd en gaat ten koste van de ‘gewone Nederlander’ die een woning zoekt. Het is een zichzelf versterkend fenomeen: Hoe meer mensen, hoe meer handjes er nodig zijn, dus zoeken we naar nieuwe arbeidsmigranten.

De enorme groei van de bevolking valt niet meer bij te benen. Al die nieuwkomers hebben woonruimte, werkruimte, recreatieruimte, verkeersruimte nodig. Aan alle kanten zien we vastlopende systemen, overvolle winkels met lege schappen, en prijzen die de pan uit rijzen.

Kijk alleen maar naar de zorgsector, waar mensen met serieuze klachten naar huis gestuurd worden, en waar wijkbewoners niet eens meer aan een huisarts kunnen komen. Niet alleen bij de huisvesting zijn problemen, maar de hele arbeidsmarkt lijkt op z’n kop te staan. Schijnbaar zitten alle takken van de economie en de zorg te springen om mensen, terwijl er 1,2 miljoen mensen zonder werk zitten. Er moet toch een manier zijn om een groot aantal mensen in die groep inactieven aan werk te helpen?

De Inspectie heeft er goed aan gedaan om een discussie op gang te brengen, waar hopelijk de politiek ook nog wat mee gaat doen.

Ton de Vries, Veldhoven