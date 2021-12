Lezersbrieven | Pompeus beeld Gerard Philips niet passend | Brabantse keuterboertjes handelden niet in slaven

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 14 december in de krant verschenen.

Hugo de Jonge mag ondanks fouten blijven

De vraag of Hugo de Jonge kan blijven kan ik met een volmondig ja beantwoorden. Natuurlijk heeft hij fouten gemaakt en niet altijd alert gereageerd. Maar ga er maar eens aan staan: plotseling op een volledig onbekend terrein en rekening moeten houden met een volledig onbekend verschijnsel corona. Toch heeft hij zijn hoofd redelijk koel kunnen houden te midden van tienduizenden betweters en er kwamen er iedere dag meer bij. Zelfs de wetenschappers vochten elkaar de tv uit!

W. van Vlokhoven, Geldrop

Het werd eens tijd dat De Jonge opstapte

Het werd eens tijd dat die Hugo de Jonge opstapte, want, de zoveelste blunder: alle 60-plussers nog deze maand gevaccineerd! Niet dus, als ik een afspraak probeer te maken, kom ik in januari terecht en kan ik kiezen uit Veghel, Boxtel of Weert! Mijn buurvrouw, iets ouder, kan in het beursgebouw hier in Eindhoven terecht. Ik ga echt niet naar een van die andere plaatsen omdat ik geen vervoer heb en omdat ik dit dus belachelijk vind. Dus wordt het tijd voor een echte minister van volksgezondheid.

Marijke van den Broek, Eindhoven

Geen fietspad in wandelpark Vogelzang

Voor een fietsverbinding wil Veldhoven het mooie wandelpark Vogelzang opgeven. Het is eigenlijk niet te geloven want het park is een paar jaar geleden nog voor heel veel geld opgeknapt en evenwijdig aan het smalle park liggen gewoon straten die voor weinig geld fietsvriendelijk gemaakt zouden kunnen worden. De optie is op papier misschien logisch maar om een park te gebruiken als fietsverbinding is te gek voor woorden.

Marjon van de Looy, Veldhoven

Wat er fout gaat bij PSV weten we

Bij het verslag Real Sociedad – PSV wordt met geen woord gerept over het wedstrijdverloop (ED 10-12). Alleen rand verschijnselen en niet over het score verloop. Niet iedereen heeft de wedstrijd op tv gevolgd. Alleen maar geneuzel over alles wat er fout ging maar dat weten wij allen al lang!

J. van Holstein, Best

Pompeus beeld Gerard Philips niet passend

Het artikel over een standbeeld van Gerard Philips (ED 10-12) deed mij als omwonende de wenkbrauwen fronsen. Prima dat ook deze man geëerd wordt, maar de 7 meter hoge kolos die nu wordt gepresenteerd lijkt zó weggehaald uit de collectie pompeuze beelden van de voormalige Sovjet-Unie. De bijgevoegde illustratie van Philips zou vanwege de bedrieglijkheid en onjuistheid vermoedelijk verboden worden door de Reclame Code Commissie. Een beeld van een dergelijke omvang past niet in een bescheiden park als het aanstaande Victoriapark. Nooit eerder in de vele gesprekken over de vormgeving is er sprake geweest van een dergelijk wanstaltig iets in het kleine park dat mede bedoeld is als rust- en ontmoetingsplek voor de straks 3500-4000 omwonenden. En voor verkoeling vanwege de grote toename van de hittestress door de enorme bouwmassa van straks 3000 appartementen op een klein oppervlak, met verreweg de hoogste bevolkingsdichtheid van de stad. Dat is geen plaats voor een attractiepunt met zo’n beeld. Betere plaatsen zijn bij het Philips Museum, het Evoluon of op het Stadhuisplein.

Peter van Opbergen, Eindhoven

Eindhoven zusterstad van Pyongyang?

Het eerbetoon aan Gerard Philips in de vorm van een enorm monsterlijk standbeeld roept associaties op met de adoratie van Kim Jong Un uit Noord Korea. Misschien is het een beter idee om het standbeeld naar Pyongyang te verschepen in plaats van het Victoriapark er mee te ontsieren.

Joost Kreulen, Eindhoven

Dwars tegen fietspad Helmond Eindhoven

Jaren geleden werd al gesproken over ‘Nuenen-dwars’. Ten voeten uit een juiste typering als het gaat over de medewerking aan het rechtstreekse fietspad Eindhoven/Helmond (ED 9-12). Terwijl Helmond haar zaakjes voor de aanleg al in orde heeft en de gemeente Eindhoven ook daadkracht laat zien, deelt Nuenen mee op zijn vroegst begin 2023 klaar te zijn. Het al dertig jaar oude plan voor het fietspad is kennelijk al die tijd als ‘dwars’ aangemerkt.

Piet Kruf, Eindhoven

Doutzen anders dan Meilands behandeld

Doutzen Kroes blijft het internationale uithangbord voor LÓréal Paris (ED 9-12). De vergelijking met Erica en Maxime Meiland is treffend. LÓréal bestempelt Kroes’ antivax-standpunt en strijd tegen de coronaregels als een privémening gedaan ‘op persoonlijke titel’ waar ‘eenieder recht op heeft’. Met Erica en Maxime Meiland werd na bepaalde uitspraken in het boek van Erica de samenwerking met bedrijven meteen beëindigd. Die bedrijven hadden er ook voor kunnen kiezen dat Erica Meiland de uitspraken in het boek ‘op persoonlijke titel’ had gedaan en dat ze daar recht op had en hoefden ze de samenwerking niet te beëindigen.

Chris van Aalst, Eersel

Einstein toepasselijk in vaccinatietijd

Zoals Einstein destijds zei: Waanzin is telkens hetzelfde doen en steeds een ander resultaat verwachten. Hoe toepasselijk in deze vaccinatietijd.

Ad van Antwerpen, Eindhoven

Meeropbrengst dankzij doek Rembrandt

Rob Schoonen heeft een beetje gelijk (ED 10-12). 175 miljoen is een bak geld voor nog geen vierkante meter beschilderd canvas. Van de ander kant blijft het unieke doek van Rembrandt behouden voor ons ‘kunstminnend’ land, het schilderij was anders zeker beland aan de muur bij een oliebaron. Het kunstwerk zal ongetwijfeld veel bezoekers aan het Rijksmuseum opbrengen. Stel dat deze meeropbrengst 10% op jaarbasis is dan verdient het museum ettelijke miljoenen per jaar extra. Het zou een goed idee zijn oom deze meeropbrengst te besteden aan onder meer zorgwerkers of zzp-ers. Rembrandt zou in dat geval letterlijk vaandeldrager kunnen worden van mensen die het echt nodig hebben.

Ben Geerts, Eindhoven

Teveel ongewenste activiteiten in de krant

Wat beoogt het ED met een serie artikelen waarin ongewenste activiteiten ondersteund worden? Was het woensdag 6-2 het relaas over de ‘geslaagde’ verleidingstruc van een Geldropse kroegbaas. Zijn tent zat ’s morgens om 5.00 uur al vol, samen de corona maatregelen omzeilend, vooral jong volk. Het verslag meldt dat na minder dan een halfuur een vriendengroep al het derde rondje bestelde. Moeten we dat allemaal lezen? Vervolgens donderdag 9.2 een hele pagina waarop het vuurwerk kopen in België wordt gepromoot. En vorige week donderdag en vrijdag mee klagen met lieden die niks anders te doen hebben dan de Eindhovense Piazza onveilig maken met hun lawaaierige beangstigende skateborden.

Sjef Smeets, Geldrop

Brabantse keuterboertjes handelden niet in slaven

Het lijkt in de mode, het aanbieden van excuses aan de nakomelingen van totslaafgemaakten voor de misdaden tegen hun voorouders. Deze werden gepleegd in de zestiende tot de achttiende eeuw door de Hollandse slavenhandelaren voornamelijk uit de randstad. Natuurlijk is dit terecht, het handelen in mensen uit winstbejag is uiterst verwerpelijk.

Gelukkig hadden wij Brabanders daar in die tijd geen bemoeienis mee. Wij hadden als keuterboertjes toch al moeite genoeg om het hoofd boven water te houden met twee varkens, tien kippen en een moestuin. Ik hoop daarom dat er geen excuses worden aangeboden uit mijn naam omdat ik zeker weet dat mijn voorouders nooit hebben deelgenomen aan, noch geprofiteerd hebben van, de slavenhandel.

Wij Brabanders en de andere wingewesten hebben eigenlijk ook recht op excuses van de randstad. Wij waren katholiek gebleven in de tachtig jarige oorlog, zo rond 1600, en dat gaf de protestantse randstad een vrijbrief om hier naar believen te roven en plunderen. Dit alles onder de bezielende leiding van de teveel geprezen Vader Des Vaderlands, de ‘oorlogsmisdadiger’ Willem van Oranje. Na de bevrijding van de Spaanse overheersing, kwam er voor Brabant, als toetje, een periode van anderhalve eeuw van religieuze, politieke en economische achterstelling door de randstad.

Kortom wij, Brabanders, hebben zeker zo veel als de huidige nazaten van de totslaafgemaakten recht op excuses van de randstad, die eeuwenlang ons hebben geplunderd en achtergesteld. Een verhelderend boek waar de omstandigheden in die tijd in onze omgeving zeer goed nader worden belicht is “Staatsvormend Geweld” van de schrijver Leo Adriaenssen ( ISBN 978-90-70641-82-5 NUR 685).

Peter van der Linden, Eindhoven

Den Ouden kan stank sterk verminderen

Directeur Jeroen den Ouden van mestfirma Den Ouden in Helmond vertelt vol trots over plannen voor het veranderen van het koolstoffilter systeem en het plaatsen van keerwanden (ED 26-11).

Als direct omwonende kan ik melden dat de stankoverlast van rottend groen in de wijk, op de autoboulevard en nabij het terrein afgenomen is sinds Den Ouden gestopt is met de opslag en het verschroten van grond en groenafval op het buitenterrein.

Daarnaast valt op dat stank en verontrustende geuren rond het terrein minder waarneembaar zijn sinds de silo’s leeggehaald en afgebroken zijn. Helaas is er nog steeds en steevast hinder van de penetrante stank uit de schoorsteen van de mestverwerking bij zuidwesten wind. En ondanks eerder onderzoek van universiteiten weigert Jeroen den Ouden mee te werken aan vervolgonderzoek en het doen van aanpassingen die technisch deskundigen voorstellen.

Dat het stoppen met de buitenopslag en het verschroten van groen in de buitenlucht effect heeft en dat het buiten gebruik nemen van de silo’s effect heeft zal duidelijk zijn. Ook is duidelijk dat een emissie reductie en een beheerste bedrijfsvoering van de mestverwerking effect zal hebben. Dit is reeds aangetoond met e-nose en omgevingsonderzoek in opdracht van de gemeente. Dit onderzoek maakt duidelijk dat Den Ouden eenvoudig 24 uur per dag 365 dagen per jaar de stank emissie kan meten en zo de bedrijfsvoering van de mestverwerking kan beheersen om overlast te voorkomen.

Helaas maakt het artikel ook duidelijk dat het negeren van de stankoverlast, het doorgaan als gebruikelijk en daarmee de stappen die Jeroen den Ouden wil zetten alleen maar verontrustend zijn voor omwonenden en voor de bewoners van Brouwhuis en Rijpelberg. Het zou Den Ouden sieren de problematiek van overlast en milieu vervuiling wel serieus te nemen en effectief aan te pakken.

Pieter van den Broek, Helmond